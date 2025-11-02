Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Краснодар — Спартак, главные герои матчей, рейтинг, Промес, Кордоба, Дзюба, Ари, Сперцян, Соболев, Ларссон, Петров, Мовсисян

Промес, Ари или Сперцян? Выбираем главного героя противостояния «Спартака» и «Краснодара»
Никита Паглазов
Герои противостояния «Спартака» и «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии
Количество крутых имён зашкаливает.

«Спартак» и «Краснодар» провели уже 28 матчей в чемпионатах России. У москвичей – 17 побед, девять – у южан, а вничью завершилось всего две встречи. Ну и очень уж часто команды выдавали яркие матчи! А кто из игроков – главный герой противостояния? Выбор за вами!

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок в истории матчей «Спартака» и «Краснодара» в РПЛ
Квинси Промес
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
1 место

Квинси Промес («Спартак»)

14 матчей, 8 голов, 4 ассиста
Статистика команды: 9 побед, 5 поражений

В чемпионатах России Промес со «Спартаком» не обыгрывал чаще никого, чем «Краснодар». Также Квинси не забил ни одному сопернику больше мячей. Нидерландский вингер проводил стабильно мощные встречи с южанами.

В ноябре 2015 года он забил и отдал голевой пас, а «Спартак» победил (3:2). В сезоне-2017/2018 Промес отличился в обоих матчах (2:0, 4:1). Также он поучаствовал в разгроме 2021 года (6:1, гол+ассист) и забил по голу в двух встречах чемпионата-2022/2023 (4:1, 4:3).

Зе Луиш
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
2 место

Зе Луиш («Спартак»)

8 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 6 побед, 2 ничьих

Зе Луиш стал символом удачи для «Спартака» в матчах с «Краснодаром». Москвичи вместе с форвардом одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Интересно, что трижды его забитые мячи приносили по три очка «Спартаку». А ещё один раз москвичи добыли ничью благодаря голу Зе Луиша. Настоящий кошмар для «Краснодара»!

Ари
Фото: «Чемпионат»
3 место

Ари («Спартак»/«Краснодар»)

За «Спартак»: 3 матча, 3 гола
Статистика команды: 3 победы
За «Краснодар»: 11 матчей, 7 голов, 4 ассиста
Статистика команды: 5 побед, 1 ничья, 5 поражений

Ари – один из футболистов, выступавших за обе команды. В «Спартаке» форвард провёл три года, в «Краснодаре» – восемь (с перерывом на сезон-2017/2018). И за это время бразилец, кажется, стал главным героем противостояния. Он исправно забивал за обе команды. В «Спартаке» его голы дважды приносили москвичам победы (4:0, 2:0). А за «Краснодар» Ари даже оформил хет-трик (4:0) в марте 2014 года. 10 голов – лучший результат в истории встреч команд в РПЛ.

Луис Адриано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
4 место

Луис Адриано («Спартак»)

5 матчей, 3 гола, 1 ассист
Статистика команды: 3 победы, 2 ничьих

Бразильский нападающий провёл не так матчей, но был ярок. А «Спартак» с ним в составе ни разу не уступил «Краснодару». Адриано дебютировал за команду именно в гостевой встрече с южанами (2:2) и забил мяч во втором тайме. А следующий звёздный момент наступил в игре 17-го тура РПЛ-2017/2018. «Спартак» тогда разнёс «Краснодар» в гостях (4:1), Адриано оформил дубль и отдал голевую передачу.

Юра Мовсисян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
5 место

Юра Мовсисян («Краснодар»/«Спартак»)

За «Краснодар»: 1 матч
Статистика команды: 1 поражение
За «Спартак»: 5 матчей, 2 гола
Статистика команды: 3 победы, 2 поражения

Мовсисян провёл мощный сезон-2011/2012 за «Краснодар». Однако в единственном матче со «Спартаком» (0:4) он не отметился результативными действиями. Зимой 2013-го Юра сменил Краснодар на Москву. И уже за «Спартак» забил «Краснодару» дважды. В первом случае он отметился вторым голом команды (3:2), а во второй раз – принёс москвичам победу (1:0).

Роман Зобнин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Роман Зобнин («Спартак»)

12 матчей, 3 гола, 2 ассиста
Статистика команды: 7 побед, 2 ничьих, 3 поражения

Зобнин – главный ветеран «Спартака». Логично, что именно Роман – рекордсмен по матчам с «Краснодаром» в нынешнем составе красно-белых. В 12 встречах РПЛ с Романом в составе москвичи уступили всего три раза. В июле 2022-го Зобнин оформил дубль во 2-м туре РПЛ (4:1), а в апреле 2023 года гол Романа принёс «Спартаку» победу (1:0). До этого полузащитник отмечался результативными действиями только в чемпионском сезоне-2016/2017, оформив по ассисту в двух играх (2:0, 2:2).

Эдуард Сперцян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

9 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 4 победы, 5 поражений

Пока что статистика «Краснодара» со Сперцяном в матчах со «Спартаком» – отрицательная. Южане одержали всего четыре победы и уступили в пяти встречах. Однако Эдуард выдаёт стабильно хорошие перформансы со «Спартаком». Например, именно его дубль принёс гостевую победу (2:1) в марте 2022 года. А в сентябре 2023-го он забил второй мяч (2:0). Также Сперцян набрал «1+1» в том самом эпичном матче, завершившемся победой «Спартака» со счётом 4:3. Эдуард забил пять мячей москвичам – чаще он не отличался ни с кем (также по пять забил «Сочи» и «Ростову»).

Герои противостояния «Спартака» и «Краснодара»
Фото: «Чемпионат»
8 место

Кто-то другой

В истории встреч команд были и другие яркие персонажи. Андрей Дикань тащил как за «Спартак», так и за «Краснодар», Артём Дзюба и Дмитрий Комбаров забили «Краснодару» по три мяча. А Манфред Угальде оформил дубль в последнем матче команд и помог «Спартаку» разгромить соперника (3:0). Возможно, вы помните Жоаозиньо? С бразильцем в составе «Краснодар» впервые обыграл москвичей (4:0), а затем одержал ещё две победы подряд (4:0, 3:1). И в каждой из встреч Жоаозиньо отметился результативными действиями.

Голосуйте за вариант, если главный футболист в истории матчей «Спартака» и «Краснодара» – кто-то другой. И пишите фамилию в комментарии!

Джон Кордоба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
9 место

Джон Кордоба («Краснодар»)

7 матчей, 3 гола
Статистика команды: 3 победы, 4 поражения

Лучший футболист РПЛ-2024/2025 провёл уже семь матчей со «Спартаком». Дважды его мячи становились победными для «Краснодара»: в 15-м туре РПЛ-2021/2022 обыграли москвичей дома (2:1), а Джон забил дебютный гол во встрече. А в сентябре 2023-го именно мяч от колумбийца также принёс «Краснодару» победу (2:0). Но в последних трёх встречах со «Спартаком» Кордоба не забивал. Может, серия прервётся в предстоящей игре?

Сергей Петров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Сергей Петров («Краснодар»)

16 матчей, 1 гол, 1 ассист
Статистика команды: 7 побед, 1 ничья, 8 поражений

Рекордсмен противостояния! 34-летний футболист провёл 16 матчей за «Краснодар» со «Спартаком». А в октябре 2019 года именно его гол принёс домашнюю победу (2:1). Петров до сих пор выступает за «Краснодар» и наверняка появится на поле в предстоящей встрече. Есть шанс сравнять число побед и поражений в играх со «Спартаком».

Александр Соболев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Александр Соболев («Спартак»)

8 матчей, 5 голов, 2 ассиста
Статистика команды: 4 победы, 4 поражения

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. И ровно в половине матчей с «Краснодаром» в этот период москвичи выиграли. А заодно и одержали свою крупнейшую победу над клубом Галицкого в истории.

В марте 2021 года команда Доменико Тедеско разнесла «Краснодар» дома со счётом 6:1. А Соболев отметился дублем. В апреле 2023-го Александр снова забил дважды южанам, «Спартак» одержал эпичную победу – 4:3.

Джордан Ларссон
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
12 место

Джордан Ларссон («Спартак»)

6 матчей, 4 гола, 2 ассиста
Статистика команды: 2 победы, 4 поражения

«Спартак» с Ларссоном потерпел четыре поражения в шести матчах с «Краснодаром». Однако сам швед был результативен и ярок. Джордан оформил дубль в марте 2021-го (6:1), а до этого забил третий мяч в первой очной встрече (3:1) сезона-2020/2021. Совпадение или нет, но, когда Ларссон не огорчал «Краснодар», «Спартак» не обыгрывал соперника.

«Спартак» ожидают важные перемены:
«С трансферами будет сильно сложнее». Как «Спартак» затронут санкции США против «Лукойла»?
Эксклюзив
«С трансферами будет сильно сложнее». Как «Спартак» затронут санкции США против «Лукойла»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android