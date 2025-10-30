И куда теперь уходить Станковичу из «Спартака»? Сборную Сербии отдали экс-игроку «Рубина»!

Сборная Сербии объявила имя нового главного тренера. Вопреки прогнозам некоторых журналистов и экспертов им стал не Деян Станкович. Коуч «Спартака» по-прежнему на месте – в Москве, в своём клубе. Но возглавил национальную команду другой специалист, прекрасно знакомый с Российской Премьер-Лигой. Хотя имя его вы, возможно, не вспомните – Велько Паунович. Назначение этого тренера даёт многострадальной сербской сборной надежду. Дебютирует Паунович 13 ноября в важнейшем матче отборочного цикла ЧМ-2026 с Англией на «Уэмбли». Вау!

Сербы действительно похожи на нас. По крайней мере, в футболе их сборная напоминает российскую в 1990-е – в составе много звёзд, а результаты на любом крупном турнире такие, за которые стыдно. В XXI веке национальная команда этой страны сыграла на четырёх чемпионатах мира, но ни разу не вышла из группы. На чемпионаты Европы сборная вообще не могла отобраться, пока квоту не расширили – тогда под руководством местной легенды Драгана Стойковича попали на Евро-2024. Там сербы уступили Англии (0:1), сыграли вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0) и привычно отправились домой после трёх матчей.

Прекрасный в прошлом футболист Стойкович оказался средним тренером. Он и до сборной-то работал только с японским «Нагоя Грампус» и китайским «Гуанчжоу Фули». Без нужных связей с такой карьерой место в национальной команде не получишь. Тем более – с дикой для сербского футбола зарплатой. По словам экс-защитника «Спартака» Неманьи Видича, ставшего членом ассамблеи футбольного союза страны, на штаб Стойковича уходило € 8 млн в год.

В отборочном цикле ЧМ-2026 игра национальной команды стала совсем невнятной. В пяти турах сербы одержали только две победы над аутсайдерами – Андоррой (3:0 на своём поле) и Латвией (1:0 на выезде). Стартовали в квалификации с ничьей с Албанией (0:0 в гостях), а последними для Стойковича стали домашние встречи в сентябре-октябре с Англией (0:5) и той же Албанией (0:1). Эти два поражения приговорили тренера. Особенно всех разозлила неудача в битве с албанцами, ведь уступили конкуренту за второе место в группе и путёвку в стыки, с которым вдобавок крайне напряжённые отношения из-за политики. Уже без Драгана с «временщиком» Сербия с трудом выиграла в Андорре (3:1).

ДРАГАН СТОЙКОВИЧ В СБОРНОЙ СЕРБИИ Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

За два тура до финиша отборочного цикла ЧМ-2026 Сербия отстаёт от Албании на одно очко. Нужно взять максимум в оставшихся матчах с Англией в Лондоне и Латвией дома, надеясь на то, что албанцы завалят концовку. У конкурента впереди встречи в Андорре и с Англией в Тиране. Конечно, шансов мало, но в футболе всякие чудеса случались. Стойковича отправили на заслуженный отдых две недели назад, причём, по информации сербской федерации, Драган отказался от компенсации за расторжение контракта.

Едва ли не первым кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии назвали Станковича. На фоне слухов о его возможном уходе из «Спартака» в инсайд верилось. Однако ещё за пару дней до официального объявления об отставке Стойковича Деян заявил, что не готов к этой роли.

«Логично, что меня упоминают в СМИ в контексте этой должности, ведь я тренер, правильно? Но на данный момент я вижу себя тренером клуба, мне пока ещё рано становиться тренером сборной. Не знаю, поймёте ли вы меня… Важно дать предельно чёткий ответ, так что на этот раз я скажу, что работа в сборной – моя цель и желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Полный стадион «Маракана», на нём 50 000 болельщиков, звучит гимн… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, однако сейчас я тружусь в клубе, у меня контракт со «Спартаком», – сказал Стойкович в интервью для сайта Kurir.

Тем временем освободился Паунович, уволенный 9 октября из «Овьедо». Вполне логично, что в сложившихся обстоятельствах федерация сделала предложение этому тренеру. Ведь Велько уже выигрывал со сборной чемпионат мира.

ВЕЛЬКО ПАУНОВИЧ С ТРОФЕЕМ НА ЧМ-2015 Фото: Alex Livesey — FIFA/FIFA via Getty Images

Речь о победе Сербии на молодёжном ЧМ-2015, который проходил в Новой Зеландии. Тогда экс-нападающий «Рубина» только начинал тренерскую карьеру – и сразу с такого успеха! Конечно, это не гарантирует того, что Паунович поднимет с колен и первую сборную, но всё же у Велько есть положительный опыт работы с национальной командой.

На ЧМ-2015 за молодёжку Сербии выступали прекрасно знакомые нам по РПЛ защитники Милан Гаич (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Вукашин Йованович (экс-игрок «Зенита»), Радован Панков («Урал») и полузащитник Саша Зделар (ЦСКА и «Зенит»). Были в команде и некоторые нынешние игроки первой сборной, которые наверняка будут рады поработать с Пауновичем спустя 10 лет. Это вратарь Предраг Райкович, защитники Милош Велькович, полузащитники Неманья Максимович, Андрия Живкович и Марко Груич, а также не участвовавшие пока в отборе ЧМ-2026 братья Милинкович-Савич – голкипер Ваня и хавбек Сергей.

На том чемпионате мира сборная Сербии стартовала с поражения от Уругвая (0:1), однако после этого победила Мали (2:0) и Мексику (2:0). Финишировала первой в группе. Дальше – больше. В 1/8 финала команда Пауновича переиграла Венгрию (2:1), в четвертьфинале – США (0:0, 6:5 пен.), а в полуфинале – ещё раз Мали (2:1). Финал с Бразилией (2:1) ушёл в дополнительное время, где золото сербам принёс гол Максимовича на 118-й минуте.

Выиграв чемпионат мира, Паунович на волне успеха запустил клубную карьеру. Уехал в США, где четыре года возглавлял «Чикаго Файр». Выводил эту команду в плей-офф МЛС, но призов не завоёвывал. Затем получил шанс сделать себе имя в Англии. Летом 2020-го возглавил «Рединг» из Чемпионшипа. В первом сезоне финишировал в топ-7, однако по ходу второго был отправлен в отставку, когда «Рединг» свалился на 21-е место. Затем серб работал в Мексике. С ноября 2022-го по декабрь 2023-го возглавлял «Гвадалахару», а с июня 2024-го по март 2025-го – «Тигрес». Не последние клубы в своей стране. Тем не менее трофеи больше не липли к рукам Велько.

В марте нынешнего года Паунович согласился вернуться в клуб, в котором провёл часть карьеры как игрок. Возглавил «Овьедо» из второго испанского дивизиона. На момент его назначения команда занимала шестое место, а под руководством серба завершила чемпионат третьей. Более того, затем победила в стыках за путёвку в Примеру. Таким образом, Велько возвратил «Овьедо» в элиту спустя 24 года.

В межсезонье «Овьедо» усилился в меру возможностей, в частности, подписал 35-летнего экс-нападающего «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломона Рондона. Но объективно вряд ли мог рассчитывать на что-то большее, нежели борьба за выживание. В новом сезоне команда стартовала при Пауновича… бескомпромиссно. Победила «Реал Сосьедад» (1:0) и «Валенсию» (2:1) и потерпела шесть поражений. Ничьих не было вообще. После восьми туров «Овьедо» с шестью очками занимал 17-е место – это даже не зона вылета. Тем не менее сербу указали на дверь.

ВЕЛЬКО ПАУНОВИЧ В «ОВЬЕДО» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Теперь новый вызов – сборная Сербии. Сам Паунович, будучи футболистом, сыграл за национальную команду всего пару раз. А главным клубом в карьере нападающего стал мадридский «Атлетико», за который Велько провёл 116 матчей и забил 20 голов. В общем, звездой он не был. Тем не менее 11 сезонов в Примере – это достойно уважения.

В «Рубин» Паунович попал, когда ему было уже под 30. В марте 2007-го казанский клуб приобрёл серба у «Хетафе» за € 800 тыс. С Велько заключили двухлетний контракт. Писали, что нападающего хотел видеть в своей команде лично Курбан Бердыев. Получается, это тот редкий случай, когда нюх подвёл блестящего тренера.

Паунович отыграл за «Рубин» только сезон-2007. Поучаствовал лишь в 16 встречах чемпионатах: 12 раз выходил в основе и четыре – на замену. Забил один-единственный мяч, правда, в ворота «Спартака». Помог казанцам одержать домашнюю победу над красно-белыми со счётом 3:1. Ещё он стал автором гола в кубковой встрече со «Спартаком» из Нальчика. Впрочем, раскрыться в полной мере в России сербу помешало повреждение, а в январе 2008-го Велько вернулся в Испанию, перейдя на правах свободного агента в «Альмерию».

ВЕЛЬКО ПАУНОВИЧ В «РУБИНЕ» Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

«Мяч «Спартаку», возможно, один из самых красивых и значимых в моей карьере. Я тогда только оправился от травмы и так здорово отметил своё возвращение. Это был великий день, мы тогда преподнесли нашим поклонникам большой подарок. Горжусь, что стал частью истории «Рубина», – признавался Паунович в интервью для Tatarstan Sports.ru.

В сборной Сербии Велько должен сделать то, чего не удалось никому из его предшественников в этом веке. Превратить группу достаточно сильных игроков в команду, которая сможет подтянуться к топам. Однажды, отвечая на вопрос, почему сербская сборная не показывает себя на крупных турнирах, Паунович поставил свой диагноз больному: «Наши тренеры и функционеры должны понять, что в национальной команде должны играть действительно сильнейшие, а личные симпатии нужно оставлять при себе».

Кажется, те слова нового главного тренера сборной Сербии актуальны и сегодня.