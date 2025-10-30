Тема дня — гражданство дагестанского вундеркинда «МЮ». Он правда может играть за Россию?

Сегодня утром футбольную общественность взбудоражила новость в телеграм-канале Sport Baza: якобы 17-летний уроженец Дагестана и вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов после подписания с клубом полноценного взрослого контракта и двух матчей за сборную Англии U16 поменял гражданство Великобритании на российское и теперь сможет играть за сборные России различных возрастов. Новость, безусловно, крутая. Но в то же время, как оказалось, неправдивая.

Откуда взялась информация о смене гражданства?

По информации источника, в системе ФИФА у Ибрагимова как основное гражданство теперь указано российское, а не британское, как ранее. Отсюда и вывод. Мы связались со спортивным юристом Михаилом Прокопцом, и тот всё опроверг. Приводим его цитату целиком.

«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым. Он сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.

Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Великобритании, однако тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА. Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении оно было российское. По-моему, это высосанная из пальца новость. Пока мы не получим подтверждения, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это всё спекуляции и, скорее всего, неправда».

Амир Ибрагимов Фото: Cody Froggatt/ZUMA/ТАСС

А кто такой вообще Амир Ибрагимов и чего он добился?

Амир играет на позиции крайнего нападающего. Его семья перебралась в Англию из дагестанского Буйнакска, когда ему было 11 лет. Сначала он тренировался в «Шеффилд Юнайтед», а затем успешно прошёл открытый просмотр в «МЮ». Как писали в Metro, Ибрагимов считается одним из самых ценных продуктов манкунианской академии. И есть за что.

Уже в 15 лет дагестанский англичанин выступал за команду U18. Однажды он совершил красивый поступок и прославился в интернете. В матче со сверстниками из «Тоттенхэма» Амир упал в чужой штрафной. Судья назначил пенальти, но Ибрагимов сказал ему, что просто поскользнулся. Решение всё равно осталось прежним, и дагестанец с 11-метрового слабо покатил мяч прямо в руки вратарю. Итог — 2:2 и куча просмотров.

В сентябре 2022-го Ибрагимов дебютировал за команду U21 и сразу же отдал голевую передачу. Ему тогда было всего 14 лет. В апреле 2023-го Амира впервые подключили к занятиям с основным составом. В январе 2024-го он оформил покер за «МЮ» U16 в ворота сверстников из «Ньюкасла». А вскоре сыграл и в двух матчах за сборную Англии U16, закинув победный гол итальянцам (2:1).

В сентябре 2024 года Амир оформил хет-трик за «МЮ» U17 в ворота «Ливерпуля». А уже в ноябре впервые забил за «Манчестер Юнайтед» U21. В Кубке АПЛ до 18 лет Ибрагимов сделал ассистентский хет-трик в матче с «Лидсом». За этим лично наблюдал только возглавивший «МЮ» Рубен Аморим.

Амир Ибрагимов с партнёрами по «МЮ» Фото: Cody Froggatt/ZUMA/ТАСС

В апреле 2025-го уроженец Дагестана подписал с манкунианцами профессиональный контракт — в Англии это разрешено с 17 лет. В общей сложности за молодёжные составы «МЮ» вингер провёл 51 официальную встречу и забил 13 голов.

Талант у парня, безусловно, огромный. А новость о смене гражданства как минимум преждевременна.