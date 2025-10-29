Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 30 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: российский футбол, Рублёв на «Мастерсе», хоккей и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 октября 2025 года
Лучший спорт 30 октября: сногсшибательная серия «Северстали» в КХЛ, женский волейбол и «Бруклин» Дёмина против «Атланты»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Чинахов в третьем матче подряд?

Нападающий Егор Чинахов ещё летом просил обмена из «Коламбуса», однако его просьбу не удовлетворили. Затем он сидел в запасе на старте сезона, потом некоторое время не мог открыть счёт голам в сезоне. Но вот он уже забивает в двух матчах подряд – а «Коламбус» выигрывает. Продолжится ли эта серия?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Разногласия Егора с «мундирами» позади?
Ультиматум или попытка спасти карьеру в НХЛ? Чинахов хочет уйти из «Коламбуса»
Ультиматум или попытка спасти карьеру в НХЛ? Чинахов хочет уйти из «Коламбуса»

🏀 2:30: «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин сделал работу над ошибками?

Во встрече с «Хьюстоном» Дёмин не появился на паркете. Тренерский штаб «Бруклина» решил дать россиянину отдохнуть в связи с тем, что команда играла второй матч за два дня («бэк-ту-бэк»). На этот раз Егор должен выйти на паркет. Удастся ли ему реабилитироваться за прошлое неудачное выступление в НБА?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Разочаровывающая игра от Дёмина:
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клубы без главных звёзд — кто проявит себя?

«Миннесота» потеряла из-за травмы главную звезду Энтони Эдвардса, «Лейкерс» и того хуже — Луку Дончича и Леброна Джеймса. «Озёрников» тащит на себе Остин Ривз, который выглядит просто великолепно, но в одиночку иногда не справляется. Кому-то необходимо будет выходить на первые роли и попытаться сделать разницу на паркете, кто же это будет?

Статистика регулярного чемпионата НБА
У первого номера драфта НБА проблемы?
Всё ли в порядке с Купером Флэггом? Для первого номера драфта он смотрится слабовато
Всё ли в порядке с Купером Флэггом? Для первого номера драфта он смотрится слабовато

🎾 16:00*: Бен Шелтон (США, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 12), Париж, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:00 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: справится ли Рублёв с полуфиналистом Australian Open?

Андрей Рублёв сумел прервать серию из пяти поражений, тянувшуюся всю осень, и уверенно победил уже двух теннисистов на «Мастерсе» в Париже — Джейкоба Фирнли и Лёнера Тьена. Но шагнуть дальше по сетке россиянину будет непросто, ведь его следующим соперником будет пятый номер посева американец Бен Шелтон, который в этом году был полуфиналистом Australian Open и выиграл «Мастерс» в Торонто, победив в финале ещё одного россиянина Карена Хачанова. Андрей и Бен ранее встречались лишь раз — в четвертьфинале Базеля-2024 сильнее оказался американец. Победитель нового матча далее сразится либо с Франсиско Серундоло, либо с кем-то из пары Зизу Бергс — Янник Синнер.

ATP. Турнирная сетка. Париж
Андрей прервал серию из пяти поражений:
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже
Эксклюзив
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже

⚽️ 17:00: «Уфа» — «Нефтехимик», Кубок России, 1/8 финала

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Нефтехимик» неприятную серию в гостевых матчах с «Уфой»?

Любопытно, что «Уфа» и «Нефтехимик» встречались друг с другом несколько дней назад. И тогда башкирский клуб справился с соперником (3:2) в Лиге Pari. Теперь они встретятся в другом турнире, а проигравший покинет Кубок России. Сейчас «Нефтехимик» занимает девятое место в таблице второго по силе дивизиона, а «Уфа» — 14-е. Кстати, клуб из Нижнекамска ни разу не выиграл в четырёх предыдущих матчах на поле соперника.

Статистика Кубка России
Изучаем, кто из арбитров отработает на ближайших матчах:
Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 5-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч лидеров чемпионата

Непримиримые соперники по прошлому сезону и в этом продолжают своё яркое противостояние. Но если в прошедшем году в большей части сыгранных матчей доминировал калининградский «Локомотив», то сейчас уже две встречи, которые были сыграны в Кубке Победы, записала на свой счёт «Ленинградка». Получится ли у жёлто-чёрных повторить успех в чемпионате или в этот раз железнодорожницы смогут дать отпор?

Турнирная таблица женской Суперлиги
Киселёва — лучший игрок 4-го тура:
Главные звёзды 4-го тура женской Суперлиги. Кто поразил вас своей игрой?
Рейтинг
Главные звёзды 4-го тура женской Суперлиги. Кто поразил вас своей игрой?

🏒 19:00: «Северсталь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Северсталь» сногсшибательную серию?

«Северсталь» – лидер Западной конференции! Ещё год назад это сложно было представить, но сейчас подопечные Андрея Козырева находятся в таком огне, что выиграли восемь матчей подряд и потеснили с первой строчки на Западе действующего чемпиона «Локомотив». Остановит ли эту машину «Динамо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Кропотливая работа тренера даёт мощный результат в Череповце:
Молчун, дающий результат. Козырев доказывает, что деньги в хоккее решают не всё
Молчун, дающий результат. Козырев доказывает, что деньги в хоккее решают не всё

🏒 19:00: «Торпедо» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Лада» снова обыграть «Торпедо»?

Это будет уже пятая встреча нижегородцев и тольяттинцев за первые два месяца регулярки. Первые три матча остались за «Торпедо», но в последней игре команда Павла Десяткова смогла камбэкнуть с 1:2, а затем – вырвать два очка по буллитам. Смогут ли они ещё сократить отставание в личных встречах?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В прошлом матче «Лада» была на пороге сенсации с чемпионом:
Видео
«Локомотив» вырвал победу у «Лады», забив два гола в концовке третьего периода

⚽️ 19:30: «Факел» — «Арсенал» Тула, Кубок России, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Факел» не пустит соперника в следующий раунд турнира?

Воронежский клуб сохранил первое место в Первой лиге, несмотря на поражение в прошлом туре. Команда неудачно слетала на Дальний Восток, где проиграла «СКА-Хабаровск» (0:1). А что «Арсенал»? 12-е место в таблице второго российского дивизиона и отсутствие побед в турнире с 3 сентября (фанаты Михаила Шуфутинского ставят лайк). С того момента туляки прошли два раунда Пути регионов Кубка и не пропустили ни одного мяча. Команда уже играли друг с другом в Воронеже в этом сезоне. Тогда хозяева победили со счётом 1:0.

Статистика Кубка России
К чему приведёт эта встреча?
Гендиректор «Факела» Асхабадзе обсудил усиление команды с губернатором Воронежской области

⚽️ 22.45: «Пиза» — «Лацио», Серия А, 9-й тур

Италия — Серия А . 9-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отберёт ли «Пиза» очки у второго именитого клуба Серии А подряд?

«Лацио» в прошлом туре «засушил» в Риме «Ювентус» — 1:0. Команда Маурицио Сарри не проигрывает в течение четырёх матчей (две победы, две ничьих). Правда, сейчас она занимает только 10-е место в таблице Серии А. У «Пизы» всё гораздо хуже — она находится на второй с конца строчке. С другой стороны, в прошлом туре команда Альберто Джилардино неожиданно отобрала очки у «Милана» (2:2). Может, теперь и «Лацио» столкнётся с большими трудностями?

Статистика Серии А
Кто ещё сыграет в этом туре Серии А:
Расписание матчей 9-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
