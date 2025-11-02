«Краснодар» или «Спартак»? Главный матч дня в РПЛ! LIVE

Мы привыкли к ярким встречам в их исполнении. И за очередной предлагаем вам следить вместе с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сложно не любить матчи «Спартака» и «Краснодара». Во-первых, почти всегда это ярко. Во-вторых, бескомпромиссно. За 28 игр в чемпионатах России у красно-белых 17 побед, у южан – девять, и всего две ничьих. 39 голов у «Краснодара», 55 – у «Спартака», так что в среднем команды в очных встречах забивают больше трёх голов за игру! И сегодня мы тоже ждём огня.

Фаворит конкретно сейчас – «Краснодар», конечно. Чемпион играет дома. «Спартак» перед туром был лишь шестым. Да и у Станковича в этом сезоне совсем не получаются (по результату) игры с топ-клубами: ничья дома с «Зенитом», ничья с «Динамо», от «Локомотива» и ЦСКА – поражения. Про тревожный фон вокруг самого Деяна упоминать не будем, но критики после победного матча прошлого тура с «Оренбургом» (1:0) поприбавилось. Хотя и «Краснодар» после победы над «Рубином» ругали – хозяева были близки к потере очков, но выручил Станислав Агкацев.

Имеет ли всё это значение сейчас? Определённо не решающее. Обе команды топово настраиваются на большие встречи (а если и забывают про игру в первые 18 минут – здорово в неё возвращаются). Так что фаворитом до игры может быть кто угодно – про это забудется сразу со стартовым свистком.

Он прозвучит в 19.30 мск. А мы предлагаем вам следить за игрой с нами – и за всеми событиями на поле, и вокруг (наш корреспондент, конечно же, находится в Краснодаре – вы ничего не упустите). Присоединяйтесь!