«Ливерпуль» получил дома три и вылетел. Такой серии поражений не было больше 10 лет!

«Ливерпуль» продолжает тонуть», «Ливерпуль» ещё сильнее приблизился к краху», «Ливерпуль» бензадёжен» — такие заголовки могли быть у этого текста. Мерсисайдцы действительно проиграли шестой из последних семи матчей. Между прочим, впервые за 13,5 года. Если бы не одно «но» — Арне Слот, по сути, добровольно согласился на ранний вылет из Кубка английской лиги, выставив на встречу 1/8 финала с «Кристал Пэлас» совсем уж экспериментальную основу.

Вот кто в неё попал:

вратарь-дебютант Фредди Вудман, у которого к 28 годам лишь четыре матча в АПЛ. Все — в сезоне-2021/2022 за «Ньюкасл»;

трое тинейджеров — центральный полузащитник Трей Ньони, атакующий полузащитник Киран Моррисон и вингер Рио Нгумоа;

в роли правого защитника выступил не игравший с мая (был в аренде у шотландского «Килмарнока») 22-летний Кельвин Рэмси. С первых минут за мерсисайдцев он не выходил три года;

в центре обороны появились непрофильный Эндрю Робертсон и резервист Джо Гомес плюс Ватару Эндо. Да, речь о схеме с тремя центральными защитниками, которую Слот ранее не использовал;

наконец-то в старт пробился джокер Федерико Кьеза;

из привычных имён — лишь Милош Керкез и Алексис Мак Аллистер.

Не состав, а Франкенштейн. Причём звёзд нидерландский тренер не включил даже в заявку — там была исключительно молодёжь, пока Вирджил ван Дейк и другие лидеры скучали на трибуне.

«Кристал Пэлас» же не стал пренебрегать Кубком лиги, применив лишь небольшую ротацию. Оценив ростер соперника, Слот мог спокойно процитировать знаменитую фразу комиссара Жибера из серии кинофильмов «Такси»: «Мы в дерьме». Там были и Марк Гехи, и Максанс Лакруа, и Даниэль Муньос, и Даити Камада, и Исмаила Сарр.

Как раз сенегалец и приговорил «Ливерпуль» в конце первого тайма. На 40-й минуте Гомес пытался выбить мяч из-под ног Муньоса и попал точно в Сарра. Тот подарком воспользовался. А на 45-й Эндо потерял позицию и упустил Исмаилу — оказавшись в одиночестве перед воротами, вингер не промахнулся и оформил дубль.

Девять игр против «Ливерпуля», включая период в «Уотфорде», и семь голов — настоящий палач мерсисайдцев.

Исмаила Сарр забивает гол «Ливерпулю» 29.10.2025 Фото: PA Images via Getty Images

Ничего в ответ чемпионы Англии не показали и вылетели, попав в створ лишь один раз из восьми попыток. Робертсон и Мак Аллистер отправились отдыхать на 67-й минуте, уменьшив и без того скромные шансы на отыгрыш. 18-летний защитник Амара Налло совершил фол последней надежды и на 79-й минуте ещё и оставил «Ливерпуль» в меньшинстве. В конце матча Йереми Пино довёл разницу до разгромной, накрутив другого юнца Веллити Лаки.

К слову, о Налло. У парня за основу «Ливерпуля» суммарно 16 минут — сегодня и против ПСВ в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. За это время он умудрился получить две красные.

Налло получает красную карточку Фото: Daniel Chesterton/Offside/Offside via Getty Images

Вроде бы всё логично. Другой вопрос, почему, потратив летом € 483 млн, клуб не имеет достойного резерва. Да, травмированы Алисон, Джованни Леони, Жереми Фримпонг, Райан Гравенберх и Александер Исак. Тем не менее сегодня мерсисайдцев приговорил не переполненный лазарет, а желание Слота поберечь основу.