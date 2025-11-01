И как это сказывается на шансах на чемпионство? «Зенит» и «Краснодар» шли по похожему пути.

У «Локомотива» идеальные результаты в топ-матчах. Как так вышло и было ли такое раньше?

«Локомотив» — единственный клуб МИР РПЛ с нулём в графе поражений. Но даже это не позволяет ему лидировать в чемпионате. Всё из-за пятиматчевого ничейного кризиса, в который команда Михаила Галактионова угодила в середине августа, а выбралась из него только к концу сентября, когда снова пошли победы. Сумма всего этого привела ко второму месту после 13-го тура. С отставанием в два очка от «Краснодара».

Однако важная тенденция этого сезона не только в отсутствии поражений. В конце концов, такие серии не суперредкое явление в нашем футболе. Куда важнее, что «Локомотив» постоянно побеждает топ-клубы. Причём уверенно и на классе. К концу октября, за два тура до окончания первой половины сезона, у москвичей четыре такие победы. Сегодня будет шанс закольцевать историю во встрече с «Зенитом», выбив пять из пяти.

В чём секрет? Почему «Локомотив» так успешен в матчах с топами?

У каждого сюжета здесь своя линия. Телепортируемся в начало сезона. Первый матч с большим клубом «Локо» ждал уже во 2-м туре. Да ещё и гостевой — требовалось ехать в Краснодар, где к тому моменту аэропорт ещё не возобновил работу. Обе команды идентично начали сезон, выиграв 3:0. И каково же было удивление местных болельщиков и футболистов, когда к 90-й минуте они осознали: в этот раз победы не будет. На табло горел счёт 2:0 в пользу «Локомотива». В самой концовке краснодарцы один мяч отыграли, но этого было недостаточно.

Мусаев после того матча был зол, рассуждал о проблемах в обороне, которые привели к поражению. При этом игру его команда и правда контролировала: владение мячом — под 70%, почти в два раза больше передач и ударов по воротам. Однако соперник сыграл прагматично и реализовал свои шансы. Важная деталь: тогда «Краснодар» только начал интегрировать новичков. Во втором тайме на замену вышли Аугусто и Фуртадо, но до идеальной формы первому было ещё далеко. А Перрен и вовсе наблюдал за матчем со скамейки. «Локо» же не увидел ничего плохого в игре вторым номером и хладнокровно воспользовался ошибками хозяев. Это был акт №1.

Следующий наступил уже через тур. На этот раз — домашний матч со «Спартаком». Календарь у команды Галактионова на старте и правда оказался тяжёлым. Любопытно, что и в этой игре контроль был полностью отдан сопернику. «Локомотив» куда меньше владел мячом, сделал в два раза меньше передач, однако при этом уверенно победил. Всё — за счёт большей конкретики в атаке. Почти каждая завершалась логично — ударом, опасным моментом или голом. «Спартаку» же этого не хватало.

Игроки «Локомотива» в матче со «Спартаком» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После этого началась та самая серия из ничьих. Дальше — тяжёлая победа в игре с «Рубином». И две подряд встречи с топ-соперниками. Сначала — с «Динамо». И здесь «Локо» тоже уступил по основным статистическим показателям. К этому уже все привыкли. Никакого игрового доминирования в матчах с прямыми конкурентами у них нет. Но есть более структурная игра в атаке вместе с удивительной реализацией. Из восьми ударов в створ пять привели к голам. И к соответствующему результату.

Казалось, что уж в матче с ЦСКА тенденция точно прервётся — вместе с серией без поражений. Однако в той игре мы увидели другую команду: агрессивную, способную играть первым номером и заставлять соперника подстраиваться под неё. Видимо, Галактионов принял простой факт: если выдать ЦСКА право контролировать ход встречи, то его команду просто перебегают. Поэтому «Локо» сыграл от себя. Это явно стало неожиданностью для соперника. И привело к счёту 3:0.

Впереди — «Зенит». Последний топовый соперник в первом круге. И, вероятно, последний «шанс» для «Локо» проиграть хотя бы раз до экватора. Ведь после этого — домашняя встреча с «Оренбургом».

А были ли такие прецеденты ранее?

Да, причём в недавних сезонах. Чтобы не спускаться в далёкое прошлое, начнём с ближайшего. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» закончил первый круг с нулём поражений — да ещё и с суперсерией, которая включила в себя 11 побед. Именно в тот момент к «быкам» стали относиться всерьёз. Ведь важно и то, кого они побеждали. От команды Мусаева последовательно отлетали главные конкуренты: в 4-м туре — ЦСКА (1:2), в 6-м — «Динамо» (0:1), в 7-м — «Локомотив» (0:3), в 10-м — «Зенит» (0:2), а в 12-м — «Спартак» (0:3). Просто идеальный расклад для захода на чемпионскую дорожку. Тогда «Краснодар» признали как претендента, а весной команда уже докатилась до титула. Не исключено, что в том числе благодаря статусу, полученному осенью.

За год до этого, когда «Краснодаром» рулил ещё Владимир Ивич, мог нарисоваться похожий сюжет. Тогда к 13-му туру у команды были три ничьих и 10 побед. Однако ЦСКА поумерил её амбиции — ведь тогда она впервые проиграла.

А вот в сезоне-2022/2023 путь нынешнего «Локо» повторил уже «Зенит». Это тот самый период, когда Малком забил 23 гола, а петербуржцы сносили всех. В первом круге — 12 побед и три ничьих. А топы были уничтожены с общей разностью мячей 12:2.

Игроки «Зенита» в сезоне-2022/2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В период чемпионской гегемонии «Зенит» в принципе здорово играл с топами. В сезоне-2021/2022 ничья с «Локомотивом» подпортила статистику, а в остальном — убедительные победы. Например, 7:1 в матче со «Спартаком» и 4:1 – с «Динамо».

Показателен пример «Локомотива» из сезона-2017/2018. Тогда команда Юрия Сёмина в первом круге тоже оказалась лучше всех главных конкурентов. Проиграла «Тосно» и «Уфе», но победила ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар», а потом и «Зенит». Причём уверенно: общая разность — 15:4. Что было дальше? Чемпионство.

Титульный «Спартак» — мимо списка из-за поражения в матче с «Зенитом» в первом круге. Как и ЦСКА из сезона-2015/2016 — армейцы тоже не особо уверенно выглядели во встречах с конкурентами, зато не теряли очки с аутсайдерами. Это относится к большинству предыдущих обладателей трофеев или призёров, если мы берём отрезок в 15 лет.

Так что путь «Локомотива» в этом смысле показателен. Если удастся победить ещё и «Зенит», то о команде точно заговорят куда серьёзнее — в контексте чемпионской гонки уж точно.