3 крутых дерби и большая игра в Италии. Главные матчи выходных

Новый уикенд – новая порция яркого футбола! Предстоящие выходные подарят болельщику, следящему за европейскими чемпионатами, большое количество интригующих матчей. Мы отобрали для вас самые интересные, на наш взгляд, встречи. Какой игры вы особенно ждёте? Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Милан» — «Рома»: воскресенье, 2 ноября, 22:45 мск
Интрига: догонит ли «Милан» команду Гасперини?
По старту нынешнего сезона складывается впечатление, что «Рома» идеально угадала с назначением Джан Пьеро Гасперини, а «Милан» точно не ошибся с возвращением Массимилиано Аллегри. Бывает, что даже сильный тренер не сочетается с командой. Но Гасперини уже поднял римлян на второе место в чемпионате Италии, они меньше всех пропустили и делят лидерство по набранным очкам с «Наполи». А «россонери» поднялись при Аллегри в топ-4 – беспроигрышная серия «Милана» составляет восемь туров. Правда, в декабре многовато ничьих. Если хозяева победят, то догонят «Рому».
«Бавария» — «Байер»: суббота, 1 ноября, 20:30 мск
Интрига: станет ли «Байер» первой командой, остановившей «Баварию»?
«Бавария» под руководством Венсана Компани превратилась в этом сезоне в машину, которую пока не под силу остановить никому. Чемпионы Германии победили во всех 14 матчах разных турниров и побили прежний рекорд для команд топ-лиг, установленный «Миланом» ещё в сезоне-1992/1993. А супербомбардир «Баварии» Гарри Кейн наколотил уже 12 мячей в восьми турах Бундеслиги. В общем, трудно поверить, что «Байер» увезёт очки из Мюнхена. С другой стороны, кому, как не экс-чемпиону, создавать проблемы для чемпиона? Вдобавок «Байер» выправил ситуацию в чемпионате, одержав четыре победы подряд.
«Тоттенхэм» — «Челси»: суббота, 1 ноября, 20:30 мск
Интрига: возьмёт ли «Тоттенхэм» реванш за последние поражения в лондонском дерби?
Лондонское дерби – одно из самых горячих противостояний 10-го тура АПЛ. «Тоттенхэм» не побеждал «Челси» с февраля 2023-го, последние четыре матча остались за «синими». Особенно запомнилась декабрьская встреча, в которой «шпоры» быстро повели со счётом 2:0, но потом пропустили четыре мяча и проиграли дома – 3:4. Впрочем, сейчас «Тоттенхэм» сильнее себя прошлогоднего образца, под руководством назначенного летом тренера Томаса Франка закрепился в топ-3. А вот у победителей клубного чемпионата мира не всё в порядке. «Челси» лишь девятый с тремя поражениями в предыдущих пяти турах АПЛ.
«Селтик» — «Рейнджерс»: воскресенье, 2 ноября, 17:00 мск
Интрига: кто выиграет «дерби старой фирмы» и выйдет в финал Кубка лиги?
«Дерби старой фирмы» состоится не в чемпионате, а в полуфинале Кубка лиги. Но мимо такого матча всё равно невозможно пройти. Пусть даже в данный момент и «Селтик», и «Рейнджерс» не столь сильны. Поразительный факт: в чемпионате Шотландии после 10 туров лидирует не команда из Глазго, а «Хартс» из Эдинбурга! «Селтик» отстаёт от первого места на шесть очков, а проваливший старт сезона (четыре ничьих и поражение в первых пяти встречах) «Рейнджерс» – на 11. Оба клуба сменили в октябре тренеров. «Селтик» в роли исполняющего обязанности возглавил Мартин О’Нил, вернувшийся спустя 20 лет. «Рейнджерс» принял немец Данни Рёль, который ранее был ассистентом Ханси Флика в сборной Германии.
«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: суббота, 1 ноября, 23:00 мск
Интрига: прекратится ли ужасная серия «Ливерпуля» в АПЛ?
Чемпиона Англии не узнать, словно кто-то этой осенью заменил «Ливерпуль» его дешёвой копией. Шесть поражений в семи последних матчах разных турниров и четыре подряд – в АПЛ! Команда Арне Слота попала под «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорд» (2:3). Действия мерсисайдцев в обороне заставляют болельщиков хвататься за сердце. «Ливерпуль» уже седьмой, несмотря на то, что стартовал в лиге с пяти побед кряду. «Астон Вилла», напротив, прибавляет после тяжёлого начала сезона. У команды Унаи Эмери четырёхматчевая победная серия в АПЛ, бирмингемцы догнали захромавшего чемпиона по очкам.
«Реал» — «Валенсия»: суббота, 1 ноября, 23:00 мск
Интрига: хватит ли у «Реала» эмоций, чтобы победить после «эль класико»?
У «Реала» была почти целая неделя, чтобы восстановиться после успешного «эль класико». Благодаря победе над «Барселоной» команда Хаби Алонсо оторвалась от главного конкурента и ближайшего преследователя на пять очков. Исходя из расклада сил, теперь «Мадрид» должен разнести «Валенсию», занимающую 17-е место в Примере и находящуюся одной ногой в зоне вылета. Тем более на соперника давит пятиматчевая безвыигрышная серия. Но в таких ситуациях всегда есть риск провалить матч из-за недооценки аутсайдера и нехватки эмоций. В последней встрече этих команд на «Сантьяго Бернабеу» в апреле выиграли валенсийцы (2:1).
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: суббота, 1 ноября, 20:30 мск
Интрига: забьёт ли Захарян в баскском дерби?
На этой неделе порадовал Арсен Захарян: забил свой первый гол с февраля – в матче Кубка Испании с «Негрейрой». Теперь, будем надеяться, российский полузащитник покажет себя и в баскском дерби. «Реал Сосьедад» начал чемпионат крайне плохо, но, победив в прошлом туре «Севилью» (2:1), поднялся на 15-е место. Впрочем, и «Атлетик» сегодня не на пике – в последних семи турах у команды Эрнесто Вальверде всего одна победа. Клуб из Бильбао замыкает топ-7. Тем не менее в дерби «Атлетик» точно будет фаворитом. «Реал Сосьедад» выиграл лишь одно из пяти с апреля 2023-го.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 1 ноября, 18:00 мск
Интрига: продлит ли команда Рубена Аморима победную серию в АПЛ?
«Манчестер Юнайтед» неожиданно оказался в группе лидеров АПЛ. После трёх подряд побед – над «Сандерлендом» (2:0), «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтоном» (4:2) – команда Рубена Аморима взлетела на шестое место. Догнала по количеству набранных очков «Манчестер Сити» и обошла «Ливерпуль»! Интересно, это временный подъём или манкунианцы снова превращаются в реальную силу? В 10-м туре у «МЮ», кажется, хорошие шансы продлить победную серию. Команду Аморима ждёт встреча с «Ноттингем Форест», у которого четыре поражения подряд и безвыигрышная серия из восьми матчей. Но «лесники» просыпаются при новом тренере Шоне Дайче – победили в Лиге Европы «Порту» (2:0).
«Наполи» — «Комо»: суббота, 1 ноября, 20:00 мск
Интрига: лишит ли команда Фабрегаса лидерства «Наполи»?
Действующий чемпион Италии не без труда выдерживает гонку на несколько фронтов. В Лиге чемпионов проиграл дважды в трёх матчах, но в Серии А после двух поражений в трёх турах на стыке сентября-октября победил «Интер» (3:1) и «Лечче» (1:0). «Наполи» удерживает лидерство, а в 10-м туре чемпионата Италии команду Антонио Конте ждёт очень непростой соперник – залетевший в топ-5 «Комо». У парней Сеска Фабрегаса беспроигрышная серия из семи матчей, а их молодая звезда Нико Пас напугает любого. Результат предстоящей встречи может быть каким угодно – прогнозировать исход крайне сложно.
«Манчестер Сити» — «Борнмут»: воскресенье, 2 ноября, 19:30 мск
Интрига: проиграет ли «Борнмут» впервые с 1-го тура АПЛ?
«Манчестер Сити» в прошлом туре прервал пятиматчевую беспроигрышную серию, потерпев поражение от «Астон Виллы» (0:1), и теперь лишь пятый – в шести очках от лидера. «Горожан» обошёл как раз «Борнмут». Команда Андони Ираолы продолжает удивлять, несмотря на то что в межсезонье потеряла практически всех основных защитников. Тем не менее «Борнмут» уже забрался на второе место в чемпионате, никому не уступает на протяжении восьми туров. Теперь оборону «вишен» ждёт труднейший тест – дуэль с Эрлингом Холандом. Норвежец в этом сезоне АПЛ не забивал только «Тоттенхэму» и «Астон Вилле» в минувший уикенд.
«Барселона» — «Эльче»: воскресенье, 2 ноября, 20:30 мск
Интрига: реабилитируется ли «Барселона» за поражение от «Реала»?
У «Барселоны» была тяжёлая неделя после неудачи в «эль класико». Поражение от «Реала» (1:2), второе за три тура, увеличило отставание каталонцев от мадридцев до пяти очков. С игрой у чемпиона Испании не всё в порядке. Реабилитироваться нужно во встрече с «Эльче», который не побеждает на протяжении трёх матчей и занимает девятое место в Примере. В общем, соперник на первый взгляд проходной. Особенно есть учесть, что «Эльче» не отбирал очков у каталонцев с 2014 (!) года. Последние 10 встреч этих команд, включая кубковые, выиграла «Барселона».
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: суббота, 1 ноября, 17:30 мск
Интрига: кто станет главным преследователем «Баварии» в Бундеслиге?
В немецкой Бундеслиге нет никакой интриги. По крайней мере, сейчас кажется именно так, если мы рассуждаем о борьбе за чемпионский титул. Но, возможно, кто-то сможет до финиша трепать нервы мощной «Баварии». В 9-м туре чемпионата Германии сыграют главные преследователи чемпиона на сегодняшний день – идущий вторым «РБ Лейпциг» примет «Штутгарт», занимающий третье место. Классный футбол обеспечен. У хозяев – шесть выигрышей в семи встречах, у гостей – пятиматчевая победная серия. Кстати, четыре последних дуэли остались за «швабами», так что у «РБ Лейпциг» будет двойная мотивация.