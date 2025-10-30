Конец сказки и развязка на 90-й минуте! Кто вышел в плей-офф Кубка России на команды РПЛ

Скидки
Кубок России, кто сыграет в плей-офф Пути регионов с командами РПЛ: обзор матчей, Торпедо, КАМАЗ, Нефтехимик, Арсенал, видео голов

Анатолий Романов
«Торпедо» остановило в шестом раунде главную сенсацию турнира — «Кубань Холдинг». Ещё победили «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Арсенал».

Завершился шестой раунд Пути регионов Фонбет Кубка России – стали известны все четыре команды низших дивизионов, которые сыграют в следующей стадии турнира с соперниками из РПЛ. Это «КАМАЗ», московское «Торпедо», «Нефтехимик» и «Арсенал». В трёх из четырёх матчей раунда победителя определила серия пенальти!

«КАМАЗ» мотивирует на кубковые победы рулём от авто

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
28 октября 2025, вторник. 16:30 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
0 : 0
3 : 4
КАМАЗ
Набережные Челны

«КАМАЗ» не разваливается после ухода своего главного тренера Ильдара Ахметзянова в «Оренбург» – выиграл уже три матча из пяти под руководством Антона Хазова и решил задачу «попасть на Премьер-Лигу» в Кубке России. В первой, вторничной игре шестого раунда челнинцы победили на выезде «Челябинск». Встреча шестой и седьмой команд Лиги Pari закончилась серией 11-метровых, хотя получилась обоюдоострой и вполне могла уложиться в 90 минут. Но соперники не реализовали несколько голевых моментов. «КАМАЗ» был особенно близок к голу в концовке, когда Ренат Голыбин зарядил в штангу.

Серия пенальти поначалу складывалась в пользу хозяев – вратарь «Челябинска» Илья Тусеев вышел победителем в дуэли с Максимом Бурко. Но в итоге главным героем стал голкипер «КАМАЗа» Евгений Замерец. Он отразил два последних удара в исполнении Гаррика Левина и Хетага Кочиева. Это действительно были классные сейвы.

Интересно, что 24-летний уроженец Ташкента ранее выиграл для челнинцев в этом Кубке России и серию пенальти в матче с костромским «Спартаком», за что получил в подарок… руль от «КАМАЗа»! В Челябинске ему снова вручили тот же приз. Что ж, у каждого клуба свои премиальные.

Евгений Замерец

Евгений Замерец

Только «Торпедо» остановило чудо-команду отца Фомина

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
1:0 Шитов – 21'     1:1 Дмитриев – 75'    

В шаге от попадания на клубы Премьер-Лиги остановилась команда-сенсация этого розыгрыша – «Кубань Холдинг», выступающая в четвёртом по уровню дивизионе. Коллектив из станицы Павловской Краснодарского края, который возглавляет Дмитрий Фомин (отец полузащитника сборной России Даниила Фомина), был близок к тому, чтобы снять скальп с ещё одного фаворита. В единственной встрече среды дело тоже дошло до серии пенальти.

Борющееся за выживание в Первой лиге «Торпедо» стало подавать признаки жизни после возвращения на пост главного тренера Олега Кононова. Оборону «Кубани Холдинг» чёрно-белые вскрыли за 20 минут. Правда, в эпизоде с голом москвичам повезло. Дмитрий Карташов поскользнулся на ровном месте, упал и потерял мяч, который подобрал Владислав Шитов. Форвард «Торпедо» забил красивым дальним ударом.

Тем не менее во втором тайме «Кубань Холдинг» отыгралась. Олег Кожемякин прихватил в штрафной Максима Дмитриева, краснодарец свалился, заработал 11-метровый и сам же его реализовал. Тот удар с «точки» голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко не взял, зато в серии пенальти поймал невероятный кураж. Сделал три сейва, переиграв Рината Гараева, Никиту Тагиева и Дмитрия Михайлова. Благодаря своему вратарю московская команда прошла «Кубань Холдинг».

«Наверное, так надо было нам, чтобы мы прошли через пенальти, через то, что Ростислав здорово отработал и взял три 11-метровых удара. Так или иначе, работа идёт. Двигаемся дальше», – прокомментировал выстраданную победу Кононов.

«Нефтехимик» вытащили в Уфе гол-красавец и сейвы вратаря

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Агеян – 23'     1:1 Сухомлинов – 80'    

В четверг первый матч дня тоже завершился серией пенальти. «Уфа» и «Нефтехимик» не уложились в полтора часа, хотя хозяева были очень близки к победе. Команда экс-игрока сборной России Омари Тетрадзе открыла счёт на 23-й минуте, когда Мигран Агеян убежал один на один и покатил мяч между ног вратарю.

У «Нефтехимика» мало что получалось в атаке, но в концовке команду из Нижнекамска спас за счёт индивидуальных действий Данила Сухомлинов. Полузащитник протащил мяч в штрафную «Уфы» и забил ударом в дальний нижний угол. Классный гол!

Звездой этой серии пенальти стал голкипер «Нефтехимика» Николай Присяжненко. Его сейвы подарили команде Кирилла Новикова путёвку в следующий раунд. Вратарь переиграл на 11-метровых Никиту Мацхарашвили и Алана Хабалова.

«Арсенал» эффектно выкинул из Кубка лидера Первой лиги

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Журавлёв – 32'     1:1 Абдоков – 42'     1:2 Горбунов – 58'     2:2 Гиоргобиани – 80'     2:3 Липовой – 90'    

Самый бодрый матч шестого раунда выдали лидер Первой лиги «Факел» и середняк «Арсенал», у которого восьмиматчевая безвыигрышная серия в подэлитном дивизионе. Пять голов в Воронеже! Город «наглецов» ждал новой скорой встречи с командами РПЛ, но пока её придётся отложить. Туляки, несмотря на кризис в чемпионате, преуспели в Кубке России.

«Арсенал» дважды выходил вперёд по ходу игры – «Факел» дважды отыгрывался. Сначала Юрий Журавлёв срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга. Хозяева сравняли счёт благодаря проходу Максима Турищева и удару Нури Абдокова с подбора. Затем после углового туляков Игорь Горбунов зарядил по отскочившему мячу под перекладину. «Факел» за 10 минут до конца ответил мастерским голом Николая Гиоргобиани, который влетел в штрафную, ловко ушёл от защитника и нанёс неотразимый удар низом.

Казалось, и тут серии пенальти не избежать. Однако на 90-й минуте «Арсенал» выстрелил шикарной контратакой. Эдарлин Рейес обыграл защитника на левом фланге, выбежал на пространство и сделал пас на Данила Липового. Передача получилась намного хуже обводки, тем не менее хавбек укротил мяч. А потом хладнокровно реализовал выход один на один. Команда Дмитрия Гунько, удалённого по ходу встречи за споры с судьёй, всё же вырвала победу в Воронеже.

В четвертьфинале Пути регионов на первом этапе сыграют «КАМАЗ» – «Крылья Советов», «Торпедо» – «Балтика», «Нефтехимик» – «Ростов» и «Арсенал» – «Рубин». Встречи запланированы на 25-27 ноября.

