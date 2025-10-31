Начинаем ноябрь с яркого спорта: «Бавария» против «Байера», «Тоттенхэм» — «Челси», Головин в Лиге 1, Овечкин и Малкин в НХЛ, а ещё НБА!

Топ-матчи субботы: «Зенит» — «Локомотив» в РПЛ, АПЛ, московское дерби в КХЛ и Единая лига

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева останутся непобеждёнными?

Команды уже встречались между собой в стартовом матче сезона, тогда «Филадельфия» одержала победу с минимальным преимуществом (117:116). После этого «Сиксерс» не уступили ни в одной встрече — четыре выигрыша кряду. «Бостон» же играет нестабильно, но в последнее время нашёл себя. Кому достанется победа на этот раз?

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин неудачную серию?

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл свой 10-й матч в текущем сезоне с «Даллас Старз» (0:1) и не смог отметиться заброшенной шайбой. На данный момент на его счету лишь два гола в сезоне-2025/2026. В стартовых 10 встречах сезона в карьере Овечкин ни разу не забивал меньше, но трижды останавливался на отметке в две шайбы. Таким образом, российский форвард уже повторил свой личный антирекорд. Получится ли у Александра прервать неудачную серию в ближайшем матче?

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: на какой ноте «Авангард» завершит длительную домашнюю серию?

Встречей с «Нефтехимиком» команда Ги Буше заканчивает длительную пятиматчевую домашнюю серию. Пока «ястребы» выступают в ней неровным образом – две победы при двух поражениях. На какой ноте омичи завершает домашний отрезок чемпионата и в каком настроении отправятся на дальневосточный выезд? Ответ на этот вопрос даст матч с нижнекамцами, которые в нынешнем сезоне уже успели стать настоящей грозой номинальных фаворитов.

⚽️ 17:45: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 14-й тур

Интрига: команда Карпина снова не выиграет?

Московское «Динамо» занимает лишь восьмое место в таблице РПЛ после 13 туров. Не на это рассчитывало руководство, назначая Валерия Карпина. Но в случае победы в предстоящем матче над «Рубином» «Динамо» обойдёт казанцев и поднимется на седьмую строчку. Хоть какой-то позитив. Сейчас же москвичи отстают от топ-5 уже на восемь очков.

⚽️ 17:45: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», РПЛ, 14-й тур

Интрига: Махачкала выберется из зоны стыков?

Махачкалинское «Динамо» находится в зоне стыков. А «Крылья Советов» опережают их на два очка. Так что очный матч команд очень важен. «Динамо» в случае победы обойдёт конкурента и покинет опасную зону. Если же сильнее окажутся «Крылья», то они гарантированно не спустятся на 13-е место в первом круге. Главная беда команд — победы. «Динамо» не побеждало в шести турах подряд, «Крылья» — в пяти. Прервётся ли чья-то серия?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Ак Барс» сумасшедшую победную серию?

В последнем домашнем матче «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:0, продлив серию побед до 11 встреч. Казанский клуб побеждал в КХЛ на протяжении всего октября. В последний раз команда Анвара Гатиятулина терпела поражение ещё 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (1:4) из Екатеринбурга. В следующем матче «Ак Барс» снова на домашнем льду сразится с «Ладой», которая идёт вне зоны плей-офф в Западной конференции, уже на 10 очков отставая от кубковой восьмёрки. Получится ли у казанцев продлить сумасшедшую победную серию?

🏀 19:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: краснодарцы впервые в сезоне обыграют топ-клуб?

ЦСКА шикарно начал сезон и уже дважды одолел представителей «большой четвёрки» («Зенит» и УНИКС). «Локомотив-Кубань» таким достижением похвастаться не может, уступив казанцам на выезде. Правда, с каждым новым матчем краснодарцы смотрятся всё лучше. Удастся ли удивить чемпиона?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у ЦСКА взять реванш у бело-голубых?

В нынешнем сезоне московское «Динамо» и ЦСКА провели уже два дерби, обменявшись победами. В первом матче сезона армейцы учинили принципиальному сопернику разгром (6:2). Всё хорошо складывалось для команды Игоря Никитина и во второй встрече, в ходе которой они вели с преимуществом в три шайбы, однако в итоге потерпели поражение – 3:4 Б. Каким получится третий очный матч команд в чемпионате?

🎾 19:30*: Аманда Анисимова (США, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выберется ли Рыбакина впервые из группы на Итоговом?

Елена Рыбакина из Казахстана совершила успешный рывок в концовке года и сумела вытеснить из восьмёрки сильнейших Мирру Андрееву. При этом Елена ни разу не пробилась за сезон в финал крупного турнира — категорий «Большой шлем» или WTA-1000. Рыбакина третий год подряд оказалась на Итоговом, но пока не смогла выбраться из группы. Соотношение побед и поражений у неё пока 2-4. Противостоять ей в 1-м туре группового этапа-2025 будет дебютантка соревнований Аманда Анисимова. Любопытно, что между собой теннисистки ещё не пересекались на корте.

⚽️ 20:15: «Ростов» — «Акрон», РПЛ, 14-й тур

Интрига: Дзюба огорчит бывший клуб?

«Акрон» набрал пять очков в последних трёх турах. Тольяттинцы немного поправили положение, поднявшись на 12-е место. «Ростов» же не проигрывает в восьми турах подряд и идёт 10-м. Но если «Акрон» разберётся с соперником в очной встрече, то догонит южан. Важная история — битва Артёма Дзюбы с бывшим клубом. Форвард любит огорчать экс-команды. Так что к Дзюбе защита «Ростова» должна проявить двойное внимание.

⚽️ 20:15: «Зенит» — «Локомотив», РПЛ, 14-й тур

Интрига: «Зенит» нанесёт «Локо» первое поражение в сезоне?

«Локомотив» — единственный клуб РПЛ, который не проигрывал в нынешнем сезоне. Однако сейчас команде Михаила Галактионова предстоит сложное испытание. Она едет в гости к «Зениту». После невнятного старта петербуржцы набрали ход: шесть побед в девяти турах и выход на четвёртое место. А если «Зенит» разберётся и с «Локо», то обгонит москвичей и заберётся минимум в топ-3. Увидим ли мы первое поражение команды Галактионова?

⚽️ 20:30: «Реал» Сосьедад — «Атлетик» Бильбао, Примера, 11-й тур

Интрига: выйдет ли Захарян на поле в дерби?

Арсена Захарян вышел на поле в Кубке Испании и забил «Негрейре» (3:0). Впервые за восемь месяцев! Теперь ждём россиянина в игре Примеры с «Атлетиком». «Реал Сосьедад» ждёт жёсткое баскское дерби. А дополнительная мотивация для команды — турнирный расклад. В случае поражения «Сосьедад» рискует свалиться в зону вылета. Поэтому нужно разбираться с принципиальным соперником. И ждём выхода Захаряна!

🎦 ⚽️ 20:30: «Аль-Наср» — «Аль-Фейха», Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: команда Роналду одержит очередную победу?

Шесть побед в шести турах одержал «Аль-Наср» на старте сезона. Теперь команда Жорже Жезуша примет дома «Аль-Фейху» с 10-го места. Ещё плюс три очка для лидера чемпионата Саудовской Аравии? Вряд ли Криштиану Роналду позволит своим партнёрам выйти и сыграть в половину силы. Португалец мечтает взять первый трофей с «Аль-Насром».

⚽️ 20:30: «Бавария» — «Байер», Бундеслига, 9-й тур

Интрига: прервётся ли идеальная серия «Баварии»?

«Бавария» одержала победу во всех встречах сезона. Команда Венсана Компани прямо сейчас — лучшая в мире. Новой потенциальной жертвой мюнхенцев может стать «Байер». Впрочем, леверкузенцы не проигрывают с 1-го тура. А за последние шесть матчей они одержали пять побед. Ждём сенсацию в Мюнхене или всё закончится ожидаемо?

Что думает тренер «Баварии» о предстоящем матче: Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» с «Байером»

⚽️ 20:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси», АПЛ, 10-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» одержит долгожданную победу в дерби?

«Тоттенхэм» занимает третье место в АПЛ, отставая на пять очков от «Арсенала». Команда Томаса Франка будет биться за трофей? Хорошим показателем станет дерби с «Челси». «Тоттенхэм» не обыгрывал соперника с февраля 2023 года. Если они одержат домашнюю победу, то прервут серию и покажут амбиции. А находящийся в середине таблицы «Челси» хочет приблизиться к группе лидеров.

⚽️ 21:00: «Монако» — «Париж», Лига 1, 11-й тур

Интрига: Головин снова отметится результативными действиями?

В прошлом матче «Монако» обыграл «Нант» (5:3), а Александр Головин оформил дубль! Причём первый гол россиянина стал победным. Монегаски после 10 туров идут вторыми в Лиге 1, отставая от «ПСЖ» всего на одно очко. И теперь «Монако» примет дома «Париж». Вполне обыгрываемый соперник. А мы надеемся на новые результативные действия от Головина.

🏒 22:00: «Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится встреча лидеров двух конференций?

«Питтсбург Пингвинз» выдал невероятный старт в регулярном чемпионате НХЛ, сенсационным образом захватив лидерство в Восточной конференции НХЛ. Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин творят магию на льду, словно возвращая те времена, когда «пингвины» доминировали в североамериканской лиге, коллекционируя чемпионские титулы. Продлит ли «Питтсбург» удачную серию в матче с «Виннипегом», который возглавляет Западную конференцию НХЛ?

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Астон Вилла», АПЛ, 10-й тур

Интрига: «Ливерпуль» прервёт ужасную серию?

«Ливерпуль» уступил в четырёх турах АПЛ подряд. Команда Арне Слота оказалась в кризисе. И теперь мерсисайдцы примут дома «Астон Виллу». Бирмингемцы, наоборот, находятся в хорошей форме: четыре победы подряд и одинаковое количество очков (15) с «Ливерпулем». Так что действующий чемпион Англии в случае новой осечки рискует вовсе упасть во вторую половину таблицы. Или ужасная серия завершится?

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Валенсия», Примера, 11-й тур

Интрига: «Реал» одержит ещё одну победу?

«Реал» после победы в «класико» над «Барселоной» (2:1) упрочил лидерство в Примере. Мадридцы опережают каталонцев на пять очков. Как минимум сохранить отрыв команда Хаби Алонсо может, обыграв дома «Валенсию». Не самая сложная задача, если учитывать, что соперник занимает 17-е место в таблице. Но «Реалу» точно не стоит относиться к игре легкомысленно.