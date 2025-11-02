«Реал» снова неудержим в Ла Лиге! Но Винисиус лишил Мбаппе хет-трика и не забил сам

«Реал» порезвился в «класико», создал пятиочковый отрыв от «Барселоны» и в отличном настроении принял «Валенсию» с её пятиматчевой серией без побед в Ла Лиге. В духе был даже Винисиус, который помирился с Хаби Алонсо и попал в старт. Практически никакой ротации, несмотря на близость свидания с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, в основном составе не случилось: по сравнению с предыдущим туром разве что Мастантуоно заменил Камавинга. Итог ожидаем — фаворит не допустил осечки.

На первых минутах в столкновении с Пепелу получил повреждение Гюлер. Показалось, будет замена. Но Арда оклемался и тут же вывел на удобную позицию Мбаппе. Также опасно заряжал с подбора Вальверде. Винисиус и Беллингем тоже подбирались к воротам — им отличиться помешал Ахирресабала. Всё это — в самом дебюте.

А на 15-й минуте валенсийцы не оставили судье никаких шансов не указать на «точку». При подаче с углового мяч угодил в руку Тарреги, ещё и Пепелу завалил Мбаппе. Просмотр VAR расставил всё по местам, и Килиан, не увидев перед собой Щенсного, чётко исполнил пенальти в левый от себя угол.

Килиан Мбаппе бьёт пенальти Фото: Denis Doyle/Getty Images

Француз стал вторым в истории «Реала», кто забил в восьми матчах чемпионата подряд. Первым, разумеется, был Криштиану. И ведь если бы не отмена гола Мбаппе из-за крошечного офсайда во встрече с «Мальоркой», он вообще отличился бы в каждом из 11 туров.

На 31-й минуте Килиан и вовсе дубль оформил, левой ногой чётко замкнув в касание подачу Гюлера. А под конец тайма случился новый 11-метровый. Мбаппе не пожадничал и покатил на Винисиуса в район левого края вратарской. Ахирресабала выиграл дуэль у бразильца, да мяч отскочил к Каррерасу, которого и сбил Коррея.

Сам же Винисиус и отправился наказывать «Валенсию» с «точки» — и мощно пальнул чуть левее створа. Ахирресабала был готов к этому, как и к добиванию Гюлера! Впрочем, какая разница, если уже через минуту Беллингем ускакал на дриблинге от Корреи с Бельтраном и сочно пробил под дальнюю штангу. Просто в одну калитку.

Джуд Беллингем празднует гол «Валенсии» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» за первый тайм пробил в створ девять раз, а всего — 13 при двух валенсийских попытках. Так выглядит доминация. На вторую половину не вышли Тчуамени и Гюлер — их подменили Камавинга и Себальос.

Оставался только один вопрос: оформит ли Мбаппе хет-трик? Было бы символично, отдай ему ассист Винисиус — всё-таки бразилец лишил француза хет-трика, исполнив второй пенальти. Так могло получиться на 63-й минуте, однако помешал Ахирресабала. Вскоре наконец-то проявил себя и Куртуа, потащив выстрел Алмейды под перекладину.

Алонсо предоставил практику Асенсио, Родриго и, внимание, Эндрику! Который не играл с 18 мая! А вот Трент, хоть и выздоровел, так и остался на лавке. Во втором тайме получилась своеобразная открытая тренировка «Реала». Но без нового гола всё равно не обошлось: Каррерас на 82-й минуте забил за мадридцев впервые, и как! Просто взял и шарахнул с угла штрафной в дальнюю девятку, отпраздновав поцелуем клубной эмблемы.

Альваро Каррерас целует эмблему «Реала» после гола Фото: Diego Souto/Getty Images

Эндрик тоже показал себя, уйдя на скорости от Герры и заработав перспективный стандарт. Возможно, хотя бы теперь ему начнёт доверять Алонсо. Сам Герра в ответ зарядил в штангу — попади чуть правее, получилось бы не хуже, чем у Каррераса. На том и закончили.

Алонсо при этом стал четвёртым тренером в истории Ла Лиги с 10 победами в 11 первых встречах. И первым мадридским, поскольку ранее подобного добились трое каталонцев — Тито Виланова, Херардо Мартино и Ханс-Дитер Флик. Дальше — «Райо Вальекано». Однако сначала «Реал» ждёт испытание вернувшимся на победный путь «Ливерпулем».