Сделал сейв ударом через себя и удалился! Защитник «Рубина» устроил шоу с «Динамо». Видео

Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей, сыграв вничью с «Рубином» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. А у казанцев пятую встречу подряд завершил без гола Даку.

Валерий Карпин на две трети поменял атаку «Динамо» по сравнению с предыдущим матчем в Санкт-Петербурге. Если с «Зенитом» у бело-голубых впереди играло трио Маухуб – Сергеев – Тюкавин, то в Казани тренер московской команды поставил под Тюкавина на позиции вингеров Гладышева и Бабаева.

Поначалу «Динамо» создавало моменты как раз с участием Ярослава и Ульви. Команда Карпина владела мячом и территорией. «Рубин» эпизодами прессинговал, а когда садился глубже в оборону, защищался не лучшим образом. По крайней мере, бело-голубые несколько раз вскрывали полуфланги. Впрочем, первый шанс уже на второй минуте москвичи получили в переходной фазе, когда лидер «Рубина» Даку «привёз» контрвыпад небрежным пасом назад. Гладышев ушёл от Иву и опасно пробил из-за штрафной. Потом и Бабаев соорудил пару моментов – тонкой стенкой на третьего (Бителло, который всё испортил плохим пасом) и передачей от лицевой в центр под удар Касересу по воробьям.

Выдав хорошие полтайма, «Динамо», следуя аритмии игры, взяло паузу, и команда Рашида Рахимова тоже стала что-то придумывать на чужой половине поля. На 23-й минуте Даку первым из игроков «Рубина» совершил касание в чужой штрафной, когда накрыл прессингом голкипера Расулова. Курбан выбивал мяч – попал в ногу албанцу. К счастью для «Динамо», без последствий. На исходе получаса хозяева наконец пробили по воротам Расулова. Это сделал Шабанхаджай головой после кросса, однако он был космически далёк от попадания в цель.

В какой-то момент игра потеряла вкус, а вот перед самым перерывом случился, возможно, самый яркий эпизод тура. «Динамо» опять прорвало оборону «Рубина» после атаки по центру с помощью тонкой игры от Бабаева на третьего – Бителло, бразилец выскочил один на один и перекинул вратаря Ставера. Тем не менее защитник Нижегородов в красивом прыжке вынес с линии летевший в сетку мяч. Запредельная красота! Бителло выпрашивал гол, судьи проверили эпизод и подтвердили – Нижегородов сделал сейв дня.

После перерыва команда Рахимова стала лучше выбегать в контратаки. Гол «Рубину» мог подарить его почти что «тёзка» Рубенс. Бразилец обрезал, однако тут же поразил сумасшедшим рывком назад – догнал набравшего скорость Безрукова и выбил мяч из-за под ног соперника. А вот Даку спустя минуту выскочил один на один. Албанец перед ударом дважды обыграл Расулова, но Курбан молодец – выиграл время своевременным выходом из ворот. Створ закрыли защитники, заблокировавшие удар. В итоге судьи зафиксировали офсайд, тем не менее гол, возможно, засчитали бы, если бы Даку забил. Спорный момент.

А на исходе часа матча «Рубин» подвёл его герой первого тайма – Нижегородов. Центральный защитник совершил пару необязательных фолов за семь минут на Гладышеве и Тюкавине и был удалён за две жёлтые карточки. У «Динамо» оставалось более получаса, чтобы дожать в большинстве казанцев. Но, как ни удивительно, после ухода с поля Нижегородова совсем не чувствовалось, что игра идёт «11 на 10». Команда Карпина, конечно, владела преимуществом, вот только действовали гости безыдейно. А на 78-й минуте «Рубин» выстрелил ответной атакой – Даку убегал с центра поля, его придержал Глебов. Казанцы требовали красную карточку, однако судья Танашев решил, что это не фол последней надежды.

Лишь на последние 10 минут Карпин выпустил Маухуба с Сергеевым, хотя Иван незаменим, когда много игры у штрафной. Действия «Динамо» и «Рубина» в атаке во втором тайме лучше всего отражает статистика ударов в створ до 90+3-й минуты – 0:0! Но у хозяев-то была объективная причина в виде удаления. В компенсированное время «Динамо» заработало штрафной, Бителло пробил спиной (!) по воротам Ставера, а тот сотворил эффектный сейв. Голкипер спас для Казани вполне заслуженную ничью.