«Ювентус» тяжело болен. Но выбор нового тренера — лучший из возможных

«Ювентус» против «Наполи» — это олицетворение вечной борьбы между севером и югом Италии. Это не дерби соседей, как у «Интера» с «Миланом» или у «Ромы» с «Лацио». Это давняя нелюбовь через многие-многие километры — от одного края «сапога» до другого. Это столкновение разных темпераментов, культур и идеологий. Турин и Неаполь — это одна страна. Но при этом они абсолютнейшие антиподы. Это проявляется во всех сферах жизни. В том числе в футболе.

В этой связи переход в «Ювентус» тренера, помеченного «Наполи» – особая история. Причём помеченного в самом прямом смысле! После первого для «Наполи» скудетто со времён Диего Марадоны Лучано Спаллетти отправился к тату-мастеру и увековечил эту победу на своей руке.

Фаны «Юве» вряд ли в восторге от того, что к ним едет тренер, «испачканный» логотипом ненавистного клуба. Тренер, который, помимо «Наполи», и в «Интере» успел поработать — а это тоже исторически важный оппонент для туринцев. Да и с «Ромой» Спаллетти у «Ювентуса» выпил не один литр крови.

Лучано Спаллетти показывает татуировку, посвящённую «Наполи» Фото: Из личного архива Лучано Спаллетти

Короче говоря, биография Спаллетти для назначения в «Юве» не выглядит кристально чистой. С другой стороны, прежние работы Лучано и его тату — это последнее, из-за чего фанам туринцев стоит переживать. Их клуб чувствует себя плохо. И прямо сейчас, в сезоне-2025/2026, и в целом в последние годы.

У «Ювентуса» глобальные проблемы. Заменой тренера их не решить. Плохо работает весь клуб, начиная с высшего руководства. Взять хоть последние пару сезонов. «Юве» сманил из «Наполи» спортивного директора Кристиано Джунтоли. Того самого, который стал соавтором чемпионской команды вместе со Спаллетти. Джунтоли дали большие полномочия. В частности позволили выбрать тренера.

Макса Аллегри, несмотря на победу в Кубке Италии и попадание в Лигу чемпионов, сочли архаичным и немодным. Пригласили Тьяго Мотту. Его стильная «Болонья» стала открытием Серии А и пробилась в ЛЧ. Предполагалось, что молодой концепт-тренер поднимет «Юве» на новый уровень. По задумке, команда должна была не просто побеждать — она должна была побеждать эффектно, со вкусом.

На деле Мотта, которого приглашали всерьёз и надолго, был уволен по ходу первого же сезона. Джунтоли испугался за своё место и не стал вступаться за Тьяго. В итоге тренера уволили, а спортивного директора оставили. Но — лишь до лета. Сразу по окончании сезона-2024/2025 Джунтоли отправили на выход.

Вместо Мотты в качестве временщика взяли Игора Тудора. Изначально — до конца сезона. Хорват отлично выполнил свою миссию: на коротком отрезке взбодрил «Ювентус», и команда, несмотря на все проблемы, вышла в Лигу чемпионов. Летом было много разговоров, какой тренер поведёт «Юве» дальше. В частности была информация, что туринцы мечтали вернуть Антонио Конте.

Однако Конте и Аурелио Де Лаурентис не разругались настолько, чтобы коуч ушёл сразу после чемпионства. Спаллетти после титула в 2023-м так сделал, Конте — нет. Антонио остался в Неаполе, а «Ювентус» – с носом. Пока ждали Конте, «Рома» уже утащила с рынка Джан Пьеро Гасперини. В итоге в «Юве» не придумали ничего лучше, чем подписать новый контракт с Игором Тудором — аж до 2027 года!

Игор Тудор Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Спортивный блок отдали Дамьену Комолли, который перешёл из «Тулузы». Француз не смог никуда спихнуть Душана Влаховича с его огромной зарплатой. Зато бесплатно взял Джонатана Дэвида, привёз Луа Опенда и Эдона Жегрову. На бумаге выглядело очень неплохо.

Однако стартовал сезон, «Ювентус» начал буксовать, и появились слухи, что у Тудора с Комолли конфликт. Француз якобы был недоволен тем, как тренер использует новичков. На троих игроки атаки Дэвид, Опенда и Жегрова оформили два результативных действия. Оба — на счету Дэвида (один гол и один ассист). Последнее датировано 13 сентября.

В итоге после серии из восьми матчей без побед и четырёх матчей без забитых мячей Тудора уволили. Тьяго Мотта, к слову, после ухода из «Ювентуса» до сих пор не трудоустроился. Туринцы продолжают платить зарплату ему и его штабу. Пока не найдёт новую работу Тудор, «Юве» будет платить и ему. Плюс Лучано Спаллетти — он едет в Турин не забесплатно. Выдающаяся работа менеджмента!

Чем хорош контракт со Спаллетти — он рассчитан лишь до конца сезона-2025/2026. Его можно будет продлить, если «Ювентус» квалифицируется в Лигу чемпионов. Клуб оставляет простор для принятия решения, это грамотно. Правда, контракт с Тудором был устроен таким же образом. И решение по хорвату летом 2025-го клуб, как показала жизнь, принял неправильное.

При этом важно понимать: Спаллетти и Тудор — это разные тренерские дивизионы. Часто говорят: уволить — полдела, очень важно, кого позвать на замену. В этом смысле замена Тудора на Спаллетти выглядит для «Ювентуса» усилением. Да, Лучано неудачно выступил со сборной Италии. Но, во-первых, это не только его вина. А во-вторых, его тренерский бэкграунд всё равно намного внушительнее, чем у Тудора.

Помимо Спаллетти, у «Ювентуса», по данным СМИ, были и другие варианты. Рассматривали, в частности, Раффаэле Палладино и Роберто Манчини. Палладино — это типаж Мотты: тоже молодой, перспективный и с успехами в клубах помельче «Юве» — с «Монцей» и «Фиорентиной». Раффаэле, вероятно, и сейчас работал бы во Флоренции, если бы не конфликт с руководством. Летом молодой тренер покинул клуб буквально одним днём, в шоке была вся Италия.

Раффаэле Палладино и Роберто Манчини Фото: Getty Images

Палладино талантлив, да ещё и «ювентини» — начинал в Турине как игрок. Но это вообще не гарантия результата. В клубах уровня и статуса «Юве» он не работал. Кроме того, совсем недавно туринцы обожглись с Тьяго Моттой — ещё одним молодым, перспективным и современным. Снова идти в этом же тренерском направлении «Ювентус» не рискнул.

Роберто Манчини — совсем другая история. У него огромный опыт и в Италии, и за её пределами. Но Манчини очень дорогой! Пригласить его — полбеды. Расстаться с ним — вот эта задача может оказаться очень трудной. Королём неустоек принято считать Жозе Моуринью. По разным данным, португалец после увольнений суммарно «настриг» больше € 100 млн. Так вот Манчини по умению вытрясать жирные компенсации из работодателей — второй после Моура.

«Ювентус» до сих пора платит Мотте. Теперь нужно платить ещё и Тудору. Когда эти двое найдут работу и найдут ли вообще — неизвестно. Если они не захотят нигде работать, туринцы будут платить им до лета 2027-го. По данным Calcio E Finanza, общая сумма выплат может составить примерно € 27 млн.

В таких условиях приглашать вице-короля неустоек Манчини — громадный финансовый риск. Пожалуй, последнее, чего бы хотелось «Юве» — стать единственным в мире клубом, который одновременно платит зарплату сразу трём уволенным тренерам!

Учитывая всё вышесказанное, Спаллетти — это в лучшем смысле слова компромиссный вариант. Он гораздо опытнее Палладино. И он не такой дорогой, как Манчини. Согласился на контракт до лета 2026-го. Кроме того, в отличие от Манчини, Спаллетти гораздо больше сконцентрирован именно на тренерстве. Контрактные вопросы для него, несомненно, тоже важны. Тренер он матёрый, в футбольном бизнесе давно. Однако есть ощущение, что для Манчини, особенно в последние годы, контракты и «золотые парашюты» на случай увольнений важнее, чем тренерская работа. У Спаллетти такого имиджа нет.

Тренерский класс Лучано не вызывает вопросов, даже несмотря на неудачу в сборной Италии. Евро-2024 — провал, тут не с чем спорить. Большую роль сыграло отсутствие у Спаллетти опыта работы в сборных. Всё же работа в клубе — это совершенно другая специфика. А Лучано, до того как возглавить Италию, тренировал только в клубах.

В национальной команде он пытался работать по клубным лекалам. В частности, пробовал поставить сложный футбол, для настройки которого банально не хватало времени. В сборной тренер не работает с игроками каждый день. Плюс игроки приезжают в разном функциональном состоянии. Спаллетти не сразу к этому адаптировался.

Лучано Спаллетти в сборной Италии Фото: Alex Grimm/Getty Images

После Евро дела пошли лучше. Италия на пару с Францией выиграла группу Лиги наций и пробилась в плей-офф. Там, правда, в 1/4 финала уступила Германии. Но ощущения безнадёги не было. Наоборот, казалось, что Спаллетти и сборная наконец-то на правильном пути.

Однако затем случились 0:3 от Норвегии в квалификации ЧМ-2026. Боссы итальянской федерации не выдержали и уволили Лучано. 0:3, безусловно, очень больно. Но, во-первых, сборная Норвегии сильна как никогда. Это не попытка оправдать Италию. Это просто констатация факта. Даже по составу национальные команды сегодня примерно равны.

Более того, на некоторых позициях у норвежцев есть футболисты, которые заметно превосходят своих итальянских визави. Форварда уровня Эрлинга Холанда у Италии просто нет. Мартин Эдегор, если бы был итальянцем, тоже, вероятно, играл бы в старте «Скуадра адзурра».

Во-вторых, возвращаемся к тезису «уволить — полдела, важно, кого назначат». Уволить Спаллетти, чтобы назначить Дженнаро Гаттузо — мягко говоря, не самый очевидный вариант. Пока Рино выиграл четыре матча из четырёх (два — у Израиля, два — у Эстонии). Но против Норвегии его команда ещё не играла.

А даже если Норвегию удастся победить, обойти её в таблице всё равно вряд ли получится — и по личным встречам, и по разнице забитых и пропущенных. Так что стыковые матчи для Италии практически неминуемы. Стыки перед двумя предыдущими ЧМ закончились для неё плачевно. Вот и сейчас нет никаких гарантий, что команда Гаттузо квалифицируется на чемпионат мира.

Безусловно, к работе Спаллетти в сборной очень много вопросов. Удачным этот этап карьеры Лучано точно не назвать. Но его увольнение, как кажется, больше эмоциональное, чем рациональное. Кроме того, на одну неудачу в сборной приходится сразу несколько удач в клубах.

Важный момент: за последние 20 лет Спаллетти только один раз принимал команду по ходу сезона. Это был его второй приход в «Рому» — в январе 2016-го. Получилось хорошо: команда заняла третье место и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Там, правда, проиграла «Порту». Однако это уже другая история.

Лучано Спаллетти в «Роме» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Да, у Спаллетти только одно скудетто за долгие годы карьеры. Фанов «Юве» может коробить, что к ним приходит тренер, которого вплоть до победы с «Наполи» называли zero tituli. По-простому — «нультрофеич». Но дело в том, что сегодняшний «Ювентус» абсолютно точно не годится для борьбы за скудетто. И в этом смысле логично, что летний чекпойнт для Спаллетти — Лига чемпионов. Если команда туда пробьётся, контракт с тренером может быть продлён. Для сегодняшнего «Юве» зона Лиги чемпионов — это предел мечтаний. Особенно учитывая такой слабый старт.

Всех проблем Спаллетти, конечно, не решит. Тренер отвечает за команду. А в Турине болеет весь клуб, сверху донизу. Однако для того чтобы хотя бы команде стало лучше, «Юве» выбрал лучший вариант из доступных.