Какими будут потери «Краснодара» после матча со «Спартаком»? Интриги 14-го тура РПЛ

«Локомотив» ждёт тяжёлая поездка в гости к «Зениту», а ЦСКА сыграет с худшим клубом лиги.

До старта нового тура МИР РПЛ осталось не так много времени. Первый матч пройдёт уже сегодня, 31 октября.

Начнётся тур в столице. Если армейцы обыграют «Пари НН», то как минимум на несколько часов возглавят таблицу РПЛ. ЦСКА — лучшая команда лиги по очкам (19), набранным на своём стадионе. Плюс красно-синие ещё ни разу не проигрывали дома — шесть побед, одна ничья. В Москве очки у ЦСКА отобрал только «Краснодар».

«Пари НН» находится в тяжёлом положении. Во-первых, команда Алексея Шпилевского встречает 14-й тур на последней строчке. Однако это ещё не всё. Клуб из Нижнего Новгорода до сих пор не набрал ни одного очка в гостевых встречах — шесть поражений с общим счётом 1:13. Армейцы три раза обыграли соперника в трёх прошлых встречах в Москве. Все эти статистические детали намекают на победу ЦСКА. Но как будет на самом деле?

У ЦСКА под угрозой дисквалификации находятся Кирилл Глебов, Иван Обляков и Матвей Кисляк, у «Пари НН» — Свен Карич и Даниил Лесовой.

«Рубин» в последнее время забуксовал — три поражения в четырёх предыдущих турах РПЛ. На этом отрезке команда Рашида Рахимова забила всего два мяча. Безголевая серия Мирлинда Даку продолжается уже больше месяца — с 20 сентября. «Динамо», в свою очередь, не побеждает на протяжении трёх туров. В октябре команда Валерия Карпина пропускала по три мяча в среднем за матч. С обороной пока беда.

Команды занимают соседние строчки в таблице. «Рубин» находится на седьмом месте, «Динамо» — на восьмом. Кстати, казанцы ни разу не обыграли бело-голубых в трёх прошлых домашних встречах (одна ничья, два поражения). Проблем хватает и у тех, и у других. Интересно, кто быстрее придёт в себя.

Егор Тесленко, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов «висят» на карточках у «Рубина». В составе «Динамо» таких игроков нет.

Махачкалинское «Динамо» находится в зоне переходных матчей, «Крылья Советов» — рядом с ней. Дагестанцы выдали серию из шести матчей без побед в РПЛ — три ничьих, три поражения, всего два забитых мяча. Команде очень тяжело даются голы. Она занимает последнее место по этому показателю (шесть забитых мячей).

Серия «Крыльев» без побед в чемпионате чуть короче — пять матчей (одна ничья, четыре поражения). А ещё самарская команда три раза подряд проиграла на выезде. Правда, её соперниками были «Спартак», «Рубин» и ЦСКА. «Динамо» пропустило всего четыре мяча на своём поле, так что взломать такую оборону будет очень тяжело. Самарцы ни разу не забили сопернику в Каспийске в двух встречах — 0:1 и 0:4.

«Крыльям» не поможет дисквалифицированный Ильзат Ахметов. В группе риска находится Доминик Ороз. У «Динамо» под угрозой бана Джемал Табидзе, Абдулпаша Джабраилов и Мохаммад Джавад Хоссейннежад.

«Акрон» выдал серию из трёх матчей без поражений в РПЛ, благодаря чему покинул и зону прямого вылета, и зону стыков. Особо впечатляет, что тольяттинцы не проиграли ни «Зениту» (1:1), ни «Локомотиву» (1:1). «Ростов» не уступает в лиге на протяжении восьми туров — крайне впечатляющий результат! Правда, отрыв от зоны переходных встреч пока скромный — четыре очка. В прошлом сезоне «Акрон» «прибил» соперника на юге России (2:0), а Артём Дзюба напомнил о себе Валерию Карпину. Какая из команд продлит серию без поражений?

Умару Сако, Алексею Миронову, Тимуру Сулейманову, Дмитрию Чистякову и Рустаму Ятимову нужно быть аккуратнее. Если они получат жёлтую карточку, то пропустят следующий матч. В группе риска у «Акрона» – Йонуц Неделчяру.

Вторая команда РПЛ приедет в гости к четвёртой — отличная вывеска для 14-го тура. Главная интрига: сохранит ли «Локомотив» «нолик» в графе «поражения»? Команда Михаила Галактионова прошла 13 туров без проигрышей, но теперь её ждёт тяжёлая поездка в Санкт-Петербург. Впрочем, есть ещё один факт, который радует фанатов красно-зелёных. «Локомотив» ни разу не проиграл «Зениту» в двух предыдущих гостевых встречах.

3 августа сине-бело-голубые поделили очки с ЦСКА (1:1), после чего регулярно побеждали в домашних матчах во всех турнирах. Команда Сергея Семака набрала 16 очков из 18 возможных в домашних встречах в РПЛ. Только армейцы не проиграли в Санкт-Петербурге. Повторит ли «Локомотив» этот трюк красно-синих?

Железнодорожникам не поможет Сесар Монтес (у него перебор карточек). По три предупреждения у Егора Погостнова, Алексея Батракова, Дмитрия Баринова, Зелимхана Бакаева, Максима Ненахова и Александра Руденко. Четвёртая карточка приведёт к дисквалификации. У «Зенита» три жёлтых только у Педро.

Важнейшая игра для команд, которые претендуют на то, чтобы не вылететь. Они набрали по восемь очков и расположились в нижней части таблицы. Черноморский клуб постепенно приходит в себя — всего одно поражение в четырёх последних турах. Благодаря таким результатам «Сочи» ушёл с последнего места. А в минувшем туре неожиданно справился в Грозном с «Ахматом» (4:2).

«Оренбург» проиграл пять раз в шести прошлых турах. Команда поменяла главного тренера, однако пока так и не одержала ни одной победы при Ильдаре Ахметзянове. Оренбуржцы набрали по четыре очка дома и на выезде, но в семи матчах на своём стадионе четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Хороший знак для «Сочи»?

У «Оренбурга» на карточках «висит» Евгений Болотов, у «Сочи» — Марсело Алвес, Артём Макарчук, Александр Солдатенков и Яхья Аттийят-аллах.

«Балтика» всё ещё держится в топ-5, хотя первый круг почти подошёл к концу. Команда Андрея Талалаева – лучшая в лиге по количеству пропущенных мячей (всего шесть). В Калининграде она и вовсе пропустила всего трижды (дважды — от «Оренбурга»). «Ахмат», в свою очередь, одержал всего одну победу в семи гостевых встречах в РПЛ.

Грозненский клуб с приходом Станислава Черчесова выдал длительную серию без поражений, однако дважды проиграл в трёх предыдущих турах. Тем не менее «Ахмат» пока держится в середине таблицы. Кстати, команды Талалаева и Черчесова встречались друг с другом всего один раз. В 2014 году московское «Динамо» разнесло «Волгу» из Нижнего Новгорода — 5:0. Черчесов тогда работал со столичным клубом.

«Балтика» потеряла большую группу игроков из-за дисквалификаций — команде не помогут Илья Петров, Николай Титков, Натан Гассама и Мингиян Бевеев. В группе риска – Сергей Варатынов. У «Ахмата» на карточке «висит» Максим Сидоров.

Тур закроется матчем в Краснодаре — «Спартак» приедет в гости к чемпиону. Лидер турнира одержал три победы подряд и не пропустил на этом отрезке ни одного мяча. 14-й тур команда Мурада Мусаева встречает с отрывом в два очка от ближайших преследователей. А что «Спартак»? В прошлом туре красно-белые не без проблем обыграли «Оренбург» (1:0) и расположились на шестой строчке в таблице.

Команда Деяна Станковича одержала всего одну победу в пяти гостевых встречах. Более того, «Спартак» пропускает в таких матчах в среднем по два мяча. «Краснодар» обходится в домашних играх без ничьих — пять побед, два поражения. Чемпиона считают фаворитом предстоящего матча, однако он трижды проиграл сопернику в четырёх прошлых встречах на юге страны.

У «быков» большая группа игроков, «висящих» на карточках. Это Диего Коста, Кевин Ленини, Никита Кривцов, Сергей Петров, Александр Черников и Дуглас Аугусто. Внушительный список! «Спартак» рискует потерять Игоря Дмитриева и Манфреда Угальде.