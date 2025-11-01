«Крылья» продолжают тонуть. Теперь их без шансов пригвоздили в Каспийске. Видео

Магомед Адиев приехал на отлично ему знакомую «Анжи-Арену», чтобы добыть с «Крыльями Советов» первую за шесть туров победу в Мир РПЛ. Но и махачкалинское «Динамо» остро нуждалось в очках: всё-таки опустилось в зону стыков. А сегодня — уверенно оттуда вырвалось.

Ранее махачкалинцы в нынешнем сезоне Премьер-Лиги никогда не забивали более одного раза. Их такая тенденция явно не устраивала, поэтому они сразу же попёрли в атаку. Мрезиг филигранно закидывал на Глушкова — оказавшийся в одиночестве Никита вполне мог открывать счёт, однако его удар головой пришёлся прямо в Песьякова.

Алжирец посмотрел на это и на пятой минуте уже сам вышел на ударную позицию, опередив Евгеньева в районе вратарской вслед за прострелом Аззи — того не остановили Печенин и Лепский. Точный выстрел в касание — вынимайте. Самарцам непросто без травмированного Божина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» никак не могли зацепиться за мяч, поначалу владея им в районе 30-40%. Неплохой момент появился и у Аззи: Мохамед остался без опеки и замкнул навес Сундукова — Песьякову пришлось спасать. Да, Олейников исполнил «удар скорпиона», и это было действительно красиво. Тем не менее безопасно для Магомедова.

Без дисквалифицированного Ахметова нападение самарцев выглядело инертно. Что-то острое оно родило только к 33-й минуте: тот же Олейников перспективно забросил на дальнюю штангу, и Печенин неточно кивнул головой. За весь первый тайм больше отметить нечего. 10:2 по ударам (4:1 — в створ, 3:0 — заблокированные), 6:1 по угловым — настолько весомым в нём получилось преимущество махачкалинцев.

План Адиева не работал, и в перерыве Марин заменил Сутормина. Инициатива всё равно плотно оставалась за динамовцами. На 58-й минуте в дело вместо Рахмановича вступил Раков, тут же взяв на себя исполнение стандартов. Однако и выход Вадима ничего не изменил. Костанца, конечно, чуть не сделал ассист. Но случайно и на соперника: Сундуков вывалился один на один с сократившим дистанцию Песьяковым и проиграл дуэль.

На 78-й минуте счёт всё-таки изменился: после закидушки Аззи с левого фланга Мастури скинул головой на Агаларова, а тот — на Мубарика. Марокканец с близкого расстояния не промахнулся. Это его дебютный гол в России.

Судьи на VAR пытались разглядеть офсайд у Агаларова и справедливо его не увидели: Печенин находился к воротам ближе Гамида.

Отсутствие офсайда у Агаларова Фото: Кадр из трансляции

Это был приговор для «Крыльев», да и они всё равно практически ничего в ответ не создали: разве что поднявшийся с лавки Гайч мог отыграть один мяч уже на 90+6-й минуте. Махачкалинцы выпрыгнули из зоны стыков, заодно опередив самарцев. Если «Акрон» обыграет «Ростов», команда Магомеда Адиева опустится на 13-е место: после восьми очков в первых четырёх турах болельщики явно ждали большего.