«Торпедо» откупилось от Бабурина, в Коломне перезаписали хит Scooter. Главное в ФНЛ

Последняя команда из Второй лиги покинула Кубок России, а «КАМАЗ» вместо Ахметзянова мог возглавить один из сильнейших легионеров в истории.

Очередная неделя в ФНЛ позади – и вновь случилось немало интересного за пределами футбольных полей. В некоторые события даже тяжело поверить. Ниже – дайджест случившегося в Первой и Второй лигах.

«Кубань Холдинг» вылетела из Кубка России

Олег Кононов встал на пути сенсации из станицы Павловской. Хотя представители Краснодарского края боролись до последнего. «Торпедо» владело преимуществом – это конвертировалось в гол Владислава Шитова на 20-й минуте. Впрочем, «Кубань Холдинг» отыгралась благодаря пенальти в исполнении Максима Дмитриева. В серии 11-метровых был великолепен Ростислав Солдатенко, потащивший три удара.

Вместе с «Торпедо» по сетке Пути регионов дальше прошли «Нефтехимик», «Арсенал» и «КАМАЗ». К вылетевшим командам присоединились «Факел», «Уфа» и «Челябинск».

Вкратце – что было на этой стадии

Удаление Дмитрия Гунько со скамейки уже на восьмой минуте матча с «Факелом». При этом «Арсенал» победил 3:2. Клубы трижды встречались в Кубке России – и трижды дальше проходили туляки.

Великие усы голкипера «Нефтехимика» Николая Присяжненко. Отбил два удара в серии 11-метровых с «Уфой» (1:1, 3:1 пен.).

Символический удар в исполнении тренера академии «Уфы» Рустама Шаймухаметова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё один гениальный вратарский перформанс в матче «Челябинск» – «КАМАЗ». Евгений Замерец потащил выстрелы Гаррика Левина и Хетага Кочиева.

В четвертьфинале Пути регионов на первом этапе сыграют «КАМАЗ» – «Крылья Советов», «Торпедо» – «Балтика», «Нефтехимик» – «Ростов» и «Арсенал» – «Рубин». Встречи запланированы на 25-27 ноября.

Карадениз мог возглавить «КАМАЗ»

Интересный инсайд от журналиста Сергея Ильёва. Два года назад Гёкдениз Карадениз запустил тренерскую карьеру и для старта выбрал почти родную Казань, в которой турок провёл 10 лет в качестве игрока. Сейчас он работает с «Рубином-2».

Карадениза рассматривали в качестве потенциального тренера «КАМАЗа». Незадолго до назначения Антона Хазова турок даже приезжал в Набережные Челны и встречался с мэром города Наилем Магдеевым.

Гёкдениз Карадениз Фото: Пресс-служба «Рубина-2»

Выбор в итоге сделали в пользу Хазова. И у него пока получается неплохо – «КАМАЗ» в последнем туре уничтожил «Енисей» (5:0), а сейчас прошёл дальше в Кубке России.

«Балтика» следит за потенциальными новичками из Первой лиги

Андрей Талалаев с ностальгической теплотой оглядывает Первую лигу в поисках потенциального усиления команды. По данным Сергея Ильёва, основная цель «Балтики» в зимнее трансферное окно – 25-летний нападающий «КАМАЗа» Руслан Апеков. Воспитанник «Краснодара» в этом сезоне оформил 8+1 по системе «гол+пас».

Также калининградцы интересуются 19-летним атакующим полузащитником «Челябинска» Тимофеем Комиссаровым (1+1 в девяти матчах Лиги Pari). Воспитанник «Чертаново» выделяется не только дриблингом, но и несвойственным для игроков его позиции желанием отрабатывать в обороне. Неудивительно, что футболист попал на карандаш Талалаеву.

Футболист «Родины» сыграет против сборной России

32-летний полузащитник «Родины» Йорди Рейна получил вызов в сборную Перу на матч со сборной России. Встреча состоится 12 ноября Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Йорди Рейна Фото: Пресс-служба «Родины»

В этом сезоне диспетчер атак «Родины» забил два гола и сделал три голевые передачи в 12 матчах Первой лиги. Всего в составе национальной команды Рейна провёл 30 игр. Последний раз Йорди появлялся на поле в футболке сборной Перу в 2022 году во встрече с Сальвадором (4:1).

Нижегородская «Волна» осталась без тренерского штаба

ФК «Волна» представляет поселок городского типа Ковернино (Нижегородская область) и выступает в четвертой группе Второй лиги «Б». Летом команду возглавил воспитанник казанского «Рубина» и ЦСКА Ренат Мифтахов. По итогам чемпионата «Волна» заняла лишь седьмое место. Мифтахов и его помощники покинули клуб. По словам президента «Волны» Дениса Кораблёва, клуб начал поиски нового тренера.

Мифтахов долгие годы выступал по любителям, а с 2018 года работает тренером. Первый опыт получил в системе казанского «Рубина» – возглавлял несколько возрастов академии и юношескую команду. Также специалист попробовал себя в качестве главного тренера женского «Рубина». В 2023-м Мифтахов перебрался в Калининград, где трудился с молодёжными составами «Балтики». В прошлом сезоне поработал с дублем «Акрона».

«Коломна» сняла свою версию клипа группы Scooter

Однажды вокалист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер заявил, что в России у них фанатов больше, чем на родине. Пик популярности культовой группы 1990-х давно позади, но в Коломне до сих пор качаются под хиты электронщиков, а местный клуб из Второй лиги выпустил свою версию культовой How Much Is The Fish?

В оригинальной версии клипа футболисты спасают девушку от хулиганов. Оммаж «Коломны» приурочен к предстоящему матчу с «Зенитом-2», который состоится 2 ноября. Этой встречей Коломна закроет футбольный год.

Бабурин покинул «Торпедо» в разгар сезона. И заработал

Егор расторг контракт с «Торпедо». 32-летний вратарь выступал за автозаводцев с лета 2022-го – 71 матч, 19 «сухарей», шесть отбитых пенальти. Также Бабурин один раз выводил команду с капитанской повязкой.

Вероятно, уход Бабурина связан с тремя факторами – возвращением Олега Кононова, безальтернативностью Ростислава Солдатенко и нежеланием руководства держать на скамейке вратаря с самой большой зарплатой в клубе. По информации Сергея Ильёва, стороны договорились о досрочном расторжении соглашения и выплате голкиперу 10 млн рублей.

Бабурину уже 32 года, хотя многие помнят его как молодого вратаря из «Зенита». 13 лет назад он ярко начинал при Лучано Спаллетти: отыграл четыре первых матча в РПЛ «на ноль», которые так и остались единственными для Бабурина в составе сине-бело-голубых в чемпионатах России.