Россиянин раззабивался в Турции! Помог уход тренера, развалившего «Локомотив»

Экс-нападающий «Краснодара», «Тамбова», «Крыльев Советов», «Рубина» и лучший бомбардир чемпионата Дании сезона-2023/2024 Герман Онугха снова напоминает о себе. В последних двух турах чемпионата Турции 29-летний российский легионер забил три гола. Онугха стал лучшим бомбардиром «Кайсериспора» после отставки экс-тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля и прихода бывшего форварда «Амкара» Радомира Джаловича – молодого коуча с удивительным стартом карьеры.

Наколотивший 15 мячей в 31 матче в позапрошлом чемпионате Дании Онугха, по сути, потерял сезон-2024/2025. Переход из скромного «Вайле» в местный топ-клуб «Копенгаген» (за € 1,5 млн, по данным Transfermarkt) не принёс российскому легионеру ни славы, ни голов. Да, столичный клуб вернул себе чемпионский титул, однако при нулевом вкладе со стороны Германа. Наш нападающий отыграл за него только первую часть сезона – в семи матчах в разных турнирах не совершил результативных действий. Уже в зимнее трансферное окно, в январе 2025-го, «Копенгаген» отправил уроженца Москвы обратно в «Вайле» на правах аренды.

Впрочем, и прошедший сезон Онугха завершил с приличной статистикой: 13 голов в 25 матчах чемпионата Дании. Но все – в составе «Вайле». Первые три мяча забил ещё до трансфера в «Копенгаген» на старте чемпионата, а остальные 10 – уже после возвращения весной нынешнего года. В таких случаях про футболиста могут сказать, что он «игрок одной команды». Герману, конечно, хотелось доказать, что это не так.

Фактически до самого закрытия летнего окна «Копенгаген» искал для Онугхи новое место работы. Только 12 сентября был оформлен переход из датского клуба в «Кайсериспор». Это 14-я команда минувшего сезона турецкой Суперлиги, финишировавшая всего в восьми очках от зоны вылета. О переходе российского легионера договорились за € 1 млн.

Герман Онугха Фото: ФК «Кайсериспор»

Результат прошлого сезона, очевидно, не устроил руководство «Кайсериспора», и летом клуб поменял тренера. Турки почему-то решили сделать ставку на Гисдоля, которого мы запомнили как человека, развалившего крепкий «Локомотив» Марко Николича. Уместно напомнить, что немец работал с железнодорожниками с октября 2021-го по март 2022-го. При нём московская команда одержала три победы при трёх ничьих и шести поражениях в 12 матчах во всех турнирах. Капитан «Локо» Дмитрий Баринов вспоминал, что при Гисдоле у него были самые лёгкие (в худшем смысле этого слова – низкие нагрузки) зимние сборы за карьеру.

После отъезда из России немецкий тренер чуть более полугода продержался в турецком «Самсунспоре» в сезоне-2023/2024, а затем целый год находился в «творческом отпуске». И вот – пришёл в «Кайсериспор». Под руководством Гисдоля команда стартовала в нынешнем чемпионате с двух ничьих с одинаковым счётом 1:1 с «Истанбул Башакшехир» и «Коджаэлиспором», была разгромлена чемпионом «Галатасараем» (0:4). Да и перенесённый матч 1-го тура с «Бешикташем» проиграла столь же крупно – 0:4.

Стремясь усилить прежде всего линию атаки, уже по ходу сезона «Кайсериспор» и подписал Онугху. Фанаты клуба устроили россиянину яркую встречу в аэропорту с фаерами. Впрочем, и бывший лучший бомбардир датской лиги не спас Гисдоля от скорого увольнения. При немце «Кайсериспор» продлил безвыигрышную серию с начала чемпионата до восьми туров. Выдал ещё три ничьих с полюбившимся счётом 1:1 – с «Гёзтепе», «Антальяспором» и «Генчлербирлиги», а помимо того, попал под «Трабзонспор» (конечно же, 0:4).

Онугха при Гисдоле не совершил ни одного результативного действия в четырёх матчах, хотя в каждом выходил в основе и лишь однажды был заменён. Дебютировал габаритный нападающий с «Гёзтепе» – нанёс один удар, сделал одну передачу под удар, выиграл 10 из 21 единоборства. В следующей игре с «Антальяспором» Герман сразился с Георгием Джикией. Вышел победителем в 7 из 19 единоборств, пробил три раза (упустил два голевых момента) и отметился тремя передачами под удар. Затем во встрече с «Генчлербирлиги» вступил всего в восемь единоборств (с 50% успеха) и дважды пробил по воротам. А в последнем матче Гисдоля с «Трабзонспором» у Онугхи было лишь два выигранных единоборства из девяти, два удара и пара загубленных шансов.

В середине октября «Кайсериспор» назначил главным другого тренера, знакомого с российским футболом. 42-летний экс-нападающий сборной Черногории Джалович поиграл в РПЛ за «Амкар». Пермский клуб в марте 2011-го купил его у хорватской «Риеки» за € 450 тыс. Но в нашей лиге Радомир потерялся – в 28 матчах в составе пермяков у него только 0+2. Летом 2012-го его, как ни удивительно, продали с выгодой иранскому «Сепахану», который заплатил € 600 тыс.

Тренерскую карьеру Джалович начал ассистентом в 2022 году, а самостоятельную – в октябре 2024-го. В той же «Риеке». Ранее эта команда только однажды выигрывала чемпионство (в сезоне-2016/2017), Радомир же принял её по ходу чемпионата на третьем месте. И сделал «золотой» дубль! На финише «Риека» сенсационно обошла загребское «Динамо», которое брало титул семь лет подряд, а в финале Кубка Хорватии победила «Славен».

Радомир Джалович Фото: ФК «Кайсериспор»

Однако вслед за невероятным стартом тренерской карьеры последовало быстрое увольнение. В нынешнем сезоне «Риека» с Джаловичем одержала всего две победы в 10 матчах, вылетела из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы и на момент его отставки занимала седьмое место в хорватской лиге. Впрочем, без работы Радомир оставался всего неделю – тут же возглавил «Марибор». Однако 16 дней спустя, проведя всего два — победных – матча, покинул и словенский клуб. Причиной стал конфликт с парой подравшихся на тренировке игроков. Джалович хотел избавиться от обоих. Руководство на это не пошло – черногорец разорвал контракт.

Вот такой любопытный персонаж стал новым тренером Онугхи в «Кайсериспоре». Дебютировал экс-игрок «Амкара» в домашнем матче с середняком «Самсунспором». Недели подготовки Джаловичу не хватило, чтобы реанимировать команду. «Кайсериспор» опять проиграл – 1:3. Российского нападающего черногорец посадил на скамейку, но выпустил на последние полчаса. За это время Герман успел нанести два удара и наконец-то открыл счёт голам за клуб из Кайсери! После атаки правым флангом и подачи в центр штрафной Онугха, открывшись перед воротами, забил ударом головой с отскоком от земли.

В следующем туре в прошедший уикенд состоялась встреча двух худших на сегодняшний день команд турецкой Суперлиги – «Кайсериспор» сыграл на выезде с «Фатих Карагюмрюк» Марцела Лички. Джалович, оценив Онугху, вернул его в основу. Хозяева забили быстрый гол, однако в середине второго тайма Герман оформил дубль за шесть минут и приблизил «Кайсериспор» к первой победе в чемпионате. Россиянин сравнял счёт ударом с лёта с линии вратарской, а потом продолжил камбэк – открылся под кросс слева, отклеился от защитника и опять забил ударом головой от земли. Очень красивый эпизод! Тем не менее в концовке «Фатих Карагюмрюк» вытащил ничью – 2:2. Личку, правда, всё равно отправили в отставку, но и безвыигрышная серия команды из Кайсери затянулась. У Онугхи в этом матче было 50% выигранных единоборств (6 из 12), три удара и один пас под удар.

«Я доволен игрой и голами во втором тайме. Думаю, мы заслуживали победы. Однако пропущенный нами после углового мяч – это какое-то ребячество. Что ж, такова жизнь, таков футбол. Конечно, плохо, что у нас 10-матчевая серия без побед. Будем усердно работать, чтобы прервать эту полосу. С другой стороны, у нас шесть ничьих, а значит, мы шесть раз не проиграли», – по-философски отметил Джалович.

Судя по всему, новый тренер и российский бомбардир быстро нашли общий язык. Онугха может забивать при Джаловиче, как в Дании. И Герман должен помочь «Кайсериспору» спастись от вылета.