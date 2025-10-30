Халк прервал ужасную серию и спасает скверный сезон! Впереди исторический финал

Об экс-звезде РПЛ и «Зенита» Халке каждый год прилетают такие новости, что кажется, будто он вечный. Вот очередная в этом ряду — гол 39-летнего форварда вывел «Атлетико Минейро» в финал одного из самых престижных турниров Южной Америки. Команда из Белу-Оризонти в шаге от завоевания Южноамериканского кубка, который можно назвать своеобразным аналогом Лиги Европы, ведь речь идёт о втором по значимости клубном соревновании в регионе — после Кубка Либертадорес.

«Атлетико Минейро», будучи одним из самых больших клубов Бразилии, никогда не выигрывал Южноамериканский кубок. Поэтому команда на пороге исторического достижения. Хотя Кубок Либертадорес, например, в музее трофеев клуба есть. Взят он в 2013 году, когда в команду из Белу-Оризонти приехал доигрывать легендарный Роналдиньо. Завоевывал «Атлетико Минейро» и Суперкубок Южной Америки (победив обладателя Южноамериканского кубка «Ланус»), так что теперь выпал шанс дополнить и закрыть коллекцию главных призов на континенте.

Халк уже оставил не менее глубокий след в истории клуба из Белу-Оризонти, нежели Роналдиньо. В 2021 году в своём первом и по большому счёту дебютном сезоне в Бразилии после возвращения из-за границы (ранее у форварда была лишь пара выходов на замену в Серии А в 2004-м) экс-зенитовец завоевал с «Атлетико Минейро» чемпионский титул. Команда во многом благодаря Халку взяла золото впервые за 50 лет. Вдобавок «Атлетико Минейро» тогда выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии. Однако с тех пор с трофеями не складывается, и это ещё одна причина, почему для клуба из Белу-Оризонте Южноамериканский кубок очень ценен. Кроме того, фанаты не забыли прошлогодний конфуз в Кубке Либертадорес. Халк и компания тогда дошли до финала, но, играя в большинстве со второй (!) минуты, умудрились проиграть «Ботафого».

ХАЛК В «АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» Фото: Pedro Vilela/Getty Images

В прошлом чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» занял лишь 12-е место — это был худший сезон со времён чемпионского и вообще за последние пять лет. Тем не менее клуб попал в Южноамериканский кубок, причём сразу на групповую стадию. В мае 2025-го не без труда вышел в плей-офф, заняв второе место в квартете с перуанским «Сьенсиано», венесуэльским «Каракасом» и чилийским «Депортес Икике». Затем в играх на вылет команде предстояло преодолеть сразу четыре раунда. В 1/16 финала «Атлетико Минейро» только по пенальти выбил колумбийский «Атлетико Букараманга» (1:0 в гостях и 0:1 дома), в 1/8 финала расправился с аргентинским «Годой-Крус» (2:1 на своём поле и 1:0 на выезде), а в четвертьфинале прошёл боливийский «Боливар» (2:2 в гостях и 1:0 дома).

В полуфинале «Атлетико Минейро» попал на эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Оба матча Халк начинал на скамейке, однако после выходов на замену совершал решающие действия. В Эквадоре появился на поле при счёте 1:0 в пользу хозяев и в компенсированное время помог своим спастись от поражения, сделав голевой пас Дуду. Выскочил один на один — и покатил на пустые ворота. В Белу-Оризонти Халк вступил в игру на исходе часа встречи и через 15 минут забил сам. В тот момент «Атлетико Минейро» выигрывал — 2:1, а «Индепендьенте» шёл к камбэку, но экс-зенитовец добил эквадорцев «контрольным выстрелом». Открылся за спинами защитников под передачу из глубины, опять убежал один на один и мастерски переиграл голкипера.

«Атлетико Минейро» выиграл со счётом 3:1, решил задачу и теперь ждёт будущего соперника по финалу: победителя пары «Ланус» — «Универсидад де Чили». Решающий матч состоится 22 ноября в столице Парагвая Асунсьоне. К слову, вместе с Халком в битве за трофей поучаствует на родине и экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо — они теперь одноклубники с парагвайцем.

Возглавляет «Атлетико Минейро» известный аргентинец Хорхе Сампаоли. Этого 65-летнего тренера вы можете помнить по работе с «Севильей», «Марселем», «Ренном» и национальной командой Чили. А на ЧМ-2018 он привозил в Россию сборную Аргентины, тогда Лео Месси с друзьями вылетели уже в 1/8 финала, уступив Франции. В сентябре 2025 года Сампаоли вернулся в «Атлетико Минейро» – спустя четыре с половиной года после первого захода в клуб.

Хорхе Сампаоли главный тренер «Атлетико Минейро» «Это был матч, в котором всё пошло так, как мы и планировали. Наша команда явно превосходила «Индепендьенте», проведя один из лучших первых таймов с тех пор, как я пришёл сюда. Я также рад, что Халк после всех этих матчей забил наконец свой гол, и это вернёт ему и команде уверенность. Если будем забивать, продолжим прогрессировать».

Да, у Халка не всё гладко в этом году. Статистика, на первый взгляд, хорошая — 17 голов и пять голевых передач за сезон-2025. Но это в 51 матче во всех турнирах. А в Серии А у форварда худшие цифры за пять чемпионатов Бразилии в составе «Атлетико Минейро». У экс-зенитовца лишь 4+3 в 24 играх. Для сравнения: в сезоне-2024, когда Халк забил меньше, чем в предыдущие, у него было 10+5 также за 24 матча.

Возраст, понятное дело, отражается на игре капитана «Атлетико Минейро». Каким бы суперпрофессионалом ни был Халк, в 39 лет природу не обманешь. На это способны, наверное, только Месси с Роналду. До своего гола в ворота «Индепендьенте» экс-зенитовец не забивал на протяжении 15 матчей во всех турнирах. С середины августа, когда забил победный мяч в домашней встрече Южноамериканского кубка с «Годой-Крус».

Хотя и этот сезон Халк начинал мощно — положил семь мячей в восьми матчах Лиги Минейро. Однако чемпионаты штатов (в данном случае Минас-Жерайс) всё же, по сути, часть предсезонной подготовки для команд Серии А. «Атлетико Минейро» начиная с 2020-го каждый год выигрывает этот турнир и взял уже 50 титулов. Нынешний розыгрыш украсил сумасшедший гол Халка. Форвард зарядил со штрафного в полуфинале с «Томбенсе» с 30 с лишним метров!

В Южноамериканском кубке у Халка тоже приличная статистика — 4+2 в 12 матчах. А в Кубке Бразилии он забил пару мячей в семи играх. После того как в сентябре Сампаоли сменил тренера Куку, выигрывавшего четыре года назад с «Атлетико Минейро» Кубок Либертадорес, Халк в некоторых матчах стал оказываться на скамейке запасных. Команда опять забуксовала в чемпионате Бразилии. Занимала 12-е место, а сейчас — 13-я, всего в пяти очках от зоны вылета.

На фоне сухой серии и неудачных результатов «Атлетико Минейро» Халка стали критиковать, несмотря на его статус действующей легенды клуба. Сам бразилец, конечно, был разочарован действиями Сампаоли. Аргентинский тренер говорил, комментируя ситуацию: «Очень важно вернуть Халка на прежний уровень, ведь он кумир для болельщиков клуба. Это игрок, который многое дал «Атлетико Минейро». Мы всегда ожидаем от него максимум. Благодаря принятому решению он будет более энергичным и надёжным. Это принесёт команде больше пользы».

Халк очень эмоционально отреагировал на свой гол в ворота «Индепендьенте». Он заявил, что никогда не будет проблемой для «Атлетико Минейро» — только её решением. Форвард, по его собственным словам, хотел бы остаться в клубе из Белу-Оризонти, однако не исключает и уход в зимнее трансферное окно.

Контракт Халка с «Атлетико Минейро» действует до конца 2026-го. Это означает, что ещё как минимум год экс-звезда «Зенита» собирается играть. Остаётся один вопрос: за какую команду?