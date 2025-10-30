Эти звёзды РПЛ не оправдывает ожиданий в сезоне. Некоторые даже почти не играют!

До конца первого круга в МИР РПЛ осталась всего пара туров. Есть несколько футболистов, которые пока не оправдывают ожиданий. Знакомим вас с ними.

Ярослав Гладышев («Динамо» Москва)

Талантливый футболист ярко показал себя на весеннем отрезке в прошлом сезоне. А в июне отгрузил четыре гола в товарищеском матче за сборную России — пострадали белорусы. «Пускай он сначала заиграет конкретно в «Динамо», — говорил летом главный тренер бело-голубых Валерий Карпин. — Для начала. На хорошем уровне он сыграл весну — три месяца. Но это надо закреплять. Поэтому пока ещё рано говорить про какой-то другой уровень».

В первых трёх турах при Карпине Гладышев регулярно выходил в основе. Сколько у него было результативных действий? Ни одного. А дальше последовала травма, из-за которой Ярослав вылетел из строя на два месяца. Октябрь сложился для Гладышева очень плохо. В матче с «Локомотивом» его выпустили на 89-й минуте. С «Ахматом» Гладышев вышел в концовке первого тайма, и потом его заменили на 76-й минуте. «Он не вошёл в игру, замена связана с формой», — объяснил после игры Карпин. В Санкт-Петербурге Гладышева выпустили на 90-й минуте.

Шесть матчей при Карпине в РПЛ — ни одного результативного действия. Плюс три кубковые встречи — один голевой пас. Конечно, травма повлияла, но пока Ярослав не впечатляет. Вряд ли ему хочется вспоминать первую часть нынешнего сезона. Возможно, игрока снова прорвёт на весеннем отрезке.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Аргентинец хорошо зашёл в «Зенит» в прошлом сезоне. 10 голов — неплохой показатель для дебютанта. Казалось, Гонду по силам выйти на новый уровень. Однако что-то пошло не так. В этом сезоне у аргентинца до сих пор ни одного результативного действия в РПЛ. Статистика, в которую тяжело поверить.

Плюс Лусиано играет гораздо реже, чем ему бы хотелось. 11 матчей в РПЛ (один — в стартовом составе), 285 минут — печальные цифры. Получается, в среднем за встречу южноамериканец проводит на поле всего 26 минут. В начале сентября Сергей Семак сказал, что конкуренты играют лучше Гонду. «Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции, которые были в прошлом сезоне. Сейчас у него нет той стабильности. На тренировках он мне очень нравится. Лусиано – трудяга, фанат своего дела». С того момента прошло почти два месяца, а ситуация лучше не стала.

Жерсон («Зенит»)

Жерсон пока совсем не впечатляет Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом клуб из Санкт-Петербурга не пожалел приличную сумму — «Фламенго» получил от сине-бело-голубых € 25 млн. Плюс у бразильца был опыт игры в Европе («Рома», «Фиорентина», «Марсель»). Всё намекало на то, что в Россию едет звёздный футболист. Но что пока выходит? Семь матчей в РПЛ (343 минуты), ни одного результативного действия. Да, бразилец забил один мяч в Fonbet Кубке России, однако, согласитесь, этого явно недостаточно.

Периодически появляется информация о возможном уходе Жерсона, но в «Зените» утверждают, что эти разговоры не соответствуют действительности. Вот что говорил несколько дней назад Сергей Семак: «Очень много разговоров, которые не имеют под собой никакой почвы. Жерсон работает, старается обрести свои лучшие качества, чтобы помогать команде. И если вы посмотрите, то практически всем, за редким исключением, ребятам, которые приезжают из Бразилии, требуется определённое время для адаптации».

Гаэтан Перрен («Краснодар»)

У Гаэтана Перрена скромная статистика в РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпион России заполучил лучшего ассистента Лиги 1 — «Краснодар» заплатил «Осеру» € 5 млн. Естественно, от Перрена многого ждали. Но пока нельзя сказать, что француз как-то сильно впечатляет. Во-первых, Гаэтан до сих пор не стал основным игроком «Краснодара». В четырёх предыдущих матчах РПЛ он только один раз появился в стартовом составе. У Перрена была хорошая игра с «Крыльями Советов», когда он набрал сразу 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». В остальном — по нулям в РПЛ.

Кстати, в прошлом туре «Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0), однако главный тренер чемпионов Мурад Мусаев раскритиковал вышедших на замену футболистов. Одним из них был Перрен. Нельзя исключать, что француз наберёт форму и существенно поможет команде. Но пока у Перрена получается далеко не всё.

Антон Заболотный («Спартак»)

Антон Заболотный (справа) гораздо чаще сидит в запасе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что от Заболотного не ждали чего-то сверхъестественного. Однако летом этот переход выглядел неплохим вариантом. «Спартак» взял опытного нападающего на подмену, который здорово выглядит в верховых единоборствах. Хорошая опция на последние, скажем, 20 минут, если нужно упростить игру в концовке. К тому же за переход не заплатили ни копейки. Антон вышел в основе в двух турах РПЛ подряд, но в матче с «Балтикой» схватил красную карточку в самом его начале.

Далее — ни одной встречи в старте в чемпионате. Скромные четыре выхода на замену, общее игровое время в турнире — 139 минут. Как тут не вспомнить, что летом Заболотный не был первой опцией среди форвардов на трансферном рынке для красно-белых. Антон почти всегда выходит в основе в Кубке России, но у него нет ни одного гола в двух турнирах. А в Каспийске Заболотный ещё и не реализовал пенальти.

Илья Самошников («Спартак»)

Фланговый футболист перебрался в «Спартак» из «Локомотива» в августе. С того момента Илья провёл всего два матча в РПЛ (один — в основном составе) – в общей сложности 54 минуты. Самошников пропустил несколько матчей из-за болезни. 17 октября агент футболиста Алексей Бабырь сообщил «Чемпионату», что Илья набрал кондиции.

Правда, Самошникова оставили в запасе на матч с «Ростовом», а потом выпустили на 82-й минуте во встрече с «Оренбургом». В Кубке Илья вышел в основе и отметился голевым пасом в Каспийске. Пока получается, что футболист почти не выходит на поле в РПЛ. А ведь в его трансфере был лично заинтересован главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Тамерлан Мусаев (ЦСКА)

Тамерлан Мусаев забил всего один мяч в этом розыгрыше РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром армейцев в РПЛ наряду с Иваном Обляковым (по семь голов). Плюс Тамерлан забил три мяча в Кубке. В этом сезоне пока всё достаточно скромно: один гол в чемпионате и два – в кубковом турнире. 12 матчей в РПЛ, но Мусаев только в половине случаев выходил в старте. Кстати, единственный мяч в чемпионате Тамерлан забил, когда его выпустили на замену.

Пока Мусаев не может стать полноценным футболистом основного состава и обрести стабильность. В начале октябре нападающий получил травму и ушёл с поля в дерби со «Спартаком» уже на седьмой минуте. После этого — один пропущенный матч в РПЛ и выход на замену во встрече с «Крыльями Советов» (без результативных действий). Тренеры сборной по-прежнему верят в Мусаева — включили в расширенный состав на ноябрьские матчи.

Бонус. Сергей Пиняев («Локомотив»)

Прошлый сезон получился для Пиняева достаточно продуктивным — пять голов и семь результативных передач в 28 матчах РПЛ. В отношении Пиняева надо сразу оговориться. Он почти не играл в первой части нынешнего сезона из-за травмы. Три матча в РПЛ, 49 минут на поле, один гол — скромная статистика 20-летнего футболиста. Возможно, во втором круге дела у талантливого игрока пойдут веселее.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подчёркивает, что Сергею нужно набирать форму, всё-таки он пропустил приличное количество времени. «Естественно, чудес не бывает, — утверждал тренер в интервью клубной пресс-службе. — Необходимо набирать игровой тонус. Слава богу, его ничто не беспокоит. Видим, что бесследно такой большой отрезок не проходит. Очень надеемся, что потихоньку он свою форму наберёт и вернётся в былые кондиции».