«Ливерпуль» ожил! Наказали чемпиона мира за «привоз» и прервали чёрную серию

«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ. Победил «Астон Виллу» – всухую. А команда Унаи Эмери, напротив, проиграла после четырёх побед подряд в чемпионате Англии.

Матч на «Энфилде» стартовал с редкого, удивительного эпизода. Сразу после того, как мяч был разыгран в центре поля, форвард «Астон Виллы» Уоткинс рванул вперёд, врезался в Гравенберха и долго лежал на газоне. Голкипер Мартинес специально выбил мяч, чтобы партнёру оказали помощь. Казалось, Унаи Эмери придётся потратить одну из замен уже на первой минуте! Тем не менее Олли пришёл в себя и сумел продолжить игру. Затем бирмингемцы защищались компактными 4-4-2, где в первую линию обороны на помощь Уоткинсу выдвигался Роджерс.

«Ливерпуль», разозлённый последними неудачами, хотел начать как можно мощнее и смять соперника. Вот только сегодняшняя «Астон Вилла» так просто не гнётся. Уже на пятой минуте команда Эмери выстрелила контрвыпадом, разорвав пасом через центр нескладный прессинг хозяев. Роджерс завершил его ударом в штангу. До перерыва у бирмингемцев было ещё несколько опасных ответных атак. В одной из них мяч опять задел стойку ворот Мамардашвили, когда Кэш зарядил из-за штрафной. Ещё несколько раз голкипер красиво отбивал мячи в эпизодах, когда, вероятно, мог бы действовать проще, но играл на публику в лучших традициях грузинского футбола. Почему нет, если всем нравится?

У команды Слота до середины первого тайма не клеилось с созданием голевых моментов, пока наконец прессинг «Ливерпуля» не привёл к «привозу» Камара. Опорник «Астон Виллы» запаниковал, отдал мяч у собственный штрафной Собослаи. Венгр бил из полукруга, однако не напугал своим ударом Мартинеса. Потом хозяева выдали очень сильный отрезок с серией атак. А на 43-й минуте Экитике даже забил (всего лишь пятым касанием за матч и вторым – в чужой штрафной), правда, из офсайда. Дело шло к ничьей, однако в компенсированное время Мартинес внезапно подарил гол «Ливерпулю». Чемпион мира тоже ошибся под прессингом – делал пас на Торреса, а вышло – на Салаха. Мо покатил в пустые ворота и особо не радовался.

Мохамед Салах с партнёрами по «Ливерпулю» празднует гол Фото: Jan Kruger/Getty Images

Во втором тайме «Ливерпуль» на кураже продолжал контролировать мяч и идти вперёд крупными силами, словно и не беспокоился о результате. Но в нескольких случаях «красные» спешили – попадали в офсайдную ловушку «Астон Виллы». Тем не менее на исходе часа игры команда Слота забила, причём первым же ударом в створ после перерыва. Голевая атака началась с того, что «Ливерпуль» забрал подбор после выноса мяча бирмингемцами. Хозяева быстро продвинулись к штрафной – Гравенберх протащил мяч к полукругу и поразил цель при помощи рикошета от защитника.

В эти минуты «Ливерпуль» напоминал самого себя лучших образцов. У чемпиона почти всё получалось – как на мяче, так и с точки зрения его возврата. «Астон Вилла» же как будто уменьшилась в росте. Гигант октября спрятался на своей половине поля и не поднимал голову. Однако нынешнему «Ливерпулю» ничего так просто не даётся. В конце концов бирмингемцы собрали волю в кулак, поддавили. Забавный конфликт случился в штрафной хозяев на угловом. Мак Аллистер ловко спровоцировал Онана на жёлтую карточку, а потом ещё на пару фолов – в том же эпизоде. Будь судья Атвелл построже, мог бы удалить бельгийца.

Тем не менее настоящей работы у Мамардашвили уже не было. Итоговая статистика ударов – 16:10 в пользу «Ливерпуля» (в створ – 4:3, из штрафной – 7:4). По показателю xG команда Слота наиграла на 1,09 против 0,31 у «Астон Виллы». По цифрам не скажешь, что чемпион Англии доминировал и спокойно победил, но ощущение от игры мерсисайдцев совсем другое, чем от предыдущих матчей в АПЛ. Кризис преодолён перед битвой с «Реалом» в Лиге чемпионов? Кстати, встреча с «Мадридом» состоится уже через три дня. Там же – на «Энфилде».