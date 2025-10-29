Главная сенсация старта АПЛ. Новичку прогнозировали последнее место, но он идёт в зоне ЛЧ

Перед стартом сезона Opta, как всегда, опубликовала прогнозы на расположение команд АПЛ по завершении чемпионата. «Сандерленд» оказался с отрывом главным претендентом на последнее место. Статистическое агентство давало команде 34,1% вероятности на последнюю строчку в АПЛ. Следом шли «Лидс» (17,8%) и «Бёрнли» (16,6%). И эти цифры не выглядели странными. Наоборот, казались вполне естественными.

В чемпионате Англии в последние сезоны вылетали ровно те клубы, что заходили в элиту из Чемпионшипа. «Лутон», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» вернулись во второй по статусу дивизион по итогам сезона-2023/2024. «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» – по итогам сезона-2024/2025. Ожидаемо, что и теперь новичков АПЛ записали в главные аутсайдеры. Ну и очевидно, почему именно «Сандерленд» считался главным претендентом на вылет. Команда чудом пробилась в Премьер-лигу. В финальном матче за выход в АПЛ явным фаворитом считался «Шеффилд Юнайтед», который набрал в прошлом сезоне на 14 очков больше. Однако победил «Сандерленд». И теперь шумит уже в элите.

«Сандерленд» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В субботу команда поднялась на второе место в чемпионате, что удивило в том числе нападающего «Сандерленда» Вильсона Изидора во время интервью. Правда, по итогам тура «чёрные коты» откатились на четвёртую строчку, но это всё равно главная неожиданность на старте сезона. Всё та же Opta давала лишь 12% вероятности на победу «Сандерленда» в матче с «Челси» – меньше, чем на любой другой результат в 9-м туре АПЛ.

Можно скептически относиться к этим прогнозам, однако результат в любом случае впечатляет. Всё-таки «Челси» выглядит лучше всего именно при Энцо Мареске, если брать весь период Тодда Боули. А тут получилось, что лондонцев победили на их же поле, и при этом счёт оказался во многом по игре. По ожидаемым голам «синие», ещё недавно бравшие клубный ЧМ, уступили команде, которая вернулась в АПЛ спустя восемь лет.

Изначально «Сандерленд» выглядел клубом с большой историей, но скромными возможностями. Он был основан ещё в 1879 году и шесть раз выигрывал чемпионат Англии. Правда, это было давно, последний раз – в 1936-м. Сейчас состав «Сандерленда» остаётся в топ-3 самых скромных, по оценке Transfermarkt, – € 340 млн. «Дешевле» только «Лидс» (€ 316 млн) и «Бёрнли» (€ 247 млн).

В последнее время много говорят, как тяжело в «Ливерпуле» адаптироваться новичкам. Только вот обновление «Сандерленда» получилось куда более радикальным. Летом команду пополнили 15 футболистов, за которых отдали € 188 млн. Восемь из них – сыграли в основе против «Челси». Тут можно отбросить Энцо Ле Фе, который полгода уже находился в «Сандерленде» в аренде, но и семь человек – это практически другая команда.

Удивительно, что при этом тренер Режис Ле Брис ставит относительно смелый футбол. Хотя точнее будет назвать его гибким. Команда не только дисциплинированно садится на свою треть, но и пробует высоко прессинговать. Как, например, в этом случае, когда три игрока находились в штрафной, а ещё двое – рядом. И это против «Челси» на его поле.

Прессинг «Сандерленда» Фото: Кадр из трансляции

Гибкость проявляется и при выборе схемы. Тренер на старте сезона играл с четырьмя защитниками, однако на «Стэмфорд Бридж» вышел с пятёркой в обороне. После игры Мареска признался, что это сбило всю подготовку «Челси». Хотя изначально больших ожиданий от Ле Бриса не было. До «Сандерленда» он работал главным тренером лишь в одной взрослой команде. «Лорьян» Ле Брис покинул спустя два года, вылетев из Лиги 1. Но в Англии ему удалось, по сути, дважды собрать «Сандерленд». Сейчас в этой команде выделяется Гранит Джака, который хорош в отборе и важен для позиционных атак. А ещё он после девяти туров идёт на первом месте по пробегу (100,83 км) среди всех футболистов АПЛ. И это в 33 года!

Отдельно нужно сказать и о вратаре Робине Руфсе. Ещё одно идеальное попадание с трансфером. Он в этом сезоне уже много спасал, а матч с «Кристал Пэлас» получился и вовсе сумасшедшим! Руфс идёт вторым по шот-стопингу в этом сезоне АПЛ. Отразил на 2,5 гола больше, чем ожидалось. Больше только у Дина Хендерсона из того же «Пэлас» (+2,7 гола по PSxG).

Гранит Джака и Робин Руфс Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Ну и стоит отметить Изидора, который не особо пригодился «Зениту», однако уже забил четыре мяча в АПЛ (лучший бомбардир команды). Показательно, что он входил в сезон запасным, но выбил себе место в основе. В подкасте the Roar от издания Sunderland Echo особенно отмечают разноплановость трёх нападающих – Изидора, Брайана Бробби и Элиэзера Майенды. Был ещё взят в аренду Марк Гиу из «Челси», однако лондонцы его вернули после травмы Лиама Делапа. Велика вероятность, что «Сандерленд» останется доволен действующими форвардами и не будет возвращать Гиу зимой.

В каком-то смысле «Сандерленд» сочетает в себе главные тенденции АПЛ. И стабильно забивает в концовках, и опасен на стандартах. В прошедшем туре «Челси» прочувствовал на себе и то, и другое. Первый гол забил Изидор после аута, а победный мяч положил Шемсдин Тальби на 90+6-й минуте. Хотя на поздних голах обычно специализируется как раз Изидор.

Вильсон Изидор Фото: Alex Livesey/Getty Images

Сейчас у «Сандерленда» 17 очков. Из АПЛ никогда не вылетала команда, которая столько набрала за стартовые девять туров. Да и вообще, так много команды, поднявшиеся из Чемпионшипа, не набирали уже 17 лет. Теперь Opta предсказывает «Сандерленду» 14-е место, хотя в Англии всё чаще спорят, сможет ли команда удержаться в зоне еврокубков. Не забываем, что, скорее всего, сразу пять команд от АПЛ вновь попадут в Лигу чемпионов.

На самом деле, в Англии регулярно выстреливает клуб, который мало кто ожидал увидеть наверху. В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» шёл в топ-3 вплоть до 33-го тура, но закончил седьмым. Как правило, такие выскочки на дистанции отваливаются. Хотя случается по-разному. Чемпионство «Лестера» мы, конечно, тоже помним.