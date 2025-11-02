«Политпроекты по-другому не заканчиваются». Первый опыт Талалаева-тренера — кошмар

С виду Андрей Талалаев кажется относительно молодым тренером. 53 года – разве это возраст? При этом в профессии он оказался уже в прошлом веке. В 1999-м ещё в качестве игрока ненадолго заходил сначала в нижегородский «Локомотив», а потом – в «Томь», после чего завершил карьеру. И сразу в том же году запустил тренерскую, получив должность в структуре «Торпедо-ЗИЛ».

Уже в 2004-м его пригласили переводчиком в спартаковский штаб Невио Скалы, а потом на таланта обратили внимание в РФС. К тому моменту у Андрея уже была необходимая лицензия, а следующие пять лет он возглавлял юношеские сборные страны (до 19 лет, до 15 лет, до 20 лет). После были молодёжка «Ростова», должность ассистента в «Кубани» и приглашение в любительскую команду «Росич» на позицию главного.

В марте 2014-го Талалаев впервые получил самостоятельную работу на уровне РПЛ. Его пригласили спасать тонущую нижегородскую «Волгу» – с Булыкиным, Сычёвым, Карякой и другими возрастными легендами.

«Волга» Нижний Новгород — куда вообще попал Талалаев?

Чтобы понять атмосферу, в которой оказался Талалаев, добавим исторического контекста. В 2007 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев запустил проект по возрождению местной «Волги». Цели декларировались самые серьёзные – выход в РПЛ и борьба за высокие места. Будто когда-то было иначе. При этом параллельно в регионе стартовал другой проект: мэр регионального центра Вадим Булавинов взялся за развитие «Нижнего Новгорода». Оба клуба выглядели здорово: к 2011-му «Волга» забралась в РПЛ, а «НН» находился в ФНЛ.

Казалось, вот он – бум нижегородского футбола! Ведь по итогам сезона-2011/2012 вовсе состоялось историческое событие – в стыковых матчах за право остаться или выйти в РПЛ сыграли две местные команды. Победила «Волга» (2:1, 0:0). После этого, как оказалось, бум сошёл на нет. Булавинов к тому моменту уже не являлся градоначальником, а содержать две команды на регион посчитали неэффективным. Сначала завершился проект «Нижнего Новгорода», который условно объединили с «Волгой». Но многие понимали: главной команде региона тоже осталось недолго. Губернаторский интерес к убыточному клубу падал. Вместе с желанием его поддерживать.

Дмитрий Сычёв Фото: «Чемпионат»

Сезон-2013/2014 был третьим для «Волги» в РПЛ. В дебютном команда спаслась через стыки, во втором заскочила на 12-е место, а в третьем пошла по неожиданному пути: денег на трансферы не нашли, поэтому подписали немало свободных агентов. Ведь часть прежнего ростера покинула клуб. Акцент делался не только на перспективных, но и на статусных. Так летом 2013-го в команду пришли Роман Концедалов, Евгений Алдонин, Денис Колодин, Дмитрий Сычёв и Дмитрий Булыкин, которых к тому моменту уже ожидал Андрей Каряка.

Командой тогда руководил Юрий Калитвинцев – именно он сохранил «Волгу» на 12-м месте и начал новый сезон. Не так уж и плохо: волжане закрепились в районе 10-12-го места, набирали очки с конкурентами и проигрывали топам. Однако к зиме ситуация ухудшилась. И в медиа всё активнее заговорили о долгах, которые клуб уже не в состоянии закрывать. При этом на зимнюю паузу в чемпионате команда всё равно ушла на 12-й строчке. То есть с точки зрения результатов всё было весьма и весьма сносно. Но финансовые проблемы только усугубились. Поэтому весну команда начала с 1:5 от «Амкара», 1:3 от «Рубина» и 0:1 – от «Томи». После чего Калитвинцеву объявили об увольнении, а спасать ситуацию пригласили как раз Талалаева.

Звонки Скале, разгром от Черчесова и вылет

Изначально Андрей был вдохновлён. По крайней мере, так казалось из его публичных заявлений. Новый тренер подчёркивал: перед футболистами закрыли часть финансовых обязательств, на тренировках они хорошо смотрятся, а цель – сохраниться в РПЛ – никуда не делась. Важно, что Талалаев подписал контракт на полтора года. И это отмечалось отдельно.

Андрей Талалаев экс главный тренер «Волги» «Куда бы мы ни двинулись — в Лигу Европы или в первый дивизион — я пришёл в эту команду, чтобы отдать все свои знания и умения и помочь реализоваться игрокам. Тот же Артём Даниленко начинал у меня в юношеской сборной, а Никита Чичерин из запасного футболиста буквально после двух сборов в молодёжной сборной стал игроком основы. У меня нормальные отношения со многими ветеранами, с которыми мы пересекались на футбольных полях в качестве игроков. Для меня очень важно выстроить отношения на основе уважения. Думаю, мы сможем двигаться вперёд, на каком бы уровне ни играли».

Звучало и правда красиво. Однако реальность оказалась не такой пёстрой. В первой же встрече с новым тренером «Волга» получила три безответных гола от ЦСКА. Потом – 0:3 от «Локомотива». А завершилось избиение матчем с «Динамо», которое возглавлял Станислав Черчесов. 0:5 – первая очная встреча тренеров закончилась красноречиво. А вторая пройдёт в воскресенье.

Андрей явно рефлексировал из-за происходящего. Уже позже он признавался, что регулярно консультировался со Скалой: «Когда я в «Волге» работал, каждый месяц звонил Скале, советовался. Нужно было искать мотивацию для себя и футболистов, находить общий язык с руководством. Главный совет? Он по-итальянски произнёс: «Sincerita». Это значит «искренность». Говорить игрокам то же самое, что начальникам. Тебя могут не воспринять, но поймут точно».

Причём не сказать, что «Волга» смотрелась безнадёжно. Талалаев слегка перелопатил состав, давал шансы новым игрокам, однако уровень соперников был слишком высок. В итоге за восемь матчей – семь поражений и одна победа. Итог – 15-е место и прямой вылет из РПЛ.

Спасение в ФНЛ, конфликт с Радимовым и конспекты от Виллаш-Боаша

В ФНЛ клуб сохранил Талалаева на посту главного, сменив руководство, игроков и значительно сократив финансирование. Регион всё больше показывал, что «Волга», поддерживаемая из бюджета, ему не нужна. Задержки по зарплате никуда не делись, так что 13-е место по итогам сезона, позволившее не уйти на понижение, можно назвать успехом.

Вот что рассказывал Талалаев в 2018 году еженедельнику «Футбол»:

Андрей Талалаев бывший главный тренер «Волги» «Опыт управления командой в экстремальной ситуации тоже полезен. Ты вынужден развивать дипломатические качества — отстаивать права команды перед руководством, ходить выяснять сроки погашения долгов. А потом решать, в какой форме доносить услышанное до игроков и помощников. Был случай, когда Эдуард Суханов пришёл ко мне и сказал, что на выезд ехать не может. За долги по аренде хозяйка квартиры, которую он снимал со своей семьёй, попросила на выход. А у парня тогда как раз двойня родилась. Сейчас я в этих вопросах веду себя по-другому. Чётко разграничиваю свои полномочия и ответственность. Игроков предупреждаю, что на поле и в раздевалке мы о деньгах не говорим. Я — такой же наёмный работник, как и они сами, отвечать за финансовые гарантии клуба не могу. Условия контракта, сроки и объём выплат — всё это к руководству клуба. А главное, что понял — политпроекты в футболе по-другому не заканчиваются».

При этом период с «Волгой» в ФНЛ нельзя назвать бесцельно потраченным временем. В тот момент при тренере, например, раскрылся Илья Петров, который сейчас сверкает в «Балтике». Плюс хорошо знакомые Илья Кухарчук из «Черноморца» и Мераби Уридия из «Факела».

За полтора года работы у Талалаева случилось несколько любопытных моментов, о которых впоследствии тренер не раз рассказывал. Первый – смолток на итальянском языке с Андре Виллаш-Боашем, когда «Волга» проиграла «Зениту» 0:2. Россиянин подошёл к португальцу, и они стали дискутировать об игре. А потом Андрей не отказался взять у Андре план подготовки «Зенита» к встрече.

Тот самый диалог Фото: Кадр из трансляции

«Конспекты он мне передал. Мне в этом смысле вообще везёт. Например, Георгий Ярцев передал рабочий блокнот Константина Бескова. Это просто раритетная вещь – настоящий кладезь! В атаку они играли тогда 3-2-5. Но в оборону Бесков стал первым сажать двух крайних игроков и одного нападающего. То есть Константин Иванович стал первым, кто использовал 3-5-2. Ни голландцы, ни итальянцы ещё даже не думали об этом. Блокнот Бескова – бесконечный источник, из которого можно черпать информацию.

Виллаш-Боаш разбирал, как мы играем. Наши зоны, комбинации, стандарты. Там было и то, как они будут строить стандарты против нас. В том матче в Петербурге с «Волгой» я хотел сыграть закрыто и проводить контратаки. Однако наших контратак хватило на 25 минут. Мы попали в штангу, кроме того, был момент, когда судья мог назначить пенальти. Назначили его в итоге в ворота «Волги»… Что касается разговора с Виллаш-Боашем – общение тренеров после игры – обычное явление. Виллаш-Боаш – европейский человек с нормальным менталитетом. Он владеет итальянским, поэтому хотелось продолжить общение. Но Андре мне тогда ничего не предложил», – говорил Талалаев «Спорту день за днём».

А ещё Талалаев зацепился с другим тренером зенитовской структуры Владиславом Радимовым. Это сейчас он язвительно высказывается в медиа о «Балтике», а тогда сам тренировал «Зенит-2».

Андрей Талалаев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Он тренировал «Зенит-2», я – «Волгу». Первый тайм, как обычно, смотрел с трибуны. Во втором спустился к бровке, начал активно вмешиваться в игру, которую удалось переломить – мы сравняли счёт. В какой-то момент Радимов посоветовал мне вернуться на трибуну. Я ответил, завязалась перепалка. Когда после финального свистка предложил потолковать тет-а-тет, Влад наотрез отказался. Всё», – говорил Талалаев.

После, уже со слов Радимова, выяснилось, что Талалаев якобы обвинил спортивного директора «Волги» в сливе информации о подготовке. Андрей публично обходил эту тему и комментировал её обтекаемо. Так или иначе, надолго он в «Волге» не остался. А после окончания сезона-2015/2016 в ФНЛ прервалась история и самого клуба (заняли 10-е место), который был расформирован.

Талалаев же почти сразу поехал в «Тамбов», где спустя полтора сезона работы вывел команду в стыки за право сыграть в РПЛ (в итоге уступили «Амкару» – 0:2, 0:1). Однако это уже другая история.