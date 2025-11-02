Промес, Ари или Сперцян? Выбираем главного героя противостояния «Спартака» и «Краснодара»

«Спартак» и «Краснодар» провели уже 28 матчей в чемпионатах России. У москвичей – 17 побед, девять – у южан, а вничью завершилось всего две встречи. Ну и очень уж часто команды выдавали яркие матчи! А кто из игроков – главный герой противостояния? Выбор за вами!

