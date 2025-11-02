Промес, Ари или Сперцян? Выбираем главного героя противостояния «Спартака» и «Краснодара»

«Спартак» и «Краснодар» провели уже 28 матчей в чемпионатах России. У москвичей – 17 побед, девять – у южан, а вничью завершилось всего две встречи. Ну и очень уж часто команды выдавали яркие матчи! А кто из игроков – главный герой противостояния? Выбор за вами!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Квинси Промес («Спартак»)
14 матчей, 8 голов, 4 ассиста
Статистика команды: 9 побед, 5 поражений
В чемпионатах России Промес со «Спартаком» не обыгрывал чаще никого, чем «Краснодар». Также Квинси не забил ни одному сопернику больше мячей. Нидерландский вингер проводил стабильно мощные встречи с южанами.
В ноябре 2015 года он забил и отдал голевой пас, а «Спартак» победил (3:2). В сезоне-2017/2018 Промес отличился в обоих матчах (2:0, 4:1). Также он поучаствовал в разгроме 2021 года (6:1, гол+ассист) и забил по голу в двух встречах чемпионата-2022/2023 (4:1, 4:3).
Зе Луиш («Спартак»)
8 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 6 побед, 2 ничьих
Зе Луиш стал символом удачи для «Спартака» в матчах с «Краснодаром». Москвичи вместе с форвардом одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Интересно, что трижды его забитые мячи приносили по три очка «Спартаку». А ещё один раз москвичи добыли ничью благодаря голу Зе Луиша. Настоящий кошмар для «Краснодара»!
Ари («Спартак»/«Краснодар»)
За «Спартак»: 3 матча, 3 гола
Статистика команды: 3 победы
За «Краснодар»: 11 матчей, 7 голов, 4 ассиста
Статистика команды: 5 побед, 1 ничья, 5 поражений
Ари – один из футболистов, выступавших за обе команды. В «Спартаке» форвард провёл три года, в «Краснодаре» – восемь (с перерывом на сезон-2017/2018). И за это время бразилец, кажется, стал главным героем противостояния. Он исправно забивал за обе команды. В «Спартаке» его голы дважды приносили москвичам победы (4:0, 2:0). А за «Краснодар» Ари даже оформил хет-трик (4:0) в марте 2014 года. 10 голов – лучший результат в истории встреч команд в РПЛ.
Луис Адриано («Спартак»)
5 матчей, 3 гола, 1 ассист
Статистика команды: 3 победы, 2 ничьих
Бразильский нападающий провёл не так матчей, но был ярок. А «Спартак» с ним в составе ни разу не уступил «Краснодару». Адриано дебютировал за команду именно в гостевой встрече с южанами (2:2) и забил мяч во втором тайме. А следующий звёздный момент наступил в игре 17-го тура РПЛ-2017/2018. «Спартак» тогда разнёс «Краснодар» в гостях (4:1), Адриано оформил дубль и отдал голевую передачу.
Юра Мовсисян («Краснодар»/«Спартак»)
За «Краснодар»: 1 матч
Статистика команды: 1 поражение
За «Спартак»: 5 матчей, 2 гола
Статистика команды: 3 победы, 2 поражения
Мовсисян провёл мощный сезон-2011/2012 за «Краснодар». Однако в единственном матче со «Спартаком» (0:4) он не отметился результативными действиями. Зимой 2013-го Юра сменил Краснодар на Москву. И уже за «Спартак» забил «Краснодару» дважды. В первом случае он отметился вторым голом команды (3:2), а во второй раз – принёс москвичам победу (1:0).
Роман Зобнин («Спартак»)
12 матчей, 3 гола, 2 ассиста
Статистика команды: 7 побед, 2 ничьих, 3 поражения
Зобнин – главный ветеран «Спартака». Логично, что именно Роман – рекордсмен по матчам с «Краснодаром» в нынешнем составе красно-белых. В 12 встречах РПЛ с Романом в составе москвичи уступили всего три раза. В июле 2022-го Зобнин оформил дубль во 2-м туре РПЛ (4:1), а в апреле 2023 года гол Романа принёс «Спартаку» победу (1:0). До этого полузащитник отмечался результативными действиями только в чемпионском сезоне-2016/2017, оформив по ассисту в двух играх (2:0, 2:2).
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
9 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 4 победы, 5 поражений
Пока что статистика «Краснодара» со Сперцяном в матчах со «Спартаком» – отрицательная. Южане одержали всего четыре победы и уступили в пяти встречах. Однако Эдуард выдаёт стабильно хорошие перформансы со «Спартаком». Например, именно его дубль принёс гостевую победу (2:1) в марте 2022 года. А в сентябре 2023-го он забил второй мяч (2:0). Также Сперцян набрал «1+1» в том самом эпичном матче, завершившемся победой «Спартака» со счётом 4:3. Эдуард забил пять мячей москвичам – чаще он не отличался ни с кем (также по пять забил «Сочи» и «Ростову»).
Кто-то другой
В истории встреч команд были и другие яркие персонажи. Андрей Дикань тащил как за «Спартак», так и за «Краснодар», Артём Дзюба и Дмитрий Комбаров забили «Краснодару» по три мяча. А Манфред Угальде оформил дубль в последнем матче команд и помог «Спартаку» разгромить соперника (3:0). Возможно, вы помните Жоаозиньо? С бразильцем в составе «Краснодар» впервые обыграл москвичей (4:0), а затем одержал ещё две победы подряд (4:0, 3:1). И в каждой из встреч Жоаозиньо отметился результативными действиями.
Голосуйте за вариант, если главный футболист в истории матчей «Спартака» и «Краснодара» – кто-то другой. И пишите фамилию в комментарии!
Джон Кордоба («Краснодар»)
7 матчей, 3 гола
Статистика команды: 3 победы, 4 поражения
Лучший футболист РПЛ-2024/2025 провёл уже семь матчей со «Спартаком». Дважды его мячи становились победными для «Краснодара»: в 15-м туре РПЛ-2021/2022 обыграли москвичей дома (2:1), а Джон забил дебютный гол во встрече. А в сентябре 2023-го именно мяч от колумбийца также принёс «Краснодару» победу (2:0). Но в последних трёх встречах со «Спартаком» Кордоба не забивал. Может, серия прервётся в предстоящей игре?
Сергей Петров («Краснодар»)
16 матчей, 1 гол, 1 ассист
Статистика команды: 7 побед, 1 ничья, 8 поражений
Рекордсмен противостояния! 34-летний футболист провёл 16 матчей за «Краснодар» со «Спартаком». А в октябре 2019 года именно его гол принёс домашнюю победу (2:1). Петров до сих пор выступает за «Краснодар» и наверняка появится на поле в предстоящей встрече. Есть шанс сравнять число побед и поражений в играх со «Спартаком».
Александр Соболев («Спартак»)
8 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 4 победы, 4 поражения
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. И ровно в половине матчей с «Краснодаром» в этот период москвичи выиграли. А заодно и одержали свою крупнейшую победу над клубом Галицкого в истории.
В марте 2021 года команда Доменико Тедеско разнесла «Краснодар» дома со счётом 6:1. А Соболев отметился дублем. В апреле 2023-го Александр снова забил дважды южанам, «Спартак» одержал эпичную победу – 4:3.
Джордан Ларссон («Спартак»)
6 матчей, 4 гола, 2 ассиста
Статистика команды: 2 победы, 4 поражения
«Спартак» с Ларссоном потерпел четыре поражения в шести матчах с «Краснодаром». Однако сам швед был результативен и ярок. Джордан оформил дубль в марте 2021-го (6:1), а до этого забил третий мяч в первой очной встрече (3:1) сезона-2020/2021. Совпадение или нет, но, когда Ларссон не огорчал «Краснодар», «Спартак» не обыгрывал соперника.