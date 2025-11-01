Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Статьи

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед — 2:2, обзор матча 10-го тура АПЛ, голы: Каземиро, Гиббс-Уайт, Савона, Диалло, 1 ноября 2025

Вот и закончилась победная серия «МЮ». Пропустили два гола за 100 секунд!
Григорий Телингатер
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2
Победить «Ноттингем Форест» не помог даже сомнительный гол. А хайлайт матча — вынос мяча с линии на 90+4-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» не смог одержать четвёртую победу подряд в АПЛ. До этого тура команда Аморима выиграла у «Сандерленда», «Ливерпуля» и «Брайтона». Однако с «Ноттингем Форест» справиться не удалось.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 34'     1:1 Гиббс-Уайт – 48'     2:1 Савона – 50'     2:2 Диалло – 81'    

Впрочем, «МЮ» постепенно нащупывает основной состав. С первых минут вышли ровно те же футболисты, что и неделю назад. Только вот на этот раз какого-то игрового преимущества у «Юнайтед» уже не было. Первый тайм получился достаточно равным, а по ударам хозяева даже превзошли соперника — 7:5.

Однако счёт открыли именно гости. После навеса с углового отличился Каземиро, который в последнее время заметно прибавил. Стал не только игроком основы, но ещё и опять забивает. Хотя этот гол оставил много вопросов. Похоже, что того самого углового у «МЮ» не должно было оказаться. Судя по повторам, краешек мяча всё-таки остался в поле. По протоколу VAR не вмешивается в таких случаях.

Спорный момент в матче «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Спорный момент в матче «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Кадр из трансляции

В какой-то момент «МЮ» находился на втором месте в онлайн-таблице АПЛ, однако после перерыва что-то случилось. Два подряд навеса «Форест» в штрафную превратились в голы. Сначала Гиббс-Уайт пробил головой идеально под штангу, а затем Савона первым успел к скидке мяча и расстрелял ворота. «МЮ» пропустил два мяча за 100 секунд. По обоим голам нет претензий к вратарю, а только к полевым игрокам.

«Юнайтед» был близок к тому, чтобы сравнять счёт на 60-й минуте. Бруну с дальней дистанции зарядил в штангу, а Каземиро добивал в практически пустые ворота, но чуть-чуть не попал. Это был самый явный момент, однако в остальном у гостей долгое время получалось разве что создавать давление, а не явные голевые моменты. И всё-таки гости сравняли счёт.

Амад Диалло забивает гол

Амад Диалло забивает гол

Фото: Michael Regan/Getty Images

На 81-й минуте «Юнайтед» снова помог угловой. На этот раз хозяева вынесли мяч от ворот, но с линии штрафной мощно приложился Диалло. Вроде на пути мяча было много человек, однако удар никто не заблокировал — 2:2. Ну а на 90+4-й минуте «МЮ» почти вытащил победу, но защитник «Форест» Мурилло вынес мяч с линии ворот. Так победная серия «МЮ» завершилась. Где-то грустит один парень, который всё не может подстричься.

Этот парень пока ещё не попадает в заявку на матч, но мы ждём:
