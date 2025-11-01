Многие завершили игровую карьеру, однако есть и те, кто ещё в деле.

Помните зарубу «Динамо» и «Рубина» за Кубок России? Вот что стало с участниками финала

Один из матчей 14-го тура МИР РПЛ пройдёт в Казани, где «Рубин» сыграет с «Динамо». В 2012 году эти команды рубились в финале Кубка России. Тогда победу в Екатеринбурге одержал «Рубин», а единственный мяч забил Роман Ерёменко. Что стало с участниками той игры? Рассказываем о тех, кто выходил в стартовом составе.

«Динамо»

Антон Шунин, 38 лет

Тогда Сейчас

Вратаря смело можно назвать легендой «Динамо». Во-первых, он провёл всю карьеру в московской команде. Во-вторых, отыграл за бело-голубых 366 матчей (второй показатель в истории клуба). Летом 2024-го Антон покинул «Динамо» в связи с истечением контракта, а в мае 2025-го объявил о завершении карьеры. Шунин — член Клуба Льва Яшина (туда входят вратари, отыгравшие 100 и более матчей «на ноль» за советские и российские клубы).

Леандро Фернандес, 42 года

Леандро Фернандес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Аргентинский защитник провёл в «Динамо» восемь лет (235 матчей, 16 голов). Он покинул Россию в 2014 году, после чего поиграл за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» и уругвайский «Данубио». Фернандес — рекордсмен по количеству матчей в РПЛ среди аргентинцев (208). Сам Леандро с теплотой вспоминает время, проведённое в России. Он назвал период в «Динамо» лучшим в карьере. Фернандес не играет с 2017 года — его последним клубом был «Данубио».

Владимир Гранат, 38 лет

Тогда Сейчас

В карьере Владимира было немало событий после кубкового финала. Он съездил на три крупных турнира в составе сборной России (Евро-2012, ЧМ-2014 и ЧМ-2018), однако вышел на поле только на домашнем чемпионате мира. А ещё прямо на поле подвергся нападению болельщика «Зенита» по прозвищу Гулливер. После «Динамо» Владимир поиграл за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и пару любительских клубов. Сейчас входит в тренерский штаб клуба «Строгино».

Александр Самедов, 41 год

Тогда Сейчас

Через четыре дня после кубкового финала Самедов провёл последний матч в форме «Динамо». Встреча РПЛ с «Кубанью» завершилась со счётом 1:1. Далее в карьере Александра были «Локомотив», «Спартак» и «Крылья Советов». Вместе с красно-белыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, с железнодорожниками взял два Кубка России (речь о втором заходе в клуб). Завершил карьеру летом 2019 года. Сейчас работает старшим селекционером в «Факеле».

Кевин Кураньи, 43 года

Тогда Сейчас

Немецкий нападающий с хорошим опытом выступления за сборную (52 матча, 19 голов) выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых забивал почти в каждой третьей встрече — 56 голов в 151 игре. После этого вернулся на родину (перешёл в «Хоффенхайм»), а в марте 2017-го объявил о завершении карьеры. Сейчас работает в футбольном агентстве. Летом 2023 года провёл одну минуту в матче Братского кубка с участием «Динамо» и ЦСКА (после игры сослался на травму колена).

Андрей Воронин, 46 лет

Тогда 2022 год

Украинский футболист вывел «Динамо» на кубковый финал с капитанской повязкой. Потом была аренда в немецкую «Фортуну» и завершение спортивной карьеры. С 2020 по 2022 год входил в тренерский штаб московского «Динамо», но потом покинул Россию после обострения конфликта между странами. Летом 2022-го Андрей заявил, что, возможно, когда-нибудь вернётся в «Герту». Сейчас Воронин живёт в Европе.

Тренер: Сергей Силкин, 64 года

Сергей Силкин Фото: РИА Новости

Силкин покинул московскую команду в августе 2012 года, после чего больше не занимался тренерской деятельностью. Он был главой молодёжного департамента «Динамо» (до 17 лет). Сейчас Силкин регулярно даёт комментарии СМИ, выступая в роли эксперта.

Кто ещё играл в финале в составе «Динамо»

Владимир Рыков: сейчас занимает пост спортивного директора «Пари НН».

Игорь Семшов: был ассистентом тренера в тульском «Арсенале» и «Химках», возглавлял «Чайку». Сейчас часто мелькает как эксперт на телевидении.

Игорь Шитов: трудится тренером по физической подготовке в сборной Беларуси U19.

Звездан Мисимович: босниец после отъезда из России поиграл в Китае, а потом завершил карьеру. С лета 2025 года занимает пост президента клуба «Борац».

Балаж Джуджак: 38-летний венгр всё ещё в деле. В 2020 году вернулся на родину — в клуб «Дебрецен». После отъезда из «Динамо» поиграл в Китае и ОАЭ.

«Рубин»

Сергей Рыжиков, 45 лет

Тогда Сейчас

Рыжиков — рекордсмен «Рубина» по количеству проведённых матчей (359) и голкипер, которому так и не забил Лионель Месси. Сергей завоевал пять трофеев в форме казанского клуба (две победы в РПЛ, две — в Суперкубке России, одна — в Кубке). После ухода из «Рубина» в 2018-м поиграл за «Крылья Советов» и «Тамбов». По завершении карьеры занялся тренерской деятельностью. Входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате» и «Химках», возглавлял тамбовский «Спартак». С лета 2025 года трудится в «Балтике» как тренер-аналитик.

Роман Шаронов, 49 лет

Тогда Сейчас

Роман входит в топ-3 футболистов в истории «Рубина» по количеству проведённых матчей (297). После игровой карьеры двукратный чемпион России занялся тренерской деятельностью. Он поработал главным в «Рубине», «Рубине-2» и «СКА-Хабаровск», а также был помощником в «Пафосе». У Шаронова нет тренерской работы с мая 2024 года, но он нередко выступает как эксперт на телевидении.

Сесар Навас, 45 лет

Сесар Навас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Испанец провёл в «Рубине» шесть лет (255 матчей, четвёртый результат в истории клуба), стал чемпионом России, победителем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка России. Далее — 66 матчей в составе «Ростова» и завершение карьеры. Летом 2025 года Сесар сообщил «Чемпионату», что у него есть две лицензии — тренерская и спортивного директора. По словам Наваса, он вместе с несколькими партнёрами приобрёл клуб «Конкенсе», который выступает в четвёртом испанском дивизионе.

Олег Кузьмин, 44 года

Тогда Сейчас

Олег занимает седьмое место в истории «Рубина» по количеству проведённых матчей (203). Кузьмин — чемпион России, но не в составе казанского клуба. Он взял титул в далёком 2000 году вместе со «Спартаком». А в форме «Рубина» завоевал Кубок и Суперкубок России. Казанский клуб — последний в карьере Олега. С 2019-го входит в тренерский штаб «Рубина». Поработал с Курбаном Бердыевым и Леонидом Слуцким, а теперь трудится вместе с Рашидом Рахимовым.

Роман Ерёменко, 38 лет

Тогда Сейчас

Полузащитник ушёл из «Рубина» в 2014 году. После этого он поиграл за ЦСКА (там УЕФА забанил его из-за проваленного допинг-теста), «Спартак» и «Ростов», а потом уехал в Финляндию. С мая 2024 года Роман выступает за клуб «Гнистан». В этом сезоне Ерёменко отыграл 18 матчей в чемпионате Финляндии и забил два мяча. Его контракт истекает в последний день 2025 года.

Гёкдениз Карадениз, 45 лет

Тогда Сейчас

300 матчей — именно столько провёл турецкий легионер в составе «Рубина». Красивая цифра! К слову, это второй результат в истории казанского клуба – после Рыжикова. «Рубин» — последняя команда в игровой карьере Карадениза. Теперь автор победного гола в матче с «Барселоной» пробует себя в новой роли — занимает пост главного тренера «Рубина-2».

Тренер: Курбан Бердыев, 73 года

Тогда Сейчас

Бердыев сделал «Рубин» двукратным чемпионом России, а потом привёл «Ростов» к серебру РПЛ. Второй заход в казанский клуб (2017-2019) получился не таким успешным, после чего Бердыев поработал в Казахстане, Иране, с «Сочи» и махачкалинском «Динамо». С лета 2024 года тренирует азербайджанский «Туран». Сейчас команда занимает второе место в чемпионате.

Кто ещё играл в финале

Кристиан Ансальди: аргентинец после ухода из «Рубина» в 2013-м поиграл за «Атлетико», «Зенит», «Интер», «Торино», «Дженоа» и «Парму». Сейчас бывший футболист отдыхает от футбола и проводит время с семьёй.

Александр Рязанцев: последним клубом Рязанцева было «Торпедо», за которое он играл ещё в 2023 году. В конце 2024-го Александр заявил, что работает в селекционном отделе ЦСКА.

Бибрас Натхо: израильтянин до сих пор играет – в Сербии за «Партизан». В этом сезоне провёл 17 матчей и забил два мяча.

Нельсон Вальдес: Испания, ОАЭ, Греция, США, Германия, Парагвай — список стран, в которых поиграл нападающий после отъезда из России. Сейчас занимает пост помощника главного тренера во второй команде «Вердера».