Дикая развязка в матче РПЛ. У «Ростова» отменили два гола, а офсайд проверяли 10 минут!

Расписание Мир РПЛ оказалось безжалостным: одновременно с матчем «Ростова» и «Акрона» прошла центральная игра тура между «Зенитом» и «Локомотивом». Тех, кто всё же планировал включить трансляцию из Ростова-на-Дону, заодно могло отпугнуть и отсутствие травмированных лидеров: Чистякова и Сулейманова у одних, Дзюбы — у других. Но и без них нашлось на кого посмотреть. Пусть голы и пришлось подождать, оно того стоило. Два из них, правда, отменили!

Несмотря на гостевой статус, без разгона начал «Акрон»: Севикян ударом с лёта проверил реакцию Ятимова, а Беншимол, стоя спиной к воротам, умудрился неплохо пробить и при этом устоять на ногах. Постепенно игра выравнялась. Голенков вполне мог открывать счёт, да ему в подкате помешал Неделчяру. Мохеби ответил Беншимолу и пальнул в падении через себя. По традиции напрягал соперников далёким вбросом аутов Бокоев. Перспективно издали заряжал Миронов.

Забитых мячей в первом тайме тем не менее зрители не увидели, да и все его моменты голевыми не назвать даже с натяжкой. В основном матч «радовал» обилием единоборств: их в первой половине набралось 77 при соотношении фолов 7:6 «в пользу» ростовчан. Судья Бобровский по делу раздал каждой команде по две жёлтые.

После перерыва на поле вместо Щетинина появился Комаров. И ровно за 26 секунд Иван создал на тот момент самый острый эпизод во встрече, забросив в район дальней штанги на Роналдо. Бразилец кивнул головой, и Гудиев не без труда потащил из-под перекладины.

Ещё аут Вахании привёл к скидке Мохеби и мощному удару Голенкова выше цели. И всё же сценарий матча сохранялся прежним. Пока Роналдо на 75-й минуте случайно не наступил на голеностоп Беншимолу в собственной штрафной. В прошлом туре «Ростов» упустил победу над махачкалинским «Динамо» (1:1) примерно таким же «привозом», только от Сако. При этом бразилец ещё и удалился, потому что его предупреждение стало вторым.

Беншимол исполнил 11-метровый как надо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Всё, ситуация для ростовчан безвыходная? Нет! Тут же Миронов исполнил стандарт, Сако скинул на Мелёхина, тот отдал Голенкову, и Егор, сместившись левее, прошил ворота под перекладину!

Правда, празднование продлилось недолго. Изначально под подозрение попал находившийся перед Гудиевым Семенчук. Арбитры решали, стоили ли отменять гол из-за возможного офсайда, целую вечность. Если конкретнее, минут 10 — насколько было непросто. В итоге «вне игры» действительно усмотрели, но у Сако.

Офсайд Сако Фото: Кадр из трансляции

Ту же десятиминутку и компенсировали к основному времени, однако не закончили даже на 90+11-й! А на 90+12-й «Ростов» вновь забил! Сако удачно отборолся и откинул мяч на Семенчука, который сблизился с Гудиевым и подал на Шамонина! Всё-таки 1:1? Нет, офсайд у Семенчука! Не футбол, а какой-то блокбастер! И ведь ничего не предвещало. 107 минут в итоге провели на поле команды!

Офсайд Семенчука Фото: Кадр из трансляции

«Ростов» не проигрывал в восьми турах кряду. Кто бы мог подумать, что серию прервёт именно выездной «Акрон». Команды сравнялись в таблице. А пока не настали следующие выходные, понятно, что больше всего будут на неделе тренировать ростовчане: аккуратность в своей штрафной и умение избегать офсайды.