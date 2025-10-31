Воробьёв — лучший форвард РПЛ, хотя дважды думал уйти из футбола. В чём его крутость?

В МИР РПЛ хватает звёздных форвардов. А лучший на данный момент — простой русский парень из краснодарской глубинки с непростой футбольной судьбой. Речь, конечно, о Дмитрии Воробьёве. Сам он себя таковым скромно не считает: «Я не чувствую себя самым сильным российским нападающим. У нас все хорошие». Тем не менее об этом говорят не только журналисты, но и те, кто раньше негласно носил такое звание — Дмитрий Сычёв и Роман Павлюченко.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Столь киношные истории всегда привлекают. Однако как так получилось и в чём именно крут наконечник «Локомотива»? Давайте обо всём по порядку.

Воробьёв отказался менять позицию и из-за этого мог закончить с футболом. Дважды

Взлёт Дмитрия особенно впечатляет на фоне его карьерных трудностей. А таковых набралось немало. Он начинал в «Краснодаре», однако вышел за основу всего один раз: в квалификационном матче Лиги Европы — 2016/2017 с албанским «Партизани» при общем перевесе 4:0 заменил Ари во втором тайме. В остальном — плотная скамейка без шансов на прорыв.

Воробьёв рассказывал, как по просьбе вовлечённого в процесс воспитания молодых игроков Сергея Галицкого его хотели сделать крайним защитником. Возможно, согласись он, доверия было бы больше. Хрестоматийный пример — Сергей Волков, который изначально тоже играл в нападении, но с переводом на правый фланг обороны получил достаточно шансов в основе и последующим переходом в «Зенит» обогатил «Краснодар» на € 5 млн.

Случай Волкова показателен и тем, как из-за ляпов в обороне застопорилась его стартовавшая весьма бодро карьера. Воробьёв отказался менять амплуа и обрёк себя на большие приключения. В 2018-м он выступал за «Афипс» в ПФЛ. Далее — долго сидел без команды, по собственному признанию, был близок к завершению карьеры и едва не уехал в крымскую лигу для поддержания формы.

Затем — всё-таки устроился в «Градец-Кралове» из второго по силе чешского дивизиона, где несколько месяцев находился без контракта, жил на базе, питался за счёт местного агента и поучаствовал всего в трёх матчах за основу.

Нигде не закрепившись ни в России, ни за её пределами, Воробьёв вновь подумывал прервать карьеру и стать таксистом из-за отсутствия денег. Отец его отговорил — и правильно сделал. Хотя поначалу дальнейший взлёт Дмитрия представить было трудно:

в первой половине 2019-го он ни разу не отличился за 10 матчей в ФНЛ в составе «Нижнего Новгорода», выходя и слева, и справа, и в центре нападения на замены;

в сезоне-2019/2020 бороздил просторы Второй лиги за «Волгарь», но и там забил всего четыре мяча в 15 турах.

Терпение, вера в себя и трудолюбие всё-таки принесли плоды. Долгожданный прорыв случился с повышением астраханцев. До зимы Воробьёв наколотил 12 голов, последний из них — «Оренбургу» Марцела Лички. Чешский тренер впечатлился и позвал Дмитрия к себе. Тот сполна отплатил за доверие и за 16 оставшихся в сезоне матчей вскрыл ворота соперников ещё 12 раз. В ФНЛ-2020/2021 он уступил в бомбардирской гонке только феноменальному Ивану Сергееву с его 40 голами за доминирующие «Крылья Советов».

Дмитрий Воробьёв в «Оренбурге» Фото: fcorenburg.ru

Но и тут — новое испытание: РПЛ отказала оренбуржцам в лицензировании из-за нехватки двух с лишним тысяч зрительских мест на стадионе. Хотя в Серию А тогда спокойно шагнула «Венеция» с её «Пьерлуиджи Пенцо» на 9977 человек.

Воробьёв должен был зайти в Премьер-Лигу с «Оренбургом», где был адаптирован и полноценно встроен в команду. Вместо этого он перебрался в «Сочи» и прилип к скамейке запасных, проведя за сезон-2021/2022 суммарно жалкие 479 минут. Ещё 172 он набегал в ФНЛ до трансфера.

Полноценно заявить о себе в РПЛ Дмитрию удалось лишь с сезона-2022/2023, когда «Оренбург» всё-таки добился повышения в классе и вернул его из аренды. Нападающий в каждом из двух розыгрышей забил по восемь мячей, и тут за ним пришёл «Локомотив» с € 2,5 млн наперевес.

Семь сезонов во Второй лиге, если учитывать период в «Краснодаре-2». Четыре — в ФНЛ. Дважды желание бросить всё и закончить. И вот — попадание в топ-клуб. Чем-то напоминает путь Джейми Варди, который тоже пробивался с низов. В том числе и из-за дальнейшего взлёта Дмитрия.

Воробьёва в «Локо» дико критиковали. Ему усиленно искали альтернативу

В прошлом сезоне больше Воробьёва (12 голов) в РПЛ забили только Манфред Угальде (17), Мирлинд Даку (15) и Алексей Батраков (14). Одноклубник — и с передач Дмитрия, поскольку у него набралось заодно четыре ассиста.

Дмитрия ругали за плохую реализацию. И порой справедливо: с октября по декабрь у него случилась восьмиматчевая сухая серия в Премьер-Лиге. Бывало, он передерживал мяч и мазал из убойных позиций. Болельщики «Локомотива» даже свистели в адрес Воробьёва с трибун. Тот не сломался под давлением и перебил планку, при 9,25 ожидаемого гола отличившись 12 раз. Для сравнения: у захваленного всеми Джона Кордобы получилось столько же при 13,29 xG.

Хватало критиков у российского нападающего и в медиа. Вот лишь три цитаты:

«Я вот не вижу, что Воробьёв — хороший футболист уровня топового московского клуба. Скорее среднего периферийного. Он забил два гола с метра, так и я мог» (агент Вадим Шпинёв, Metaratings);

«По мне, Воробьёв — нападающий, который не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит задачу быть в тройке. Видимо, ограничения в бюджете заставляют спортивный блок останавливаться на таких вариантах. Меня этот выбор удивил» (Игорь Корнеев, Metaratings);

«Мне кажется, квалификация Воробьёва не соответствует стартовому составу «Локомотива» (экс-президент клуба Николай Наумов, Vprognoze.ru).

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Здесь очень серьёзные требования. Ты не можешь одну игру провести хорошо, а потом две ерундой страдать. В большом клубе нужно каждый матч держать планку, чтобы показывать стабильность, тогда станешь играть. А если будут какие-то качели, тебе уже не сильно будут доверять. Плюс больше давления. Вы помните прекрасно то время, когда меня освистывал стадион. Но я справился с этим», — говорил Воробьёв в интервью пресс-службе «Локомотива».

Зимой клуб усиленно искал Дмитрию альтернативу. Спортивный директор Вадим Ульянов утверждал: «Нам нужен футбольный «киллер», который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаём». Понятно, в чей адрес был неосознанно направлен укол. В медиа всплывали слухи об интересе к чуть ли не двум десяткам персон, в том числе к Егору Голенкову, Ивану Сергееву и Мирлинду Даку. Никого в итоге не взяли.

Ситуацию ёмко характеризовал Тимур Гурцкая: «Локомотив» вёл переговоры с 25 нападающими — Галактионов всех зарубил. Единственный, кого они реально хотели и были готовы вести — это Даку. Но у них нет таких денег. В районе € 10 млн. У Галактионова получилась неприятная ситуация с Хамуличем. Поэтому он смотрит на список нападающих и понимает, что должен дать добро, и потом будет за это отвечать. Нападающие из списка «Локо» не вызывали 100-процентной уверенности, что кто-то из них усилит команду. Поэтому он посчитал, что лучше иметь тех, кого он знает, чем лишь бы кого-то взять» («Это футбол, брат!»).

Дмитрий Воробьёв и Михаил Галактионов Фото: РИА Новости

Проницательность не подвела тренера: Воробьёв 7 из 12 своих голов оформил весной. Даку за тот же отрезок настрелял шесть мячей, Кордоба — четыре, Угальде — вообще два. Но для Дмитрия всё это оказалось только разминкой.

Так и в чём всё-таки крут Воробьёв? Он проводит шикарный сезон

Учитывая Fonbet Кубок России, за 17 матчей нынешнего сезона у Воробьёва уже девять голов. При всего-навсего 4,61 xG! То есть он забивает в два раза чаще, чем должен. Выделяется, конечно, шальная банка в ворота ЦСКА, когда Дмитрий, в отличие от армейской обороны, не выключился из эпизода, догнал у углового флажка уходивший за пределы поля мяч и по невероятной траектории послал его с острейшего угла в ворота. Песня, а не гол. Пусть в нём и есть вина растерявшегося Владислава Торопа.

Гол Дмитрия Воробьёва ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

И всё же типичны для Воробьёва другие голы: по принципу «убежал за спины защитникам, оторвался от них и оказался один в свободной зоне». Отсюда и семь офсайдов в этом сезоне. Впрочем, и забитых мячей в таком стиле хватает. За «Локомотив» так уже играл другой Дмитрий — Сычёв.

Так Воробьёв открылся под передачу Александра Руденко в кубковой встрече с «Балтикой». В конце — ещё и поймал на обманном движении Кирилла Обонина.

Гол Дмитрия Воробьёва «Балтике» Фото: Кадр из трансляции

Гол Дмитрия Воробьёва «Балтике» Фото: Кадр из трансляции

Умчался от защитников Дмитрий и в матче с «Ростовом»…

Гол Дмитрия Воробьёва «Ростову» Фото: Кадр из трансляции

…и в игре с «Сочи», технично перекинув Александра Дёгтева. Вот он – притаился на скроншоте справа внизу.

Гол Дмитрия Воробьёва «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Иран в матче со сборной России пострадал точно так же: открывание за спины, перекидка, вынимайте. Воробьёв на уровне интуиции крайне тонко чувствует правильный момент для рывка.

Гол Дмитрия Воробьёва Ирану Фото: Кадр из трансляции

Гол московскому «Динамо» — тут вообще без комментариев.

Гол Дмитрия Воробьёва «Динамо» Фото: Кадр из трансляции

А вот как Дмитрий вскрыл оборону «Пари НН»: простоял за спиной защитника, сбросил темп и дождался, пока тот побежит на перехват. Где опекун? А нет его.

Гол Дмитрия Воробьёва «Пари НН» Фото: Кадр из трансляции

«Крыльям Советов» Воробьёв забил точно так же. Пока защитники по инерции продолжили бежать в сторону вратарской, Дмитрий опустился назад и пробил без малейшего сопротивления с близкого расстояния.

Гол Дмитрия Воробьёва «Крыльям Советов» Фото: Кадр из трансляции

В дерби со «Спартаком» его при подаче со стандарта пытался держать Руслан Литвинов. Это видно на первом скриншоте. На втором — как защитник красно-белых упустил Дмитрия. Избавляться от опеки — один из козырей Воробьёва.

Гол Дмитрия Воробьёва «Спартаку» Фото: Кадр из трансляции

Гол Дмитрия Воробьёва «Спартаку» Фото: Кадр из трансляции

Воробьев стал вторым в XXI веке футболистом, кто забил в пяти московских дерби подряд (один раз «Спартаку», дважды — ЦСКА и «Динамо»). До него это никому не удавалось практически 20 лет. Предшественника уже упоминали — в 2006-м подобного добился Сычёв.

Ворота «Акрона» Воробьёв поразил с пенальти. При этом Дмитрий и сам рад зарабатывать 11-метровые для Алексея Батракова: так случилось в кубковой игре с ЦСКА и в матче РПЛ с «Краснодаром».

Да и в целом расцвет нападающего произошёл во многом благодаря слаженности и «химии» между партнёрами. Дмитрий приносит пользу далеко не только результативными действиями. Идеальная иллюстрация — другой гол «Крыльям», с углового. Батраков подал, Воробьёв увёл за собой с ближней штанги Николая Рассказова, Максим Ненахов заблокировал Фернандо Костанцу, и Дмитрий Баринов спокойно замкнул.

Гол Дмитрия Баринова «Крыльям Советов» Фото: Кадр из трансляции

Другой момент — собранность при конкуренции. Зимой Воровьёв понял: мне свистят с трибун и ищут замену, ошибаться больше нельзя. И выдал хороший весенний отрезок. Летом в команду привезли Николая Комличенко, и именно экс-нападающий «Ростова» начал сезон основным. Дмитрий быстро вернул расположение тренера и со 2-го по 13-й тур Премьер-Лиги неизменно выходил в старте.

Воробьёв не самый звёздный нападающий РПЛ. Вот только тот же Мирлинд Даку не может забить уже в четырёх турах кряду и утратил блеск, как и весь «Рубин». В ЦСКА впечатляют все, кроме форвардов. В «Спартаке» – хаос, и Манфреду Угальде на пользу это не идёт. А 19-миллионный Ливай Гарсия и вовсе пока толком так и не раскрылся в России. Джон Кордоба за всю осень забил в Премьер-Лиге только один раз. Те же семь голов, что и у Воробьёва, в чемпионате у Брайана Хиля. Но три — с пенальти.

В «Зените» утратил былую результативность Матео Кассьерра, и после травмы колумбийца Сергей Семак в центре нападения предпочитает Александру Соболеву и Лусиано Гонду правого вингера Луиса Энрике, что говорит о многом. Ещё есть Константин Тюкавин, однако он только восстановился после тяжёлой травмы. А Иван Сергеев пока не нашёл себя в карпинском перестроечном «Динамо».

На этом фоне старательный и трудоспособный Воробьёв действительно выделяется. Статистика это подтверждает.

Дмитрий реализует 64% голевых моментов, Хиль — те же 64%, Даку — 45%, Угальде — 42%, Сергеев — 32%, Кордоба — вообще 26%. Да, у Кассьерры феноменальные 78%, но при этом колумбиец не забивал с августа.

У Воробьёва 18 передач под удар за 1145 минут, у Кордобы — 16 за 1499, у Даку — 13 за 1614, у Сергеева — 13 за 1440, у Угальде — 11 за 941, у Хиля — восемь за 873, у Кассьерры — шесть за 774. Командная работа тоже на высшем уровне.

в 2025 году Дмитрий — лучший по количеству голов в РПЛ без учёта пенальти: у него их 14. У Даку — 12, у Батракова — 10, у Кордобы — девять, у Сергеева — восемь, у Глушенкова, Гладышева, Бителло и Босельи — по семь, у Угальде, Кассьерры, Самородова, Сперцяна и Дзюбы — по шесть.

Особенно за Воробьёва радостно из-за смазанного старта его карьеры. Дмитрий — живой пример, что нельзя опускать руки. При должных усилиях ты станешь лучшим.