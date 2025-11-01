Глушенков в «Локомотиве» или в «Зените» — когда был сильнее? Определиться крайне сложно

Максим Глушенков — один из ярчайших футболистов МИР РПЛ. Таковым он стал во второй половине сезона-2021/2022 ещё в составе «Крыльев Советов» (10+6 за 2022 год). Уйдя на повышение в «Локомотив» зимой 2023-го, воспитанник «Чертаново» по делу обзавёлся прозвищем «русский бразилец». В «Зените» у него далеко не всегда всё складывалось, однако сейчас он вновь в прайме. А какая версия из топ-клубов круче? Давайте прикинем, тем более сегодня «Локо» играть в Санкт-Петербурге.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Глушенков в «Локомотиве»: один из лучших диспетчеров мира и король стандартов

Максим Глушенков в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про лучшего диспетчера мира — ни разу не шутка. По итогам сезона-2023/2024 Transfermarkt выкатил рейтинг, где назвал таковым Глушенкова, засчитав ему 20 голевых передач во всех турнирах. На самом деле, интернет-портал отнёс к ним заработанные и ставшие результативными пенальти со штрафными, а таковых набралось пять. Без них россиянина опередил бы Кэмерон Пуэртас из бельгийского «Юниона» (сейчас в «Вердере»). Но и так результат, без сомнения, выдающийся — позади остались титаны вроде Кевина Де Брёйне и разорвавшие Бундеслигу в составе «Байера» Флориан Вирц и Алехандро Гримальдо.

Просто факт: из 42 матчей за «Локомотив» в РПЛ для Глушенкова прошли без голевых действий только 19 — меньше половины! 11 голов, 20 ассистов — статистика на века. Неважно, где Максим выходил — «десяткой», на правом фланге или даже в центре нападения, разницу он делал везде и без раскачки – с первого же выхода на поле.

Отметим особенную красоту. Разве может быть голевой ситуация на скриншоте ниже? Да, если длинный заброс в касание пошёл от Глушенкова. Сергею Пиняеву оставалось только реализовать выход один на один. Тот забитый мяч стал единственным в матче с «Ахматом» — техника Глушенкова позволила увезти три очка из Грозного.

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Ахматом» Фото: кадр из трансляции

А вот как пропустил «Краснодар». Максим смело пошёл на двоих, получил передачу пяткой от Дзюбы и прошил вратаря с близкого расстояния. «Локомотив» проигрывал 0:2 и всё перевернул — 3:2.

Гол Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Краснодаром» Фото: кадр из трансляции

Гол Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Краснодаром» Фото: кадр из трансляции

Связка Вендела с Глушенковым работала ещё весной 2023-го. Только не на пользу «Зениту». Так Максим обокрал бразильца у его ворот — и забил петербуржцам.

Перехват Максима Глушенкова Фото: кадр из трансляции

«Оренбург» Глушенков огорошил дублем. Один из мячей он положил эффектным ударом из-за пределов штрафной.

Гол Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Оренбургом» Фото: кадр из трансляции

Из такого эпизода Максим выжал гол «Факелу»: разобрался с опекуном и покатил левее на рванувшего в штрафную Пиняева, хотя мог бить и самостоятельно.

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Факелом» Фото: кадр из трансляции

Перед тобой стена из защитников? Ничего страшного, просто сместись на дриблинге влево и уложи мяч точно в дальнюю шестёрку. Так пострадал «Сочи».

Гол Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Сочи» Фото: кадр из трансляции

Многие в такой ситуации пробили бы, хотя вратарь вышел из ворот и готовился к сейву. Вместо этого Глушенков заслал в центр «черпачок» на Наира Тикнизяна, которому отличиться уже никто не мешал. Максим оформил 1+1 — благодаря этому «Локомотив» увёз победу 2:1 из Санкт-Петербурга.

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с «Зенитом» Фото: кадр из трансляции

Вот откуда стартовал голевой эпизод из матча со «Спартаком» (1:1). Глушенков затащил в соло: перекинул двоих, после обратной передачи вновь ушёл от двоих и отдал Дзюбе на расстрел с нескольких метров.

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче со «Спартаком» Фото: кадр из трансляции

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче со «Спартаком» Фото: кадр из трансляции

В дерби с ЦСКА (3:3) Максим отдал три ассиста! Особенно красивым получился последний: издалека мягко забросил на левый край штрафной, где Лукасу Фассону никто не мешал. Армейской обороне только и оставалось стоять да наблюдать: ничего противопоставить она не смогла.

Ассист Максима Глушенкова за «Локомотив» в матче с ЦСКА Фото: кадр из трансляции

Убийственными стали и угловые «Локо». Железнодорожники в сезоне-2023/2024 отличились с них 12 раз, установив рекорд как минимум с 2009 года, когда вообще начали вести такую статистику. Глушенков подал пять из них. Также Максим с 16 ассистами повторил достижение Дмитрия Лоськова (сезон-2003) и Халка (сезон-2015/2016). Величие!

По общему количеству результативных действий (7+16) он лишь немного уступил двум бомбардирам — Матео Кассьерре (21+4) и Константину Тюкавину (15+9).

Глушенков в «Зените»: гениальный старт, травмы, поиск себя и новый расцвет

Максим Глушенков в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

В Петербурге Глушенков освоился столь же моментально, огорошив дублем «Краснодар» в матче за Суперкубок России (4:2). В Премьер-Лиге ему и вовсе удалось невероятное: 6+1 в первых трёх турах — лучший старт в истории и, как кажется, не достижимый для других идеал. Особенно Максим сверкал в связке с Венделом — бразилец за этот промежуток отдал ему пять голевых передач.

Идеально пробить издалека с лёта? Почему нет? Болельщики «Ростова» наверняка оценили.

Гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Ростовом» Фото: кадр из трансляции

Ростовчанам в итоге он положил «трёшку». Последний гол — тоже песня: Глушенков накрутил на фланге Константина Кучаева, сместился в центр и мастерски поразил дальний верхний угол.

Третий гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Ростовом» Фото: кадр из трансляции

Третий гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Ростовом» Фото: кадр из трансляции

Против Глушенкова ни у кого не находилось противоядия. Он засверкал даже ярче прежнего: ещё лучше находил свободное пространство между линиями, классно обострял из глубины, смело брал инициативу на себя и стал больше нацелен на ворота. Но до статистических сравнений мы ещё дойдём.

Помимо «Ростова», от него натерпелись «Крылья Советов», «Рубин» и московское «Динамо». У Глушенкова залетало буквально всё. А потом наступила игра с «Химками» – Максим сломал запястье и выбыл на месяц. Стоило ему вернуться, как тут же новая неприятность: травма бедра, из-за которой пришлось лечиться ещё дольше.

До зимы Глушенков выдал 1+1 в игре с теми же «Крыльями». Гол вновь получился на заглядение: Максим убрал на замахе Доминика Ороза и чётко пробил низом. Да и вновь напомнил, как умеет подавать с угловых. Чтобы заработать 10 очков по системе «гол+пас», ему понадобилось всего девять матчей.

Гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Крыльями» Фото: кадр из трансляции

Тем не менее «Зенит» всё равно уступил самарцам (2:3) и встретил зимний перерыв вторым вслед за «Краснодаром». В сезон 100-летия (как выяснилось, не последний) такого петербуржцы допустить не могли и за € 33 млн привезли Луиса Энрике, который тут же забрал у Глушенкова место на правом фланге атаки.

До конца сезона-2024/2025 Максим уже не ставил топ-уровень на поток. Но всё равно выдавал его в матчах с сильными соперниками. Например, вновь с паса Вендела вскрыл ворота «Краснодара» (4:1). Плюс сотворил шедевр во встрече с «Локо»: психанул и с левого фланга обыграл двоих оппонентов, после чего по шикарной траектории направил мяч в дальнюю штангу, чтобы Александр Соболев «подобедал».

Действия Максима Глушенкова перед голом «Зенита» в матче с «Локо» Фото: кадр из трансляции

Действия Максима Глушенкова перед голом «Зенита» в матче с «Локо» Фото: кадр из трансляции

Появились проблемы с дисциплиной, о которых в локомотивский период Глушенкова не шло и речи. Максим порой упускал тех, кого должен был опекать. Даже осенью 2024-го Сергей Семак иногда по ходу матчей перемещал его с фланга в центр и выпускал направо более дисциплинированного номинального нападающего Лусиано Гонду.

Трижды тренер «Зенита» вообще убирал Глушенкова после первого тайма. Доходило и до публичной критики: «Было очень много брака у Максима, терял много мячей. С этого фланга не получилась игра, решили делать замену». Глушенков-старший в интервью «РБ Спорт» даже допускал из-за этого прощание сына с петербуржцами: «Ребят, доверьтесь ему. А когда меняют в перерыве… Он не думает об уходе, моё мнение – если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет».

Когда Максим уезжал в сборную, выдал провокационную фразу: «Впервые после зимы получил кайф от футбола — от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому». Начало сезона-2025/2026 для Глушенкова получилось уже совсем не таким, как годом ранее: два попадания в старт, трижды – место на лавке и только один выход на 84-й минуте. Текст с таким заголовком, как здесь, тогда мог и не выходить — всё было бы очевидно. Однако потом ситуация поменялась в куда лучшую сторону.

В матче с махачкалинским «Динамо» Глушенков вышел на последние 25 минут и выдал 1+1. Фирменным голом со смещением с правого фланга и хлёстким ударом Максим напомнил — он по-прежнему в полном порядке.

Гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с махачкалинским «Динамо» Фото: кадр из трансляции

С тех пор Глушенков неизменно выходит в старте. Окончательно статус примы Глушенков вернул себе в матче с «Краснодаром». По-наглому забить Станиславу Агкацеву между ног — это сильно.

Гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Краснодаром» Фото: кадр из трансляции

К голу Максим прибавил и результативный навес на Луиса Энрике.

Ассист Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Краснодаром» Фото: кадр из трансляции

А потом Глушенков прихлопнул покером «Оренбург», забивая на любой вкус. Дважды перекинуть вратаря после шикарной комбинации? Пожалуйста. Положить в дальний угол издали? Легко. Подкараулить добивание? Проще простого.

Гол Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с «Оренбургом» Фото: кадр из трансляции

В игре с московским «Динамо» Глушенкова признали лучшим. В том числе за ассист на Андрея Мостового.

Ассист Максима Глушенкова за «Зенит» в матче с московским «Динамо» Фото: кадр из трансляции

Прежний Глушенков снова в деле. Максим полностью адаптировался под требования Семака, а с перемещением Энрике в центр нападения ещё и получил любимое место на правом краю. Спасибо в том числе бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину. А Константину Геничу — за инсайд в эфире «Коммент.Шоу»:

«Действительно, были проблемы у Макса. Насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин — дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к нему. Николай Юрьевич сам приехал, чтобы поговорить с Максом, потому что знал и понимал, что есть какие-то проблемки у Глушенкова с Семаком. У Макса папа — футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Ну и вот, видимо, достучались, потому что именно после визита Николая Юрьевича Макс, может быть, что-то пересмотрел.

Плюс Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, всё наладили, и, судя по тому, как сейчас Макс выглядит, и где он играет, и как он играет, это всё пока следствие вот этих разговоров. Сейчас пошёл такой снова конфетно-букетный период, где ему дают возможность себя реализовать. В футболе не бывает мелочей».

Сергей Семак и Максим Глушенков Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

А что по статистике? И какой вывод?

Как было в «Локомотиве», так и сейчас в «Зените»: если соперник не накрывает Глушенкова, получает минимум опасный момент у своих ворот. Он по-прежнему шикарно находит пространство, хорош в обыгрыше и обострениях, способен отдать острую передачу из любой позиции.

Времена сразу после переезда в Петербург — однозначно лучшие для Максима. Тем не менее в «Локо» он играл практически без спадов. Скажется ли это на общей статистике в РПЛ? Настала пора сравнить.

В «Локомотиве»: 42 матча, 11 голов (в среднем один за 295 минут), 20 ассистов (в среднем один за 162 минуты), 81 удар в сторону ворот (в среднем один за 40 минут), 30 точных ударов (37%), 9,47 ожидаемого гола, 7,88 ожидаемого ассиста, 64% удачных технико-тактических действий, 44% реализованных моментов, 71% точных передач, 67 пасов под удар (в среднем один за 48 минут), 88 из 187 успешных обводок (47%), 495 потерь мяча (в среднем одна за 6,5 минуты).

В «Зените»: 31 матч, 15 голов (в среднем один за 143 минуты), пять ассистов (в среднем один за 429 минут), 74 удара в сторону ворот (в среднем один за 29 минут), 43 точных удара (58%), 8,91 ожидаемого гола, 5,72 ожидаемого ассиста, 69% удачных технико-тактических действий, 58% реализованных моментов, 74% точных передач, 67 пасов под удар (в среднем один за 52 минуты), 62 из 85 успешных обводок (73%), 266 потерь мяча (в среднем одна за восемь минут).

И как здесь определиться? В «Зените» Максим куда больше и успешнее нацелен на завершение, гораздо продуктивнее идёт в дриблинг. В «Локо» он показал себя гениальным распасовщиком. Двукратно превзойти количество ожидаемых ассистов — что-то на запредельном уровне. Если объединить его козыри в разных клубах, получится кто-то вроде Лионеля Месси. В масштабах РПЛ, конечно.

Однозначного ответа, какая версия лучше, попросту нет. По стабильности — «локомотивская», по ярким всплескам, пожалуй, чуть выгоднее смотрится «зенитовская». А вам как кажется: какой Максим был лучше?