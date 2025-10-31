ЦСКА лишился лидера ещё до начала матча. А Круговой поздравил Челестини шедевром. Видео

Программу 14-го тура Мир РПЛ открыл матч в столице — ЦСКА против «Пари НН». Армейцы провели игру в день 50-летия главного тренера Фабио Челестини.

Встреча ещё не стартовала, а ЦСКА остался без ведущего защитника. Мойзес вышел на поле, сделал несколько разминочных упражнений и почувствовал недомогание. И это произошло прямо перед стартовым свистком! Часто ли вы видели такое? Судя по всему, бразильца беспокоила икроножная мышца. Вместо него на поле вышел Артём Бандикян. Вот это «подарок» на юбилей Челестини!

Мойзес покидает поле Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поскольку перестановку сделали до начала игры, армейцы сохранили пять замен. ЦСКА опаснее атаковал в первые полчаса, хотя скорости не впечатляли. Иван Обляков вонзил мяч в перекладину, а вратарь «Пари НН» Никита Медведев справился с дальними ударами Кирилла Глебова и Матвея Лукина. Работы у голкипера нижегородского клуба хватало.

На 32-й минуте ЦСКА пришлось делать вынужденную замену — Алеррандро схватился за заднюю поверхность бедра. Сразу вспомнились слова Челестини из недавнего интервью, когда он сказал, что команда уже играет на пределе. Вместо Алеррандро на поле вышел Тамерлан Мусаев. Спустя пару минут после этого Владислав Тороп (Игорь Акинфеев снова остался в запасе) не без труда справился с ударом Хуана Босельи со штрафного.

Выход Мусаева себя оправдал, когда Тамерлан заработал пенальти. Фаринья наступил нападающему ЦСКА на ахилл в штрафной площади — арбитр Сергей Карасёв указал на «точку». Иван Обляков долго вычищал грязь, которая налипла на бутсы, после чего спокойно переиграл Медведева. Есть первый гол 14-го тура РПЛ! Обляков забил пятый мяч в этом сезоне РПЛ, все — с пенальти. А ещё он отличился в пяти матчах с «Пари НН» подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй половине тренерский штаб ЦСКА снял с игры Бандикяна — обратная замена. Мусаев загубил момент на старте тайма, когда запустил мяч выше створа. У «Пари НН» запомнился удар вышедшего на замену Вячеслава Грулёва. Получилось не слишком опасно. Да, попал в створ, но прямо туда, где располагался Тороп.

ЦСКА укрепил преимущество в концовке встречи. Данил Круговой вырезал идеальную передачу внешней стороной стопы, а Матвей Кисляк переправил мяч в дальний угол. Красота! Четвёртый гол полузащитника в этом розыгрыше РПЛ.

Чуть позже армейцам повезло. Мяч после удара головой Олакунле Олусегуна пролетел в опасной близости от девятки. Тороп уже ничем бы не помог. Армейцы могли сделать счёт разгромным, однако Мусаев не реализовал выход один на один с Медведевым.

ЦСКА подтвердил звание лучшей команды РПЛ по очкам, набранным на домашнем стадионе. А у «Пари НН» печальная статистика на выезде — семь поражений в семи встречах, всего один забитый мяч. ЦСКА вернулся на первое место. Вопрос: надолго ли?