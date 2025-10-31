«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»

Сергея Шавло нет в «Спартаке» уже 17 лет — с тех пор как в 2008-м он покинул пост генерального директора. Однако статус знаковой личности для клуба уже никуда не денется — шесть лет карьеры игрока и множество голов навсегда останутся в истории. В преддверии выездного матча красно-белых с «Краснодаром» обсудили с экс-спартаковцем результаты команды и другие тенденции в МИР РПЛ.

— Как вам игра «Спартака» в этом сезоне?

— Продолжается, что и было — сквозит нестабильность. Одна игра — так, другая — так. В Кубке неплохо играли, выходила молодёжь. Что касается чемпионата, то в матчах, где не должны были играть даже вничью, отдали очки. Нет стабильности в игре, в составе. Команда может выдать два совершенно разных тайма. Состав меняется часто — нет 11 основных игроков.

— Почему Станкович не может определиться с основным составом?

— Трудно понять, потому что команда хорошая. Надо быть внутри, чтобы разбираться, что происходит. Станкович смотрит, как в тренировочном процессе играют, действуют ребята. Потом делает свои выводы и назначает состав. В каждой игре разные защитники. Продали ребят, которые, в принципе, в обороне играли стабильно. А потом получают карточки, травмы и остаются на тонком льду. Сложно объяснить эту ситуацию. В команде есть хорошие ребята, из которых можно составить основу.

— Может ли «Спартак» бороться за тройку, учитывая проблемы с тем же выбором состава?

— Мы всегда говорим, что «Спартак» будет бороться, да и по-другому у этой команды быть не может. Другие задачи никого не устраивают. К сожалению, не происходит пока так, как мы бы хотели. Проведут хороший отрезок, а второй — из рук вон плохо. Но футболисты же не могут разучиться играть. Наверное, что-то происходит внутри. Если взять топовые игры, с «Зенитом» отдали победу, хотя должны были выигрывать. С ЦСКА тоже первые 20 минут проспали. Потом начинают делать замены, забивают два гола. Были близки к тому, чтобы сравнять счет. Трудно объяснить, почему всё так. Видимо, тренер не угадывает с составом. Ставят одних, а они не играют. По качеству состава «Спартак» не уступает ни одной команде.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Станкович справляется с командой?

— Нельзя сказать, что не справляется. Но непонятны его действия в плане состава. Всё-таки команда играет, отдельные матчи выглядят неплохо. Однако где-то что-то не сходится. Если мы посмотрим на «Краснодар», то клуб фактически никого не купил. Но есть стабильный состав, игра. Хотя раньше тоже постоянно что-то меняли, а сейчас есть стабильность. Команда достойно выглядит, выигрывает и идёт в лидерах. Тот же «Локомотив» возьмём, ЦСКА. Есть примеры, где мы можем видеть, что нужна стабильность. К сожалению, в «Спартаке» этого нет.

— Бабич выбыл из-за травмы. Его потеря скажется?

— Слава богу, есть замена. В последних играх мне понравился Ву в роли центрального защитника. Первые матчи играл справа, и было не совсем понятно, что за игрок. А сейчас, в этих двух матчах он выглядел довольно прилично. Вверху всё снял и не делал тактических ошибок. Надеюсь, здесь замена Бабичу есть. Отсидел дисквалификацию и второй центральный — Джику. Будет конкуренция. Литвинов тоже хорошо сыграл после травмы. Есть три игрока в центральную зону, так что можно варьировать. Но, как правило, исходя из анализа матчей, с четырьмя защитниками получается получше, чем с тремя. Может, с тремя ещё не совсем натренировали.

— Как вам Джику?

— Понравился. Он взрывной, руководит. Однако была ошибка с «Ростовом». Александер тоже ещё не до конца влился в команду. Видно, что он опытный, усилит оборону, но посмотрим. Тут есть тонкий момент — сыгранность. Ребята должны дополнять друг друга, страховать. Взаимопонимание приходит не так быстро, а у нас каждую игру новый защитник.

— Надо ли было покупать Самошникова, учитывая его склонность к травмам?

— Однозначно, Самошников — достойный игрок для РПЛ. Что касается травм, это должен был проверить медицинский штаб. Если ему дали добро на переход, значит, всё было нормально. Не знаю, что случилось у него после двух игр. Но, если его брали только вбрасывать ауты, за такие деньги это не лучший трансфер. Если он будет здоров и будет играть, выйдет на свой уровень — будет усилением. Однако пока этого не происходит.

Усиление в его лице было оправданным — в «Спартаке» беда с крайними защитниками. У нас никто не выполняет своих функций. Денисов — ещё молодой, пока набирается опыта, но должен уже играть. Рябчук же двигается много, а КПД совсем маленький. В атаке практически ничего не развивает, в обороне Олег тоже ошибается, не успевает. Тут нужно было усиление, поэтому взяли Самошникова, который может играть как слева, так и справа.

— Руслан Литвинов — самый прогрессирующий игрок в этой части чемпионата?

— Да. Он обрёл стабильность. Плюс Умяров давно играет на хорошем уровне. Так что центральная ось в «Спартаке» есть. К атаке же есть вопросы…

— Пабло Солари адаптировался к чемпионату?

— Он немного стабилизировал игру в обороне. После завершения атаки отходит назад, прикрывает зону — Станкович этого и требует. В атаке Пабло тоже стал играть стабильнее, есть моменты практически в каждой игре, но пока не может их реализовать. Пабло должен больше забивать! Моменты-то есть.

— Созрел ли Наиль Умяров для перехода в Европу?

— К сожалению, журналисты и эксперты быстро выдают путёвки за границу. Футболист должен сыграть несколько стабильных сезонов, чтобы перейти в хорошую команду из топ-5 лиг. Наиль — самый стабильный игрок, он на высоком уровне. Отсюда и слухи пошли, что может уехать. Однако переходить или нет — другой вопрос. У нас уезжали уже ребята, а в итоге сидят. Наиль должен быть к этому готов. Мне кажется, ему надо ещё два сезона провести в «Спартаке», а потом уже переходить. Возраст тоже сможет ему гарантировать попадание в состав за рубежом. Для меня он игрок немецкого чемпионата — может жёстко вести игру, забивать, делает передачи. Или Италия. Вспомните, как играл Пирло — Наиль игрок такого плана. Умяров прибавил в отборе, но единственное пожелание — чтобы в отборе играл чисто. Иногда не успевает и получает карточки.

— Надо ли сейчас «Спартаку» менять тренера?

— Решение за руководством клуба. Оно возникло не сейчас — слухи были давно. Но моё мнение: Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Осталось не так много, есть возможность исправить положение. А что-то менять, опять адаптироваться к тренеру… Если уже нашли замену Деяну, то надо менять зимой. Будет возможность провести полноценные сборы. Слышал про Гарсию из Испании. В «Спартаке» должны работать топ-тренеры. Хотя чемпионат мы выиграли не с топом, так что решение за руководством.

Игроки ФК «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А что думаете по Марцелу Личке?

— Он говорит по-русски, знает наш чемпионат. Если же придёт тренер, который не знает РПЛ — ему придётся знакомиться с игроками, уровнем, командами. Всё это займёт время. Ещё неизвестно, приживётся он у нас или нет.

— Удивило, что в «Спартак» пришло новое руководство с прошлым в ЦСКА?

— Это не СССР. Тогда старались сохранять преданность клубу, а сейчас всё меняется. Бесков долгое время играл в «Динамо», тренировал, а потом перешёл в «Спартак», где тоже были успехи — он стал чемпионом с командой. Так что всё не так страшно, если специалисты хорошие. Оценивать их будем по работе.

— Как вам ЦСКА при Челестини?

— Важно, что у них как раз есть стабильность. Есть стартовый состав, который практически не меняется. Наверное, на длинной дистанции могут возникнуть проблемы. Однако по первым турам выглядят хорошо. Хотя в игре с «Локомотивом» никто не ожидал, что будет такой счёт. Обе команды показывают хороший футбол и имеют стабильность. Да, у ЦСКА поменялся тренер, но он с опытом. Посмотрим, как будут играть дальше.

— А чего не хватает «Динамо» для стабильности?

— Пришёл новый тренер. У Карпина свои требования — он хочет видеть другую игру, нежели Личка. Пока ребята не всё понимают, отсюда и результаты. Команда может здорово сыграть, а следующий матч — провалить. Есть проблема с вратарями. «Динамо» надо время! Да, теряют очки из-за простых ошибок. Вроде оборону усилили, однако есть проблемы. Футболисты не выполняют то, что хочет видеть тренер. Зимой будут трансферы, подготовка ко второй части сезона.

— «Зенит» набрал ход?

— Последние игры выдались стабильными. Есть победы, так что подтягиваются к тройке. У них хороший состав, есть замены. Если посмотреть, то у «Зенита» 16-17 игроков борются за место в основе. Плюс бразильцы поменяли своё отношение, играют на максимум. «Зенит» — один из претендентов на чемпионство.

— «Балтика» на старте РПЛ вас удивила?

— Команда хорошо подготовилась. Они готовились к РПЛ ещё в Первой лиге. Прошли стабильно, набрали много очков. Плюс пришли хорошие игроки, отличная физическая подготовка. Талалаеву удалось подготовить команду, которая ни под кого не подстраивается, а играет в свои футбол. «Балтика» выглядит хорошо! Но насколько их хватит – посмотрим. Пока не проседают, играют достойно с ведущими командами, набирают очки. «Балтика» пришла и не болтается на отшибе, а играет с характером! Талалаев собирал команду по частицам.