Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 2 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: «Краснодар» — «Спартак», «Салават» — «Локо», теннис и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Яркое 2 ноября: «Милан» — «Рома» в Серии А, дерби «Селтик» — «Рейнджерс», «Баффало» — «Вашингтон» — в НХЛ, баскетбол и фигурное катание!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Флорида» подобраться к зоне плей-офф?

Действующие обладатели Кубка Стэнли пока испытывают проблемы на старте сезона – после 11 матчей в активе команды Пола Мориса лишь 11 очков и 15-е место на Востоке из 16. С другой стороны, от кубковой восьмёрки их отделяет всего одно очко – такое расстояние можно отыграть за счёт домашней победы над «звёздами», которые претендуют на попадание в группу лидеров Запада.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Даллас» переподписал ведущего защитника:
Официально
«Даллас» продлил контракт с защитником Томасом Харли на $ 84,7 млн

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: 900-й гол Овечкина будет здесь?

Мы до сих пор ждём юбилейного гола от капитана «Вашингтона», но пока он никак не приходит. Более того, Александр рискует повторить личный антирекорд: за 11 встреч на его счету всего два точных броска, а худший результат – два гола за 12 игр в сезоне-2023/2024. Матч с «Баффало», который царапает дно Востока – отличный шанс убить двух зайцев одним выстрелом.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Предыдущий матч Ови не удался:
Провальный матч Овечкина. Позволил забить «Айлендерс» в меньшинстве, снова отложил юбилей
Видео
Провальный матч Овечкина. Позволил забить «Айлендерс» в меньшинстве, снова отложил юбилей

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант продолжит уничтожать?

«Хьюстон» не лучшим образом начал регулярный чемпионат НБА — с двух поражений, но затем последовали две победы. Команда выступает нестабильно, правда, меньше всего вопросов к Кевину Дюранту, который с ходу стал лучшим бомбардиром (27,5 очка) и блокирующим (один блок-шот) в новом клубе. Кей Ди в 37 лет играет на великолепном уровне. Готов ли «Бостон» к встрече с такой звездой?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что вытворяет Дончич?!
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы

⛸️ 10:15: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 2

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

Интрига: новая звезда Тутберидзе покажет себя?

Второй этап Гран-при России обещает быть не менее интересным! В Красноярске соревнования вновь пройдут в четырёх дисциплинах. Правда, большая интрига появится не везде. В женском одиночном катании всё внимание будет приковано к вчерашней юниорке Алисе Двоеглазовой. Фигуристка проводит первый сезон по взрослым и уже успела показать себя. Сможет ли 16-летняя спортсменка выиграть свой первый этап Гран-при?

В мужском одиночном катании Григорий Фёдоров и Николай Угожаев снова станут лидерами этапа – однако на этот раз вклиниться между ними могут Андрей Мозалёв и Матвей Ветлугин. Но однозначно предсказать победителя очень трудно. В парном катании Александра Бойкова/Дмитрий Козловский являются фаворитами. А в танцах на льду мы впервые в сезоне увидим Александру Степанову/Ивана Букина, которые не смогли получить нейтральный статус и побороться за путёвку на Олимпиаде. Смогут ли молодые Василиса Кагановская/Максим Некрасов навязать им борьбу? Увидим совсем скоро.

Чем удивят ученики Тутберидзе?
Бойкова и Козловский идут за чистым квадом, а дебютантка Тутберидзе — за первой победой
Бойкова и Козловский идут за чистым квадом, а дебютантка Тутберидзе — за первой победой

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Сочи», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли первая победа Ахметзянова?

«Оренбург» провёл уже две встречи под руководством нового тренера. Пока – два поражения и ничья. Да, игра стала более структурной, но кого это волнует, если не будет результата. Матч с «Сочи», как принято говорить в таких случаях – «за шесть очков». А преимущество «Оренбурга» в первую очередь – в домашнем поле, куда команда вернётся спустя несколько недель. Сочинцы неожиданно победили «Ахмат» и сейчас явно чувствуют себя увереннее. Вообще, в последних четырёх матчах у них только одно поражение, такие результаты позволили уйти с последнего места. И, естественно, команда хочет продолжить набирать очки.

Турнирная таблица РПЛ
Важный текст о чистом времени на поле:
Критическая ситуация с футболом в РПЛ. Почему чистое время матчей стремительно умирает
Критическая ситуация с футболом в РПЛ. Почему чистое время матчей стремительно умирает

🏒 14:00: «Трактор» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сибирь» ждёт очередное поражение?

Новосибирцы продолжают падение в общей таблице КХЛ. А вот на Востоке опускаться ниже уже некуда – там новосибирцы и так находятся на последнем месте. Чёрная полоса команды Вячеслава Буцаева насчитывает уже шесть матчей, среди которых была домашняя встреча с «Трактором». А теперь «Сибирь» попробует взять реванш на выезде.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что происходит с «Сибирью»?
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Салават» продлить победную серию?

Уфимцы после крайне тяжёлого старта сезона, кажется, пришли в себя – «Салават» победил в последних пяти матчах и забрался в зону плей-офф на Востоке. Следующая игра – очень серьёзная проверка для Виктора Козлова и его подопечных, ведь к ним в гости приезжает действующий чемпион. Если они смогут победить и там, впору будет говорить о большом ренессансе «Салавата».

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Уфимцы сыграют без легионера:
Видео
Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицирован на один матч за драку

⚽️ 14:30: «Верона» — «Интер» Милан, Серия А, 10-й тур

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Верона
Верона
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» спокойно раскатает аутсайдера?

«Верона» до сих пор не одержала ни одной победы в Серии А, хотя позади уже девять туров. Неудивительно, что команда оказалась на третьей с конца строчке в таблице. «Интер» на этой неделе разгромил «Фиорентину» (3:0) и частично реабилитировался за поражение в Неаполе. Команда Кристиана Киву занимает третье место в Серии А, а отставание от дуэта лидеров составляет три очка. Кажется, всё указывает на новую победу «Интера». Или будет сенсация?

Статистика Серии А
Жуткая история:
Вратарь «Интера» насмерть сбил пенсионера-колясочника. Что теперь грозит игроку?
Вратарь «Интера» насмерть сбил пенсионера-колясочника. Что теперь грозит игроку?

🎾 15:00*: Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: как сложится дебют на Итоговом у дуэта МиДи?

Серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер начинают свои выступления на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Их первыми соперницами будут опытные парницы — Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. В этом сезоне девушки стали чемпионками US Open, а также на «тысячнике» в Цинциннати и на «пятисотнике» в Штутгарте. Также они являются действующими победительницами прошлогоднего Итогового в Эр-Рияде-2024. Теннисистки уже дважды пересекались на корте в этом сезоне — и российский дуэт МиДи в обоих случаях оказался сильнее — на «тысячниках» в Дохе и Риме. Напомним, по регламенту победительницы этого матча во 2-м туре сразятся с лучшей парой из другого матча стартового круга в группе Лизель Хубер. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы на выход в плей-офф.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
Подробный теннисный анонс дня:
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA

🏀 16:00: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер чемпионата реабилитируется за поражение?

УНИКС в последнем для себя матче Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА на выезде. Это поражение стало первым для казанцев в чемпионате. Команда шла на серии из шести побед, но армейцы оказались сильнее в тот день. Теперь подопечным Перасовича предстоит сыграть с «Пари НН», который в этом сезоне выиграл лишь один матч. Если ли трюки в рукаве у нижегородцев, чтобы удивить соперника?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Наш совместный рейтинг с Единой лигой:
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян

⚽️ 17:00: «Селтик» — «Рейнджерс», Шотландия — Кубок лиги, 1/2 финала

Шотландия — Кубок лиги . 1/2 финала
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Селтик
Глазго
Не начался
Рейнджерс
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве именитых клубов Шотландии?

Матч шотландских топов украсит программу полуфинала Кубка лиги. Возможно, вы удивитесь, но «Селтик» не возглавляет таблицу чемпионата. Пока команда находится на второй строчке в таблице с отставанием от «Хартса» в шесть очков. А что там «Рейнджерс»? Третья строчка в таблице. всего лишь 15 набранных очков из 30 возможных. Фанаты явно ждали не такого результата. В этом сезоне команды уже встречались в чемпионате — тогда игра завершилась без голов.

Турнирная таблица Кубка лиги
Брендан Роджерс, до свидания:
Официально
«Селтик» объявил об уходе главного тренера

⚽️ 17:00: «Балтика» — «Ахмат», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли Талалаев реванш у Черчесова?

В 2014 году Андрей Талалаев и Станислав Черчесов сыграли единственный очный матч. И тогда нынешний тренер «Ахмата» не оставил сопернику шансов – его «Динамо» победило «Волгу» 5:0. Но сейчас расклад другой: Талалаев тренирует команду, которая стала открытием этого сезона. По-прежнему держится в топ-5 и считается фаворитом противостояния. На своём поле балтийцы в принципе пропустили всего три мяча в сезоне. Так что все шансы на реванш есть.

Турнирная таблица РПЛ
Вспоминаем самый странный период Черчесова-тренера:
Самый странный период Черчесова-тренера. Знаковые лица в составе, а деньги «сожгли»
Самый странный период Черчесова-тренера. Знаковые лица в составе, а деньги «сожгли»

🏐 17:00: «Динамо» — «Зенит» Санкт-Петербург, мужская Суперлига, 4-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ремейк финала Кубка Победы

Совсем недавно эти команды оспаривали Кубок Победы и выдали яркий пятисетовый матч. Чуть больше повезло москвичам, а петербуржцы снова остались без трофея. Но сейчас команда Владимира Алекно идёт без потерь, а вот динамовцы уже проиграли казанскому «Зениту». Сможет ли команда из Северной столицы нанести подопечным Константина Брянского второе поражение?

Турнирная таблица мужской Суперлиги
После трёх туров «Зенит» лидировал в Суперлиге:
Алекно выиграл, но разозлился. Самые яркие моменты 3-го тура мужской Суперлиги
Алекно выиграл, но разозлился. Самые яркие моменты 3-го тура мужской Суперлиги

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Спартак», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» готовит сенсацию?

У команды Деяна Станковича (да-да, его все ещё не уволили) плохие результаты в гостевых встречах. Всего одна победа в последних пяти встречах – совсем неважные показатели для претендента на титул. А теперь – матч с «Краснодаром», который, кстати, в этом сезоне проигрывал дважды. И оба раза – на своём поле. Может, этот факт хоть как-то взбодрит спартаковцев? Мы уже привыкли, что они могут показывать результат, когда его от них никто не ждёт. Возможно, сейчас именно тот случай.

Турнирная таблица РПЛ
Воспитанник «Краснодара» — звезда РПЛ:
Воробьёв — лучший форвард РПЛ, хотя дважды думал уйти из футбола. В чём его крутость?
Воробьёв — лучший форвард РПЛ, хотя дважды думал уйти из футбола. В чём его крутость?

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Борнмут», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Манчестер Сити» серию «Борнмута» без поражений в АПЛ?

«Сити» в прошлом туре прервал серию из трёх побед во всех турнирах. Команда Хосепа Гвардиолы не справилась на выезде с «Астон Виллой» (0:1). Через несколько дней клуб из Манчестера прошёл в четвертьфинал Кубка английской лиги — переиграл на выезде «Суонси» (3:1). Девять матчей, 16 очков, пятое место в таблице АПЛ — показатели «Манчестер Сити». «Борнмут», на секунду, не проигрывает в турнире в течение восьми матчей. Как вам такое? И сейчас он находится на второй строчке в таблице АПЛ. Вау! Одолеет ли «Сити» такого неуступчивого соперника?

Турнирная таблица АПЛ
Продлят?
«Сити» намерен до конца года продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» Родри — TBR

🏐 20:00: «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 6-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ремейк прошлогоднего финала чемпионата России

Время вспомнить прошлогодний финал чемпионата России, а всё потому, что в 6-м туре женской Суперлиги встретятся два участника «золотой» серии. Серебряный призёр страны – «Динамо-Ак Барс» – на своей площадке будет принимать чемпионский «Локомотив». Обе команды и в этом сезоне занимают верхние строчки в турнирной таблице. Только вот казанский клуб смог сохранить всех своих лидеров в межсезонье, в то время как железнодорожницы растеряли половину чемпионского состава. Получится ли у калининградской команды без своих звёзд повторить прошлогодний успех или в этом сезоне «Локомотив» не сможет конкурировать с Казанью?

Турнирная таблица женской Суперлиги
Красно-зелёные были ярче жёлто-чёрных:
«Локомотив» выбил «Ленинградку» из тройки лидеров. Важные изменения в таблице Суперлиги
«Локомотив» выбил «Ленинградку» из тройки лидеров. Важные изменения в таблице Суперлиги

⚽️ 20.30: «Барселона» — «Эльче», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эльче
Эльче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» реабилитируется за поражение в «класико»?

«Барселона» в прошлом туре гораздо чаще владела мячом в «класико», однако «Реал» нанёс больше ударов. Но самое главное, что именно столичный клуб набрал три очка. Из-за этого отставание «Барсы» от лидера увеличилось до пяти очков. На очереди – игра с «Эльче», который расположился в середине таблицы (на девятой строчке). Очень удобный соперник, если учитывать, что сине-гранатовые обыграли его 11 раз подряд.

Турнирная таблица Примеры
Ближайшие матчи «Барса» проведёт без Педри:
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Педри

⚽️ 22.45: «Милан» — «Рома», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит во встрече топовых итальянских клубов?

Главный матч тура в Серии А. «Рома» занимает второе место, «Милан» — четвёртое. Звучит интригующе! Красно-чёрная команда в последнее время часто играет вничью — она делила очки с соперниками три раза за четыре встречи. «Рома» пропустила всего четыре мяча — у столичного клуба самая надёжная оборона в лиге. Правда, и забивает команда не так много — 10 мячей. В предыдущих трёх матчах в Милане каждый из соперников одержал по одной победе.

Статистика Серии А
Прав ли синьор Аллегри?
Аллегри — перед игрой с «Ромой»: думаю, будет очень хороший матч

🏒 23.30: «Юта Мамонт» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тампа» одержит пятую победу подряд?

За состояние «Лайтнинг» на старте регулярки очень сильно переживали по обе стороны океана – некогда обладатели Кубка Стэнли проигрывали матч за матчем, но в последних четырёх играх были непобедимы. Теперь им предстоит выезд к «Юте», которая не так давно возглавляла сводную таблицу НХЛ. Но семиматчевая победная серия «Мамонт» прервалась в Эдмонтоне – сделает ли их это злее или же «молнии» этого не заметят?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
А что помогало «Юте» лидировать?
Главная сенсация НХЛ! «Юта» делит первое место в лиге и выиграла уже семь матчей подряд
Главная сенсация НХЛ! «Юта» делит первое место в лиге и выиграла уже семь матчей подряд
