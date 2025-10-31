3 крутых дерби и большая игра в Италии. Главные матчи выходных

А «Бавария» может продлить рекордную серию со старта сезона для топ-лиг в битве с экс-чемпионом.

Новый уикенд – новая порция яркого футбола! Предстоящие выходные подарят болельщику, следящему за европейскими чемпионатами, большое количество интригующих матчей. Мы отобрали для вас самые интересные, на наш взгляд, встречи. Какой игры вы особенно ждёте? Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.