Лэмпард доминирует, один из старейших клубов повторяет за «Химками». Чемпионшип удивляет!

«Саутгемптон» звал Сперцяна под АПЛ, тем не менее далёк от цели. Не близок и «Рексем» Рейнольдса.

Чемпионшип — одна из самых интересных и непредсказуемых лиг, где потонуть способны даже только-только вылетевшие из АПЛ клубы: доказано в прошлом сезоне «Лутоном», который теперь бороздит просторы третьего по силе дивизиона Англии. А что там происходит на данный момент? Как дела у именитых соискателей, кто рвётся в Премьер-лигу, а кто в кризисе? Давайте изучать.

Лэмпард творит историю с «Ковентри»

Фрэнк Лэмпард Фото: Morgan Harlow/Getty Images

Давние поклонники АПЛ наверняка помнят, как «Ковентри Сити» Рона Аткинсона, а затем и Гордона Страчана во второй половине 90-х практически всё время боролся за выживание и неизменно преуспевал в этом. Но вот настал 2001 год, и клуб отправился на понижение. В сезоне-2016/2017 даже скатываясь до Лиги 2. Теперь, похоже грядёт камбэк в Премьер-лигу. Спасибо Фрэнку Лэмпарду.

В прошлом сердце и диспетчер «Челси» возглавил «Ковентри» в ноябре 2024-го, когда тот скромно шёл на 17-м месте из 24. Чтобы довести его к концу сезона до шестого и бороться в плей-офф за повышение. «Сандерленд» оказался сильнее — как и большинства в АПЛ сейчас. И теперь старина Фрэнк делает всё, чтобы взобраться в Премьер-лигу безо всяких отборов.

«Ковентри Сити», имея шестой по стоимости состав в лиге (€ 108 млн), ни разу не проиграл и выдал восемь побед в 12 матчах с умопомрачительной разницей мячей «+25». Для сравнения, у идущего следом «Мидлсбро» при всего трёх очках отставания она лишь «+8». Первый, второй и пятый бомбардиры Чемпионшипа — как раз протеже Лэмпарда:

26-летний британо-ганский нападающий Брендон Томас-Асанте за весь прошлый сезон забил четыре мяча в 36 матчах. Теперь — девять в 12;

его напарник, американец Хаджи Райт к 27 годам прилично поколесил по миру: поиграл в Германии, Нидерландах, Дании и Турции. Чтоб встретиться с Лэмпардом и под его руководством наколотить восемь голов в 11 турах;

Пятью голами отметился 26-летний датский полузащитник Виктор Торп. А столько же ассистов на счету 25-летнего нидерландского правого защитника Милана ван Эвейка — прямо-таки новый Дани Алвес.

Никто из этой четвёрки в АПЛ никогда не выступал. Более того, летом клуб не стал массово закупаться. Единственный, кого взяли за деньги — правый защитник Кейн Кесслер-Хейден за € 4 млн из «Астон Виллы». Разумеется, он безвылазно сидит под ван Эвейком.

Фрэнк Лэмпард Фото: Alex Burstow/Getty Images

С возрастом Лэмпард внешне стал напоминать Лиама Нисона. Как и персонаж голливудского актёра из фильма «Заложница», Фрэнк великолепными результатами в Чемпионшипе как бы намекает соперникам: «Не знаю, кто вы такие и что вам нужно, но я найду вас и обыграю».

«Рексем» Рейнольдса хочет в АПЛ. С этим, похоже, придётся повременить

«Рексем» Фото: Gareth Copley/Getty Images

К слову, о Голливуде. «Рексем» под опекой Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни первым с 1888 года в Англии добился трёх повышений кряду. Исполнитель роли Дэдпула публично признавал: цель — постепенно подняться в АПЛ. Летом клуб заманивал звёзд, но Кристиан Эриксен и Джейми Варди не захотели возиться в Чемпионшипе и предпочли «Вольфсбург» с «Кремонезе» соответственно. Daily Mail писал и про интерес к Деле Алли — тот вообще до сих пор свободный агент.

Не беда, ведь мощным заходом на трансферный рынок команда всё равно изменилась до неузнаваемости. «Рексем» отдал за десятерых новичков € 38 млн — сильнее потратились только вылетевшие из АПЛ и растерявшие лидеров «Саутгемптон» с «Ипсвичем». Пока это даёт 16-ю строчку, что вполне соразмерно стоимости состава (€ 58,73 млн – 13-е место). До зоны плей-офф и худшей тройки — одни и те же пять очков. Судя по всему, четвёртый подъём подряд не случится.

«Шеффилд Уэнсдей» — английские «Химки». Только с болельщиками

Один из старейших клубов мира натурально страдает. 57-летний тунцовый магнат Дейфон Чансири перестал платить сотрудникам зарплаты, а Великобритании — налоги. Причём подобное не в новинку: ещё два года назад бизнесмен придумал гениальный план и предлагал болельщикам «скинуться»: «Если бы 20 тысяч болельщиков дали нам по £ 100, мы бы получили £ 2 млн. Этого хватило бы, чтобы покрыть все долги».

Следствием длительной нищеты, а она тянется уже несколько лет, стали бойкот фанатов, трансферный бан до 2027 года и снятие 12 очков. Их у «Шеффилд Уэнсдей» и так было всего шесть, так что клуб ушёл в минус. При этом Чансири умудрился выдать гениальный по степени нарциссизма поступок, с барского плеча повелев разместить своё имя на сиденьях и над трибуной стадиона «Хиллсборо».

Фанаты «Шеффилд Уэнсдей» Фото: Cameron Smith/Getty Images

От столь странного нейминга уже избавились, как и от самого Дейфона: «Шеффилд», прямо как «Химки» в прошлом сезоне РПЛ, перешёл под внешнее управление. Теперь трибуны снова заполняются, а клубный магазин всего за первые сутки после прощания с владельцем-самодуром продал товаров на сумму € 230 тыс.

«Мы и раньше переживали трудные времена, однако каждый раз нас выручало одно и то же — вы, наши невероятные болельщики. Мы ещё не выбрались из этой передряги. Но вместе мы сможем восстановить этот великий футбольный клуб и снова сделать «Хиллсборо» местом, которым мы все гордимся», — написал довольный переменами сотрудник пресс-службы.

«Саутгемптон» без Сперцяна трётся у зоны вылета. А что остальные именитые клубы?

«Саутгемптон» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Летом одной из главных трансферным тем в России был вероятный отъезд лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Армянский полузащитник, по нашей информации, лично отказался от перехода.

Судя по результатам «святых», Сперцян сделал всё правильно. Едва вылетевший из АПЛ клуб — второй по стоимости состава в Чемпионшипе (€ 188,5 млн). А за 12 туров одержал лишь две победы, располагаясь на 20-м месте.

В зоне вылета же, помимо уже обречённого «Шеффилд Уэнсдей», находятся его земляки из «Шеффилд Юнайтед», а также «Норвич», совсем рядом – «Блэкберн Роверс». Но если «канарейки» давно не претендуют на что-то серьёзное, то «клинки» в позапрошлом сезоне выступали в АПЛ, а в прошлом стали третьими в Чемпионшипе.

Всему виной провальный старт с шестью кряду поражениями, из-за чего в Шеффилде попрощались с тренером Рубеном Селльесом. Между прочим, экс-помощником Игоря Ледяхова в «Шиннике». Испанец продержался на посту всего три с половиной месяца, после чего клуб вернул Криса Уайлдера, и тот выдал три победы в семи матчах. Постепенно ситуация выправляется.

Вернувшиеся в Чемпионшип «Ипсвич» и «Лестер» пока вне зоны плей-офф, однако отстают от неё на три и два очка соответственно — на акклиматизацию требуется время. Непосредственно в ней — «Чарльтон», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Миллуол». Выделяется здесь бывший клуб Алексея Смертина. «Чарльтон» сезоном ранее прорвался из третьего по силе дивизиона и, несмотря на летнее вложение € 11,6 млн, имеет самый скромный по оценке состав (€ 25,5 млн) после «Шеффилд Уэнсдей» (€ 19,73 млн). «Мидлсбро» тоже хорош и идёт вообще вторым, навязывая конкуренцию «Ковентри».

Вполне возможно, каким-то из представленных клубов будем восхищаться через год в АПЛ. По крайней мере, пример прыгнувшего в Премьер-лигу с четвёртого места Чемпионшипа «Сандерленда» заставляет об этом задуматься.