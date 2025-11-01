«Никто не влияет на игру сильнее. Даже Холанд». Лучший защитник мира прямо сейчас

Габриэл Магальяйнс – важнейшая часть лидирующего в АПЛ и Лиге чемпионов «Арсенала». Бразильский защитник отнял у Вильяма Салиба статус главного защитника команды. Именно «большой Габи» критически важен для системы Микеля Артеты. Рассказываем о самом доминирующем футболисте АПЛ и, наверное, лучшем защитнике мира прямо сейчас.

22-летний Габриэл перешёл в «Арсенал» из «Лилля» в 2020 году всего за € 26 млн. Лондонцы искали на французском рынке мощного центрального защитника. Выбор был между Магальяйнсом, Акселем Дисаси (выступал за «Реймс») и Малангом Сарром («Ницца»). В итоге «Арсенал» выбрал бразильца.

Уже с первого сезона Габриэл завоевал место в старте. Однако он частенько ошибался и «привозил». Микель Артета верил в Магальяйнса, но бразилец прогрессировал с разной степенью успешности. Например, в начале сезона-2023/2024 тренер «канониров» и вовсе исключил Габриэла из состава на первые три матча АПЛ. Тогда же СМИ сообщали об интересе к защитнику из Саудовской Аравии. Но он остался в АПЛ, и с того момента пошёл в стремительный рост.

«Арсенал» с набравшим топ-форму Габриэлом стал намного сильнее. Клуб пропускает меньше, чаще проводит сухие матчи и действует спокойнее. Бразилец обладает классной выдержкой и стабильной нервной системой – это передаётся и команде. Магальяйнс бетонирует защиту, а в нападении становится огромной угрозой при штрафных и угловых.

С сезона-2020/2021 он забил 13 мячей головой в АПЛ — больше любого защитника лиги за последние пять лет. Что интереснее, в АПЛ всего четыре футболиста отличились больше, чем Габриэл: Гарри Кейн (18 голов), Крис Вуд (17), Олли Уоткинс (16) и Эрлинг Холанд (15). Нападающие! А всего с 2020-го бразилец забил 22 мяча. На этом отрезке он стал самым результативным центральным защитником в европейских топ-5 лигах!

Джейми Каррагер экс-защитник «Ливерпуля» «Сейчас он сильнее всех в АПЛ влияет на игру. Думаю, можно так утверждать. Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о статистике команды в обороне, о том, как он опасен на стандартах. Никто не влияет на игру сильнее Габриэла, возможно, даже Эрлинг Холанд».

Но Магальяйнс прекрасен не только в завершении на стандартах, но и в обороне. Обратимся к статистике в АПЛ. Габриэл – лучший защитник лиги по сухим матчам (6), второй по проценту выигранных позиционных единоборств (77,78), шестой по заблокированным ударам (1,22) и один из тех, кто ещё не ошибался результативно у своих ворот.

А самое важное – результаты команды. В Лиге чемпионов «Арсенал» не пропустил ни разу за три тура, в АПЛ – всего три пропущенных мяча в девяти играх. В Англии уже всерьёз говорят, что нынешняя команда способна перебить легендарное достижение «Челси» из сезона-2004/2005. Тогда «синие» пропустили всего 15 мячей за весь чемпионат. Сейчас «Арсенал» опережает всех в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных голов (0,33) и по ожидаемым пропущенным голам (5,89). Идеальная форма Габриэла – важный аргумент в пользу того, что команда Артеты способна замахнуться на рекорд.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Габриэл может противостоять кому угодно в мире. Он тот, кто действительно получает удовольствие от оборонительной работы, контакта, физической борьбы. Когда игра доходит до этих моментов, ему это нравится. Это большое качество».

«Арсенал» на протяжении многих лет искал стабильных, сильных, доминирующих защитников. Пара Габриэл – Салиба – именно такая. А бразилец даже превзошёл француза, став настоящим лидером команды. Магальяйнс самоотвержен и готов на всё ради трофея. Например, перед матчем с «Кристал Пэлас» защитник получил небольшое повреждение бедра. Однако Артета выпустил его в старте и объяснил причину: «Очень сложно сдержать Габриэла от выхода на поле. Он скажет, что готов, наденет форму и выбьет дверь с ноги. Габриэл хочет играть каждую минуту и знает, что у него есть влияние и лидерские качества, которые так нужны на поле».

Габриэл Магальяйнс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Некоторые болельщики других клубов считают Габриэла «подлым» футболистом. Однако вряд ли это сильно беспокоит бразильца. Он помогает «Арсеналу» в борьбе за долгожданную победу в АПЛ. А индивидуально дорос до сильнейшего центрального защитника в мире.

* в тексте используются статистические данные с сайтов FbRef и Understat.