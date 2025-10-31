Современный футбол помешался на стандартах. Во всём виноват чемпионат Англии

Голы со стандартов – этой теме всегда уделяли много внимания в футболе, но теперь она стала крайне популярной. Особенно в Англии. Сейчас это тенденция, которую уже целенаправленно разбирают на детали. Отдельно говорят об угловых «Арсенала» или аутах «Брентфорда», но глобально тут речь об одном. Когда Деклан Райс двумя голами со штрафных выкидывает «Реал» из Лиги чемпионов, это выглядит как стечение обстоятельств. Банальная удача. Ну, когда он ещё настолько точно пробьёт? Тем более дважды.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Однако если взглянуть на цифры чемпионата Англии, можно увидеть закономерность уже на большей выборке. Если взять предыдущие 10 лет, то в АПЛ средний процент голов со стандартов составлял 21,65% за сезона, а в нынешнем – 27,8%. Это без учёта пенальти.

Рост не назовёшь взрывным, но он точно есть. Последний на данный момент тур в АПЛ (9-й) получился показательным. «Арсенал» забил после навеса со штрафного – это понятно, однако тут ещё после угловых «Лидс» оформил победный мяч, а защитник «Тоттенхэма» и вовсе дубль сделал. Игроки «Сандерленда» и «Брентфорда» отличились после вбрасываний из аута. Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек забил со штрафного, а хавбек «Борнмута» Маркус Таверньер и вовсе закрутил под перекладину прямым ударом с углового. И это всё в один уикенд.

Матч «Борнмута» с «Ноттингем Форест» Фото: Eddie Keogh/Getty Images

За последнее время едва ли не всех тренеров АПЛ на пресс-конференциях спросили про стандарты. Причём тренеру «Челси» задали вопрос на эту тему именно перед матчем с «Сандерлендом», за который отличился Вильсон Изидор – после заброса мяча в штрафную из аута. Энцо Мареске оставалось лишь шутить, что он оставит Лиама Делапа дома, а на матч возьмёт его отца, который был известен дальними вводами мяча из-за боковой. Тренер сборной Англии тоже недавно говорил на тему аутов.

Томас Тухель главный тренер сборной Англии «Да, кроссы вернулись, как и вбрасывания аутов. У нас мало времени. Когда мы приедем на ЧМ-2026 – эти вещи будут иметь значение. Мы тоже поговорим о дальних вбрасываниях, как и о дальних выносах мяча вратарём, чтобы разыгрывать не только коротко. Всё это невозможно уместить в четыре дня тренировок».

Интересно, что у Тухеля есть помощник, который специализируется именно на аутах. Его зовут Энтони Барри, и он написал диссертацию по вбрасываниям мяча из-за боковой. Этот тренер отсмотрел более 60 часов видео с сезона АПЛ-2018/2019 и проанализировал каждый из 16 380 аутов. Напрашивается шутка, что скоро Барри сам возглавит одну из команд по примеру Кита Эндрюса, который начинал как тренер по стандартам, а теперь руководит «Брентфордом». Этот клуб с начала прошлого сезона забил восемь мячей после вбрасываний из аутов – минимум в два раза больше, чем любая другая команда АПЛ за тот же период.

Кит Эндрюс Фото: Maja Smiejkowska/PA Images via Getty Images

Тенденция по вбрасыванию аутов в штрафную прослеживается и по другим командам АПЛ. Например, по «Тоттенхэму», который летом сменил тренера – вместо Ангелоса Постекоглу пришёл Томас Франк. Тут достаточно взглянуть на две инфографики от Opta. На одной стрелочками указаны все вбрасывания аутов в прошлом сезоне, а на другой – в нынешнем. Красные стрелочки означают точные передачи из аута, а серые – неудачные.

Ауты «Тоттенхэма» в сезоне-2024/2025 Фото: Opta

Ауты «Тоттенхэма» в сезоне-2025/2026 Фото: Opta

Тут даже беглого взгляда достаточно. Видно, что уже в этом сезоне за девять туров «Тоттенхэм» во много раз больше вбросил аут в чужую штрафную, чем в прошлом сезоне за 38 туров.

Тема аутов привлекает внимание из-за своей уникальности, но больше на результат влияют угловые. Здесь мы в любом случае придём к разговору об «Арсенале». Нужно понимать, что лондонцы выделяются не только в АПЛ, но и вообще в Европе. В топ-5 лигах команда Микеля Артеты забила после угловых минимум на 11 мячей больше, чем любой другой клуб с сезона-2023/2024.

37 – «Арсенал» (Англия);

26 – «Боруссия» М (Германия);

25 – «Интер» (Италия);

24 – «Байер» (Германия);

24 – «Тоттенхэм» (Англия).

Так выглядит статистический памятник Николя Жоверу (тренер по стандартам в «Арсенале»). Хотя дело далеко не только в лондонцах, а в тенденции, которая шире. В АПЛ количество голов после угловых выросло с 12,1% в прошлом сезоне до 18,7% – в нынешнем. И похожая ситуация прослеживается во всех европейских топ-5 лигах. Везде подрос процент голов после угловых. Пускай даже не столь сильно, как в Англии.

Голы с угловых в европейских топ-5 лигах Фото: «Чемпионат»

И теперь стоит вернуться к словам Томаса Тухеля. Он не случайно говорит об аутах вкупе с кроссами. В Англии футбол потихоньку уходит от позиционной игры в сторону вертикальной. Уже даже «Манчестер Сити» не стремится столько разыгрывать мяч (у команды в этом сезоне самый низкий процент владения за девять лет при Хосепе Гвардиоле – 58,1%). Стандарты, при которых идёт не розыгрыш, а мяч сразу направляется в штрафную, – лишь часть этого глобального стилистического разворота.

Чуть больше недели назад «Ноттингем Форест» возглавил Шон Дайч. Вы уже наверняка догадываетесь, о чём журналисты спросили тренера на его первой же после назначения пресс-конференции. Вот что он ответил про перемены в футболе: «Вы все видите, как меняется статистика – впервые за 10 лет столько длинных передач, длинных кроссов. Называйте, как хотите». Здесь не хватало разве что мема «И к чему вас привела позиционная атака? Снова ко мне?». В Англии видят в этом изменении в том числе возрождение местных футбольных традиций.

Шон Дайч Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Заброс мяча вперёд (с углового или из аута – не так важно) выгоден не столько даже топ-клубам, сколько средним и маленьким командам. Когда в штрафной находятся 20 человек и в этой толчее случается рикошет, не так важно, кто потратил на состав полтора миллиарда, а кто – в разы меньше. И вот Изидор оказывается первым на отскоке и забивает «Челси» (хотя про феномен «Сандерленда» нужно говорить отдельно).

И, наконец, есть ещё одна важная тема, связанная со стандартами. Причём эта часть дискуссии не имеет отношения к голам, однако помогает достигать результата. Речь о затяжках времени перед вводом мяча в игру. И, кстати, здесь тоже выделяется «Арсенал». В прошлом сезоне был случай – в дерби с «Челси», когда команда Артеты вела в счёте, и пауза перед исполнением штрафного затянулась на 2 минуты 37 секунд. При этом не было пауз из-за VAR, а только споры с судьёй, установка «ложной» стенки и обсуждение, как исполнить штрафной. На это совещание прибежал через всё поле даже вратарь Райя.

Игроки «Арсенала» обсуждают, как исполнить штрафной Фото: Кадр из трансляции

Ещё по ходу прошлого сезона начали говорить о тёмной магии Артеты в плане контроля темпа матча. В этом году уже чаще шутят про «харамбол», что, по сути, означает игру от обороны или антифутбол. И здесь цифры снова говорят о тенденции, выходящей далеко за рамки одного «Арсенала». В нынешнем сезоне игровое время в АПЛ составляет 54,8% от всего времени. Это самый низкий показатель в лиге за последние 10 лет. То есть самой игры в футбол получается примерно столько же, сколько и пауз перед стандартными положениями.

На этой неделе прошла встреча комиссии IFAB, которая определяет футбольные правила во всём мире. В СМИ упоминалось, что обсуждают вмешательство VAR в случаях со второй жёлтой карточкой. Однако это была не единственная тема. Обсуждался ещё и обратный отсчёт секунд при ударе от ворот и при вбрасываниях из аута. По аналогии с тем, что сейчас вратарь, поймавший мяч, имеет восемь секунд на ввод его в игру.

Микаель Кайоде Фото: Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images

И последнее. Нельзя сказать, что все эти нюансы по стандартам придумали в АПЛ. Всё, о чём написано в статье, так или иначе раньше использовалось в других странах.

Однако именно чемпионат Англии принято считать сильнейшим. Если что-то делают там, то об этом говорит весь футбольный мир.