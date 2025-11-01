Первое поражение «Локо» в РПЛ! «Зенит» цинично обрезал сразу три топ-серии. Видео

«Зенит» нанёс первое поражение «Локомотиву» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака в центральном матче 14-го тура выиграла у конкурента «на ноль». Железнодорожники впервые не забили в чемпионате и не победили соперника из топ-6.

Семак удивил решением поставить в основу Жерсона вместо автора красивейшего гола в ворота московского «Динамо» Мостового. Дорогостоящий летний новичок «Зенита» получил на сей раз роль атакующего центрального полузащитника, а Педро вернулся на левый фланг. Михаил Галактионов, в свою очередь, сделал две вынужденные замены в стартовом составе. Дисквалификация Монтеса и травма Воробьёва били по «Локомотиву» как минимум с точки зрения игры на стандартах и скорости в атаке. С другой стороны, в центре обороны появился защитник побыстрее (Сильянов), что должно было помочь в борьбе с новым центрфорвардом «Зенита» Луисом Энрике, а Комличенко давал впереди физическую силу.

С первых минут план Семака работал лучше. «Зенит» владел большим преимуществом и, что самое поразительное, достаточно легко находил пространство на чужой трети. У экс-чемпиона появилось то, чего ему долгое время не хватало – командная скорость в атаке. В результате сине-бело-голубые забили уже через восемь минут после начала встречи. Разницу сделали Педро с Глушенковым. Бразилец покатил в штрафную на россиянина, совершившего очередное неожиданное для защитников вбегание через середину, а Максим вырезал хитрую диагональ обратно на Педро. Хавбек опередил Ньямси и послал мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» отнюдь не сразу пришёл в себя и поднял голову после пропущенного гола. Только на 18-й минуте железнодорожники нанесли первый удар по воротам «Зенита». Да и тот после длинной передачи со штрафного – Ньямси выиграл воздух. В некоторых других случаях сами петербуржцы организовывали стремительные контрвыпады после стандартов команды Галактионова и создавали опасные моменты.

С середины первого тайма «Локо» выдал достаточно неплохой отрезок, тем не менее до перерыва нанёс всего один удар в створ ворот Адамова и более чем в два раза уступил хозяевам по встречам с мячом в чужой штрафной. В центре внимания постоянно находился Глушенков. Ещё в нескольких эпизодах «Зенит» был близок к голу, когда Максим пугал свою бывшую команду. Дважды после его ударов железнодорожников спасали классные сейвы Митрюшкина. Ещё запомнился эпизод с забросом Глушенкова на Мантуана, когда бразилец выскакивал один на один с вратарём, но не сумел как следует попасть по мячу.

«Локомотив» поднял линии и, проводя во втором тайме много времени в позиционном наступлении, стал оставлять ещё больше пространства на своей половине поля. «Зенит» сконцентрировался на контригре. Первый голевой момент после перерыва команда Семака создала с углового, который опять же был заработан благодаря забросу Глушенкова вперёд – на ход Луису Энрике. Сине-бело-голубые едва не забили редкий гол. Нино завершал стандарт ударом в падении… грудью! Тем не менее и в этом эпизоде крутое спасение совершил Митрюшкин.

В конце концов «Зенит» совсем отдал центр поля. Ну или «Локомотив» его забрал. Любое утверждение будет верным, ведь каждая команда действовала так, как требовал ход встречи. Однако из игры пропали голевые моменты и даже удары. Не то, чего ждёшь от большого матча. Заметно подсел Жерсон – Семак поменял его на Мостового. У «Локо» не лучшую игру проводил Батраков (всего 70% точных передач). А Комличенко раз за разом оказывался на земле после единоборств с защитниками «Зенита». В таких эпизодах судьям трудно было разобрать, кто фолил – все крепко хватали друг друга.

Затем Семак опять принял неоднозначное решение. Пожертвовал скоростью контратак, выпустив на замены небыстрого Соболева и не тренировавшегося толком Лусиано. Хотя альтернатива была, например, Глушенков как «ложная девятка», скоростные Мостовой и Шилов под ним. На последних минутах на поле из этого трио находился только Мостовой, и именно он забил второй гол «Зенита» в компенсированное время! Андрей мастерски реализовал проникающую передачу Ерохина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сначала гол отменили из-за офсайда. Но потом, нарисовав линии, бригада Чистякова определила, что «вне игры» не было из-за позиции Сильянова – защитник на какие-то миллиметры находился ближе к собственным воротам. А Мостовой оригинально отпраздновал забитый мяч, натянув на голову балаклаву. Это, понятное дело, была отсылка к неудачной попытке похищения игрока «Зенита» и сборной России. Теперь можно и поиронизировать над той жуткой историей.