Лучший матч Головина в сезоне и сенсационная потеря «ПСЖ». Огненная среда в Европе!

Россиянин забил два мяча после выхода на замену, «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, а «Сити», «Челси» и «Арсенал» прошли дальше.

Насыщенный будний день в европейском футболе. Тут и матчи Кубка английской лиги, и Серия А, и Кубок Германии, и Лига 1. Рассказываем о главных событиях среды.

Кубок английской лиги

«Кристал Пэлас» выкинул резервный состав «Ливерпуля» из Кубка лиги

«Кристал Пэлас» — криптонит для нынешнего «Ливерпуля». Судите сами: лондонцы обыграли соперника в трёх разных турнирах (Суперкубок Англии, АПЛ, Кубок английской лиги) и сделали это на трёх разных стадионах («Уэмбли», «Селхерст Парк» и «Энфилд»). «Ливерпуль» выставил, мягко говоря, не основной состав. Да и на замену выходили ребята, которым по 18-19 лет.

Исмаила Сарр зарешал в первой половине — забил дважды за пять минут. В первом случае оказался первым на подборе, во втором — воспользовался провалом обороны «Ливерпуля». В конце Йереми Пино сделал счёт неприличным — испанец приплюсовал гол к результативной передаче. Правда, к тому моменту мерсисайдцы играли уже вдесятером после удаления Амара Налло. Теперь у «Ливерпуля» шесть поражений в семи матчах во всех турнирах.

«Арсенал» победил с 15-летним игроком в стартовом составе

«Арсенал» выпустил в основе на матч Кубка лиги 15-летнего футболиста. Макс Доумен стал самым юным игроком, кто выходил в стартовом составе какого-либо клуба АПЛ во всех соревнованиях. Парень не отличился, но лондонцы справились и без его результативных действий. 18-летний Итан Нванери забил с передачи 19-летнего Майлза Льюиса-Скелли. А окончательный счёт установил Букайо Сака.

Безумный матч «Челси» с семью голами

Лондонская команда солидно провела первый тайм и трижды огорчила соперника. Джейми Гиттенс отдал два результативных паса, Андрей Сантос также набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Но после перерыва что-то пошло не так. «Вулверхэмптон» сократил отставание в счёте до минимума, а потом ещё и Лиам Делап оставил гостей в меньшинстве. Повезло, что Гиттенс отметился роскошным ударом из-за пределов штрафной. Давид Мёллер Вольфе оформил дубль, однако «Вулверхэмптон» всё-таки проиграл. «Челси» идёт дальше.

«Челси» не без проблем прошёл дальше Фото: Clive Mason/Getty Images

«Тоттенхэм» не справился с «Ньюкаслом»

«Тоттенхэм» впервые при Томасе Франке проиграл на выезде. Сначала «Ньюкасл» забил после углового (отличился Фабиан Шер), а затем Ник Вольтемаде наказал вратаря Антонина Кински за ошибку на выходе. Полуосновной состав «Тоттенхэма» проиграл, и команда вылетела из Кубка лиги.

Волевая победа «Сити» с двумя голами в концовке

Начало этого матча получилось крайне интересным. «Суонси» открыл счёт уже на 12-й минуте! Да, «Сити» отыгрался ещё до перерыва (отличился Жереми Доку), но интрига жила до самой концовки встречи. А там гости всё-таки дожали соперника и прошли в четвертьфинал. Спасибо голам Омара Мармуша и Райана Шерки.

Серия А

«Интер» быстро пришёл в себя после поражения в Неаполе

Несколько дней назад «Интер» проиграл «Наполи» (1:3) на юге Италии. Да, там был очень спорный пенальти в пользу соперника, но уже ничего не вернуть. Команда Кристиана Киву пришла в себя и разгромила «Фиорентину», забив все три мяча после перерыва. Хакан Чалханоглу сделал дубль, а Петар Сучич оформил шедевр: ушёл от одного соперника, шикарно обыграл второго и забил из-под третьего. Красота! А вот «Фиорентина» находится в зоне вылета. Последний матч для Пиоли?

Хакан Чалханоглу сделал дубль Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Лига 1

«ПСЖ» снова потерял очки

Чемпион Франции заметно сбавил темп. В первых шести турах он потерял очки только один раз, в следующих четырёх — трижды. Луис Энрике выставил далеко не основной состав. Витинья, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия и Брэдли Баркола появились на поле только во второй половине. Парижане вскрыли оборону соперника на 50-й минуте (забил Нуну Мендеш). Казалось, вот теперь «ПСЖ» спокойно доведёт дело до победы и забьёт еще парочку. Вместо этого гости пропустили почти сразу же после того, как сами отличились. На всякий случай напомним, «Лорьян» занимал перед матчем третье место в таблице, но только с конца.

ВИДЕО

Блестящий выход Головина на замену

Признайтесь, вы ведь скучали по голам Александра Головина? Россиянин остался в запасе на встречу с «Нантом», но классно вышел на замену на 69-й минуте. За оставшееся время полузащитник сделал дубль! Сначала Кассам Уаттара отдал очень удобный нас на россиянина, а тот спокойно переправил мяч в дальний угол. В добавленное время Головин успешно завершил контратаку «Монако» — переиграл вратаря со второй попытки. Первые голы Александра в сезоне!

ВИДЕО

Кубок Германии

«Байер» дважды пропустил в большинстве, но вырвал победу

Феликс Гётце — младший брат чемпиона мира Марио Гётце — оставил «Падерборн» в меньшинстве на 58-й минуте. Сразу после этого Алехандро Гримальдо снова положил со штрафного (как он это делает?!), и «Байер» оказался в удобном положении. А дальше началось настоящее веселье. На 90-й минуте «Падерборн» перевёл встречу в дополнительное время, на 96-й — вышел вперёд. Вау! Но «Байер» классно провёл концовку каждого из экстра-таймов. Ибрахим Маза сделал дубль на 120+2-й и 120+4-й минутах. «Падерборн» совсем чуть-чуть не дотянул до серии пенальти.

«Бавария» выдала базу — победила с крупным счётом, Кейн забил

«Бавария» снова победила — и снова сделала это с крупным счётом. Пока команда Венсана Компани выигрывает во всех матчах нынешнего сезона. «Кёльн» забил первым, но только ещё больше разозлил грозного соперника. Луис Диас отличился и ассистировал Майклу Олисе, а Гарри Кейн сделал дубль — невероятный старт сезона для англичанина. Кто первым остановит такую «Баварию»?