Негрейра — Реал Сосьедад — 0:2, российский полузащитник Арсен Захарян забил мяч в 1-м раунде Кубка Испании, 28 октября 2025

Захарян забил впервые за восемь месяцев! И помог «Сосьедаду» пройти дальше в Кубке
Никита Паглазов
Также Арсен вышел в старте впервые за 246 дней.

Нет, это не учебная тревога. Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад»! Россиянин вышел в стартовом составе на матч 1-го раунда Кубка Испании с «Негрейрой». И помог своей команде одержать победу — 2:0.

22-летний полузащитник появился в основе впервые в сезоне-2025/2026. А всего в стартовом составе Захаряна не было 246 дней! Матч с клубом из шестого испанского дивизиона стал для Арсена сверхважным. Нужно было не только почувствовать уверенность на поле, но и постараться отметиться результативным действием. В первом тайме с этим не задалось. У «Реала Сосьедад» единственный мяч за 45 минут забил Микель Готи.

Зато почти сразу после перерыва Захарян отличился. На 52-й минуте Арсен получил пас от Луки Сучича на границе штрафной и в падении пробил в ближний угол. Точно! Это первый гол россиянина с 23 февраля, когда он отличился в матче Примеры с «Леганесом».

Арсен Захарян забивает гол

Арсен Захарян забивает гол

Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Всего на поле Арсен провёл 71 минуту, после чего его заменили на Серхио Гомеса. Ранее Захарян провёл полную товарищескую встречу с «Осасуной». А затем выходил на замены в играх Примеры с «Сельтой» и «Севильей». Надеемся, что Арсен продолжит набирать форму. И будет радовать результативными действиями постоянно.

Арсен вернулся на поле в матче с мадридским «Реалом»:
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
