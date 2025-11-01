Топ-матчи воскресенья: «Краснодар» — «Спартак», «Салават» — «Локо», теннис и волейбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Флорида» подобраться к зоне плей-офф?

Действующие обладатели Кубка Стэнли пока испытывают проблемы на старте сезона – после 11 матчей в активе команды Пола Мориса лишь 11 очков и 15-е место на Востоке из 16. С другой стороны, от кубковой восьмёрки их отделяет всего одно очко – такое расстояние можно отыграть за счёт домашней победы над «звёздами», которые претендуют на попадание в группу лидеров Запада.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: 900-й гол Овечкина будет здесь?

Мы до сих пор ждём юбилейного гола от капитана «Вашингтона», но пока он никак не приходит. Более того, Александр рискует повторить личный антирекорд: за 11 встреч на его счету всего два точных броска, а худший результат – два гола за 12 игр в сезоне-2023/2024. Матч с «Баффало», который царапает дно Востока – отличный шанс убить двух зайцев одним выстрелом.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант продолжит уничтожать?

«Хьюстон» не лучшим образом начал регулярный чемпионат НБА — с двух поражений, но затем последовали две победы. Команда выступает нестабильно, правда, меньше всего вопросов к Кевину Дюранту, который с ходу стал лучшим бомбардиром (27,5 очка) и блокирующим (один блок-шот) в новом клубе. Кей Ди в 37 лет играет на великолепном уровне. Готов ли «Бостон» к встрече с такой звездой?

⛸️ 10:15: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 2

Интрига: новая звезда Тутберидзе покажет себя?

Второй этап Гран-при России обещает быть не менее интересным! В Красноярске соревнования вновь пройдут в четырёх дисциплинах. Правда, большая интрига появится не везде. В женском одиночном катании всё внимание будет приковано к вчерашней юниорке Алисе Двоеглазовой. Фигуристка проводит первый сезон по взрослым и уже успела показать себя. Сможет ли 16-летняя спортсменка выиграть свой первый этап Гран-при?

В мужском одиночном катании Григорий Фёдоров и Николай Угожаев снова станут лидерами этапа – однако на этот раз вклиниться между ними могут Андрей Мозалёв и Матвей Ветлугин. Но однозначно предсказать победителя очень трудно. В парном катании Александра Бойкова/Дмитрий Козловский являются фаворитами. А в танцах на льду мы впервые в сезоне увидим Александру Степанову/Ивана Букина, которые не смогли получить нейтральный статус и побороться за путёвку на Олимпиаде. Смогут ли молодые Василиса Кагановская/Максим Некрасов навязать им борьбу? Увидим совсем скоро.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Сочи», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли первая победа Ахметзянова?

«Оренбург» провёл уже две встречи под руководством нового тренера. Пока – два поражения и ничья. Да, игра стала более структурной, но кого это волнует, если не будет результата. Матч с «Сочи», как принято говорить в таких случаях – «за шесть очков». А преимущество «Оренбурга» в первую очередь – в домашнем поле, куда команда вернётся спустя несколько недель. Сочинцы неожиданно победили «Ахмат» и сейчас явно чувствуют себя увереннее. Вообще, в последних четырёх матчах у них только одно поражение, такие результаты позволили уйти с последнего места. И, естественно, команда хочет продолжить набирать очки.

🏒 14:00: «Трактор» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Сибирь» ждёт очередное поражение?

Новосибирцы продолжают падение в общей таблице КХЛ. А вот на Востоке опускаться ниже уже некуда – там новосибирцы и так находятся на последнем месте. Чёрная полоса команды Вячеслава Буцаева насчитывает уже шесть матчей, среди которых была домашняя встреча с «Трактором». А теперь «Сибирь» попробует взять реванш на выезде.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Салават» продлить победную серию?

Уфимцы после крайне тяжёлого старта сезона, кажется, пришли в себя – «Салават» победил в последних пяти матчах и забрался в зону плей-офф на Востоке. Следующая игра – очень серьёзная проверка для Виктора Козлова и его подопечных, ведь к ним в гости приезжает действующий чемпион. Если они смогут победить и там, впору будет говорить о большом ренессансе «Салавата».

Уфимцы сыграют без легионера: Видео Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицирован на один матч за драку

⚽️ 14:30: «Верона» — «Интер» Милан, Серия А, 10-й тур

Интрига: «Интер» спокойно раскатает аутсайдера?

«Верона» до сих пор не одержала ни одной победы в Серии А, хотя позади уже девять туров. Неудивительно, что команда оказалась на третьей с конца строчке в таблице. «Интер» на этой неделе разгромил «Фиорентину» (3:0) и частично реабилитировался за поражение в Неаполе. Команда Кристиана Киву занимает третье место в Серии А, а отставание от дуэта лидеров составляет три очка. Кажется, всё указывает на новую победу «Интера». Или будет сенсация?

🎾 15:00*: Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют на Итоговом у дуэта МиДи?

Серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер начинают свои выступления на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Их первыми соперницами будут опытные парницы — Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. В этом сезоне девушки стали чемпионками US Open, а также на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Штутгарте. Также они являются действующими победительницами прошлогоднего Итогового в Эр-Рияде-2024. Теннисистки уже дважды пересекались на корте в этом сезоне — и российский дуэт МиДи в обоих случаях оказался сильнее — на «тысячниках» в Дохе и Риме. Напомним, по регламенту победительницы этого матча во 2-м туре сразятся с лучшей парой из другого матча стартового круга в группе Лизель Хубер. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы на выход в плей-офф.

🏀 16:00: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер чемпионата реабилитируется за поражение?

УНИКС в последнем для себя матче Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА на выезде. Это поражение стало первым для казанцев в чемпионате. Команда шла на серии из шести побед, но армейцы оказались сильнее в тот день. Теперь подопечным Перасовича предстоит сыграть с «Пари НН», который в этом сезоне выиграл лишь один матч. Если ли трюки в рукаве у нижегородцев, чтобы удивить соперника?

⚽️ 17:00: «Селтик» — «Рейнджерс», Шотландия — Кубок лиги, 1/2 финала

Интрига: кто победит в битве именитых клубов Шотландии?

Матч шотландских топов украсит программу полуфинала Кубка лиги. Возможно, вы удивитесь, но «Селтик» не возглавляет таблицу чемпионата. Пока команда находится на второй строчке в таблице с отставанием от «Хартса» в шесть очков. А что там «Рейнджерс»? Третья строчка в таблице. всего лишь 15 набранных очков из 30 возможных. Фанаты явно ждали не такого результата. В этом сезоне команды уже встречались в чемпионате — тогда игра завершилась без голов.

Брендан Роджерс, до свидания: Официально «Селтик» объявил об уходе главного тренера

⚽️ 17:00: «Балтика» — «Ахмат», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Талалаев реванш у Черчесова?

В 2014 году Андрей Талалаев и Станислав Черчесов сыграли единственный очный матч. И тогда нынешний тренер «Ахмата» не оставил сопернику шансов – его «Динамо» победило «Волгу» 5:0. Но сейчас расклад другой: Талалаев тренирует команду, которая стала открытием этого сезона. По-прежнему держится в топ-5 и считается фаворитом противостояния. На своём поле балтийцы в принципе пропустили всего три мяча в сезоне. Так что все шансы на реванш есть.

🏐 17:00: «Динамо» — «Зенит» Санкт-Петербург, мужская Суперлига, 4-й тур

Интрига: ремейк финала Кубка Победы

Совсем недавно эти команды оспаривали Кубок Победы и выдали яркий пятисетовый матч. Чуть больше повезло москвичам, а петербуржцы снова остались без трофея. Но сейчас команда Владимира Алекно идёт без потерь, а вот динамовцы уже проиграли казанскому «Зениту». Сможет ли команда из Северной столицы нанести подопечным Константина Брянского второе поражение?

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Спартак», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» готовит сенсацию?

У команды Деяна Станковича (да-да, его все ещё не уволили) плохие результаты в гостевых встречах. Всего одна победа в последних пяти встречах – совсем неважные показатели для претендента на титул. А теперь – матч с «Краснодаром», который, кстати, в этом сезоне проигрывал дважды. И оба раза – на своём поле. Может, этот факт хоть как-то взбодрит спартаковцев? Мы уже привыкли, что они могут показывать результат, когда его от них никто не ждёт. Возможно, сейчас именно тот случай.

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Борнмут», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Манчестер Сити» серию «Борнмута» без поражений в АПЛ?

«Сити» в прошлом туре прервал серию из трёх побед во всех турнирах. Команда Хосепа Гвардиолы не справилась на выезде с «Астон Виллой» (0:1). Через несколько дней клуб из Манчестера прошёл в четвертьфинал Кубка английской лиги — переиграл на выезде «Суонси» (3:1). Девять матчей, 16 очков, пятое место в таблице АПЛ — показатели «Манчестер Сити». «Борнмут», на секунду, не проигрывает в турнире в течение восьми матчей. Как вам такое? И сейчас он находится на второй строчке в таблице АПЛ. Вау! Одолеет ли «Сити» такого неуступчивого соперника?

🏐 20:00: «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 6-й тур

Интрига: ремейк прошлогоднего финала чемпионата России

Время вспомнить прошлогодний финал чемпионата России, а всё потому, что в 6-м туре женской Суперлиги встретятся два участника «золотой» серии. Серебряный призёр страны – «Динамо-Ак Барс» – на своей площадке будет принимать чемпионский «Локомотив». Обе команды и в этом сезоне занимают верхние строчки в турнирной таблице. Только вот казанский клуб смог сохранить всех своих лидеров в межсезонье, в то время как железнодорожницы растеряли половину чемпионского состава. Получится ли у калининградской команды без своих звёзд повторить прошлогодний успех или в этом сезоне «Локомотив» не сможет конкурировать с Казанью?

⚽️ 20.30: «Барселона» — «Эльче», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» реабилитируется за поражение в «класико»?

«Барселона» в прошлом туре гораздо чаще владела мячом в «класико», однако «Реал» нанёс больше ударов. Но самое главное, что именно столичный клуб набрал три очка. Из-за этого отставание «Барсы» от лидера увеличилось до пяти очков. На очереди – игра с «Эльче», который расположился в середине таблицы (на девятой строчке). Очень удобный соперник, если учитывать, что сине-гранатовые обыграли его 11 раз подряд.

Ближайшие матчи «Барса» проведёт без Педри: Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Педри

⚽️ 22.45: «Милан» — «Рома», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит во встрече топовых итальянских клубов?

Главный матч тура в Серии А. «Рома» занимает второе место, «Милан» — четвёртое. Звучит интригующе! Красно-чёрная команда в последнее время часто играет вничью — она делила очки с соперниками три раза за четыре встречи. «Рома» пропустила всего четыре мяча — у столичного клуба самая надёжная оборона в лиге. Правда, и забивает команда не так много — 10 мячей. В предыдущих трёх матчах в Милане каждый из соперников одержал по одной победе.

🏒 23.30: «Юта Мамонт» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Тампа» одержит пятую победу подряд?

За состояние «Лайтнинг» на старте регулярки очень сильно переживали по обе стороны океана – некогда обладатели Кубка Стэнли проигрывали матч за матчем, но в последних четырёх играх были непобедимы. Теперь им предстоит выезд к «Юте», которая не так давно возглавляла сводную таблицу НХЛ. Но семиматчевая победная серия «Мамонт» прервалась в Эдмонтоне – сделает ли их это злее или же «молнии» этого не заметят?