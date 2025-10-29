Топ-матчи четверга: российский футбол, Рублёв на «Мастерсе», хоккей и НБА

Лучший спорт 30 октября: сногсшибательная серия «Северстали» в КХЛ, женский волейбол и «Бруклин» Дёмина против «Атланты»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Чинахов в третьем матче подряд?

Нападающий Егор Чинахов ещё летом просил обмена из «Коламбуса», однако его просьбу не удовлетворили. Затем он сидел в запасе на старте сезона, потом некоторое время не мог открыть счёт голам в сезоне. Но вот он уже забивает в двух матчах подряд – а «Коламбус» выигрывает. Продолжится ли эта серия?

🏀 2:30: «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дёмин сделал работу над ошибками?

Во встрече с «Хьюстоном» Дёмин не появился на паркете. Тренерский штаб «Бруклина» решил дать россиянину отдохнуть в связи с тем, что команда играла второй матч за два дня («бэк-ту-бэк»). На этот раз Егор должен выйти на паркет. Удастся ли ему реабилитироваться за прошлое неудачное выступление в НБА?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: клубы без главных звёзд — кто проявит себя?

«Миннесота» потеряла из-за травмы главную звезду Энтони Эдвардса, «Лейкерс» и того хуже — Луку Дончича и Леброна Джеймса. «Озёрников» тащит на себе Остин Ривз, который выглядит просто великолепно, но в одиночку иногда не справляется. Кому-то необходимо будет выходить на первые роли и попытаться сделать разницу на паркете, кто же это будет?

🎾 16:00*: Бен Шелтон (США, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 12), Париж, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с полуфиналистом Australian Open?

Андрей Рублёв сумел прервать серию из пяти поражений, тянувшуюся всю осень, и уверенно победил уже двух теннисистов на «Мастерсе» в Париже — Джейкоба Фирнли и Лёнера Тьена. Но шагнуть дальше по сетке россиянину будет непросто, ведь его следующим соперником будет пятый номер посева американец Бен Шелтон, который в этом году был полуфиналистом Australian Open и выиграл «Мастерс» в Торонто, победив в финале ещё одного россиянина Карена Хачанова. Андрей и Бен ранее встречались лишь раз — в четвертьфинале Базеля-2024 сильнее оказался американец. Победитель нового матча далее сразится либо с Франсиско Серундоло, либо с кем-то из пары Зизу Бергс — Янник Синнер.

⚽️ 17:00: «Уфа» — «Нефтехимик», Кубок России, 1/8 финала

Интрига: прервёт ли «Нефтехимик» неприятную серию в гостевых матчах с «Уфой»?

Любопытно, что «Уфа» и «Нефтехимик» встречались друг с другом несколько дней назад. И тогда башкирский клуб справился с соперником (3:2) в Лиге Pari. Теперь они встретятся в другом турнире, а проигравший покинет Кубок России. Сейчас «Нефтехимик» занимает девятое место в таблице второго по силе дивизиона, а «Уфа» — 14-е. Кстати, клуб из Нижнекамска ни разу не выиграл в четырёх предыдущих матчах на поле соперника.

Изучаем, кто из арбитров отработает на ближайших матчах: Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 5-й тур

Интрига: матч лидеров чемпионата

Непримиримые соперники по прошлому сезону и в этом продолжают своё яркое противостояние. Но если в прошедшем году в большей части сыгранных матчей доминировал калининградский «Локомотив», то сейчас уже две встречи, которые были сыграны в Кубке Победы, записала на свой счёт «Ленинградка». Получится ли у жёлто-чёрных повторить успех в чемпионате или в этот раз железнодорожницы смогут дать отпор?

🏒 19:00: «Северсталь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Северсталь» сногсшибательную серию?

«Северсталь» – лидер Западной конференции! Ещё год назад это сложно было представить, но сейчас подопечные Андрея Козырева находятся в таком огне, что выиграли восемь матчей подряд и потеснили с первой строчки на Западе действующего чемпиона «Локомотив». Остановит ли эту машину «Динамо»?

🏒 19:00: «Торпедо» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Лада» снова обыграть «Торпедо»?

Это будет уже пятая встреча нижегородцев и тольяттинцев за первые два месяца регулярки. Первые три матча остались за «Торпедо», но в последней игре команда Павла Десяткова смогла камбэкнуть с 1:2, а затем – вырвать два очка по буллитам. Смогут ли они ещё сократить отставание в личных встречах?

В прошлом матче «Лада» была на пороге сенсации с чемпионом: Видео «Локомотив» вырвал победу у «Лады», забив два гола в концовке третьего периода

⚽️ 19:30: «Факел» — «Арсенал» Тула, Кубок России, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» не пустит соперника в следующий раунд турнира?

Воронежский клуб сохранил первое место в Первой лиге, несмотря на поражение в прошлом туре. Команда неудачно слетала на Дальний Восток, где проиграла «СКА-Хабаровск» (0:1). А что «Арсенал»? 12-е место в таблице второго российского дивизиона и отсутствие побед в турнире с 3 сентября (фанаты Михаила Шуфутинского ставят лайк). С того момента туляки прошли два раунда Пути регионов Кубка и не пропустили ни одного мяча. Команда уже играли друг с другом в Воронеже в этом сезоне. Тогда хозяева победили со счётом 1:0.

К чему приведёт эта встреча? Гендиректор «Факела» Асхабадзе обсудил усиление команды с губернатором Воронежской области

⚽️ 22.45: «Пиза» — «Лацио», Серия А, 9-й тур

Интрига: отберёт ли «Пиза» очки у второго именитого клуба Серии А подряд?

«Лацио» в прошлом туре «засушил» в Риме «Ювентус» — 1:0. Команда Маурицио Сарри не проигрывает в течение четырёх матчей (две победы, две ничьих). Правда, сейчас она занимает только 10-е место в таблице Серии А. У «Пизы» всё гораздо хуже — она находится на второй с конца строчке. С другой стороны, в прошлом туре команда Альберто Джилардино неожиданно отобрала очки у «Милана» (2:2). Может, теперь и «Лацио» столкнётся с большими трудностями?