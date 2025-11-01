В РПЛ крутейший день! «Рубин» принимает «Динамо», «Зенит» и «Локо» бьются в Питере! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 ноября, состоятся четыре встречи 14-го тура Мир РПЛ. «Чемпионат» проведёт онлайн двух игр – «Рубин» – «Динамо» и «Зенит» – «Локомотив».

«Рубин» и «Динамо» соседствуют в таблице, а потому матч с турнирной точки зрения приобретает дополнительную важность. Ещё и общее настроение у команд так себе – что те, что другие потерпели по два поражения в последних трёх встречах. Рашиду Рахимову нужно срочно реанимировать переставшего забивать Мирлинда Даку, а Валерию Карпину – что-то сделать с ужасной игрой в обороне.

Встреча второй и четвёртой команд чемпионата – это уже круто. А когда это «Локомотив» и «Зенит», круче вдвойне. Кстати, команда Михаила Галактионова давненько не проигрывала в Санкт-Петербурге, что чуть приуменьшает шансы сине-бело-голубых на успех. Сергею Семаку важно разобраться с атакой – готов ли Луис Энрике стать не временным вариантом на месте центрфорварда, а постоянным. Или всё же стоит вернуться к кандидатуре условного Александра Соболева?