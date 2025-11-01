«Челси» забрал дерби, несмотря на чудовищную реализацию. Так плох «Тоттенхэм» ещё не был

У «Тоттенхэма» с самого начала матч пошёл куда-то не туда. Бергваллю прилетел мяч в голову настолько сильно, что он не сразу пришёл в себя. Врачи долго убеждали полузащитника, что он не должен играть дальше, но футболист настаивал на своём.

В конце концов Бергвалля заменили, чему он был явно не рад. В какой-то момент даже отмахнул руку врача.

Лукас Бергвалль Фото: Vince Mignott/Getty Images

Возможно, в том числе с этим связано то, насколько плохо у «Тоттенхэма» ходил мяч в центре поля. «Челси» удавалось раз за разом накрывать соперника на его половине поля. Одна из таких потерь мяча привела к чистому выходу Жоао Педро один на один с вратарём «Тоттенхэма», однако Викарио вышел из ворот и потащил удар.

В дальнейшем сценарий не изменился. У «Тоттенхэма» всё ещё не держался мяч, и гости создали новый момент для Жоао Педро. На 34-й минуте он уже расстреливал практически пустые ворота и хотя бы на этот раз не промахнулся. Важный гол для бразильца, который в предыдущих пяти турах выходил в основе, но не забивал. Хотя в этом голе нужно хвалить в первую очередь Кайседо, который дважды выгрыз мяч (у Спенса и ван де Вена), а затем сделал ассист.

Концовка тайма получилась весьма эмоциональной из-за грубой игры Бентанкура, который влетел шипами в лодыжку Джеймса. Из-за этого началась небольшая потасовка. В результате полузащитник «Тоттенхэма» получил лишь жёлтую карточку, к удивлению гостей. Видимо, арбитр расценил действия Бентанкура как наступ. Предупреждение прилетело и Чалобе — за лишние эмоции.

Фол Бентанкура на Джеймсе Фото: Кадр из трансляции

К 60-й минуте стало очевидно, насколько не клеится игра у «Тоттенхэма», который уступал по ударам 2:10 и заработал больше предупреждений (3:1). Тренер «Тоттенхэма» сделал двойную замену, выпустив сразу Ромеро и Ришарлисона вместо Дансо и Бентанкура. Оба были как раз на жёлтых карточках.

Получилось так, что в матче грубой игры оказалось больше, чем голевых моментов. На 68-й минуте уже было похоже на удаление Энцо Фернандеса, который сыграл шипами в колено Пальиньи. Арбитр и здесь ограничился жёлтой. Видимо, потому что шипы прошли по касательной. VAR и в этом случае не стал призывать арбитра к монитору.

Фол Фернандеса на Палинье Фото: Кадр из трансляции

Вскоре уже Фернандесу прилетело от Спенса. Ощущение, что всю встречу каждый мстил кому-то за партнёра. Во всём этом совсем потерялась атака «Тоттенхэма». Хозяев не устраивал счёт, однако при этом создавать что-то не получалось. За последние 40 минут у хозяев был только один удар, и то мимо. Одним из тех, кто не попал в игру, был Симонс, которого даже обратно заменили. Он вышел на поле на седьмой минуте вместо Бергвалля, а ушёл на 73-й — появился Джонсон.

В компенсированное время Гиттенс и Жоао Педро умудрились запороть чистые выходы один на один, но и без того «Челси» добился победы. Теперь лондонские клубы делят третье место в таблице, имея по 17 очков — столько же у «МЮ» и «Сандерленда», у которого матч в запасе.