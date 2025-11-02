В битве аутсайдеров «Оренбург» растоптал «Сочи»! Тащили те, в кого не верил Слишкович

В Оренбурге состоялась битва аутсайдеров Мир РПЛ – туда приехал поднявшийся со дна при Игоре Осинькине, но пока не выбравшийся из опасной зоны «Сочи». По идее, футбол должен был получиться равным и бескомпромиссным. На деле вышло иначе.

У сочинцев перебрал жёлтых карточек Алвес, поэтому в центре обороны вместе с Солдатенковым вышел Стоич. За быстрый гол «Оренбурга» тренерский штаб «Сочи», впрочем, будет ругать не центральных защитников, а Заику – слишком уж легко ушёл от него Гюрлюк. На девятой минуте турецкий технарь получил мяч недалеко от штрафной, сместился левее, сделал рывок и точно пробил с носка в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Рыбчинский тоже показал, что умеет обращаться с мячом, и со стандарта отлично закинул его в район дальней штанги. Хотулёв в падении замыкал головой, однако не попал по воротам. Даже ведя в счёте, «Оренбург» гораздо активнее шёл вперёд, наработав на соотношение ударов 6:1 к 32-й минуте. Овсянников в то же время скучал.

Логично, что следующий гол оформили тоже оренбуржцы. Правда, на свой счёт его невольно записал Игнатьев. На 37-й минуте он неловко срезал мяч в собственные ворота при подаче того же Рыбчинского со стандарта.

Только после этого «Сочи» проснулся и организовал два убойных шанса для Камано. С первым Овсянников справился, потащив выстрел в ближний угол. А вот выход один на один нейтрализовать уже не смог!

«Оренбург» заигрался впереди, напоровшись на красивый выход из обороны в одно касание и разрезающую передачу Васильева. Так Франсуа оформил дебютный за сочинев гол. Предыдущий в РПЛ случился у него в апреле 2023-го за «Локомотив». И, какое совпадение, тоже оренбуржцам.

Сразу после перерыва «Оренбург» вновь вскрыл чужие ворота: Дюпин ошибся и отразил летящий в него выстрел Ду Кейроса прямо перед собой, а Гузина был тут как тут. Радость хозяев продлилась недолго, потому что судьи разглядели небольшой офсайд.

Оренбуржцы по-прежнему вели игру, а солировал в ней Гюрлюк: зарабатывал фолы, часто бил по воротам и удачно шёл в дриблинг. Томпсон тоже выделялся и на 62-й как жахнул издали! Прямо в дальнюю девятку с рабочей левой!

Вот что поразительно: при Владимире Слишковиче Гюрлюк и Томпсон доверия явно недополучали. Турок не выходил в старте аж с 7-го тура. Чилиец же до увольнения боснийского тренера шесть раз не попадал в основу, а дважды – даже не вышел на замену. Ильдар Ахметзянов не стал ими пренебрегать и вот набрал за три матча четыре очка, выбравшись из зоны вылета.

«Сочи» же провалил выезд. Дальше у него по календарю «Ростов», «Акрон» и махачкалинское «Динамо» – придётся максимально собирать очки там.