Почему Шпилевского всё ещё не убрали из «Пари НН»? Даже 16-е место в РПЛ — пока не повод

Знаете, в чём поведенческая особенность Алексея Шпилевского? Подведение итогов чуть ли не каждого матча он начинает с двух тезисов. Первый – к ребятам никаких претензий: все старались и выполняли установку. Второй – «посмотрите, как с нашим нынешним соперником играли другие? Много ли команд из второй восьмёрки…?» А дальше – уже в зависимости от обстоятельств. То же самое мы услышали после встречи с ЦСКА. Алексей говорит убедительно, фактурно и уверенно. Но параллельно с этим идут мрачные цифры: 20 матчей в РПЛ и Кубке, три победы, одна ничья и 17 поражений. В чемпионате сейчас команда не выигрывает пять встреч подряд (четыре поражения и ничья).

Это худшие 14 туров «Пари НН» с момента выхода в элиту. Критиковали Александра Кержакова, Сергея Юрана, Сашу Илича, Виктора Гончаренко, однако так плохо с результатами было разве что у последнего. Всё это закончилось формальным вылетом и ожидаемым увольнением. Нового тренера, если вы помните, искали тщательно. В какой момент в списке появился Шпилевский, уже никто не вспомнит. Но он прилетел, провёл встречу с губернатором, которому, как говорят источники, очень понравился. И после получил контракт на три года. Хотя ни один из тренеров в новейшей истории с командой столько не работал. Зато каждый получал солидный денежный парашют после ухода. Не клуб, а мечта для тех, кто хочет лёгких денег.

Логичный вопрос, который возникнет у большинства: почему Шпилевский продолжает работу при таком старте? Почему с ним не поступили как с условным Иличем, которого уволили после 11-го тура с бо́льшим количеством очков? Существуют две теории, и одна пересекается с другой. Важно: руководство клуба не строило иллюзий. Там понимали — состав у команды под борьбу в нижней части таблицы, в районе 13–14-го места. А тут ещё и новый тренер с принципиально другими идеями по сравнению с предшественниками. Летом новички приезжали уже по ходу сезона, интеграция оказалась сложной. Итог – 16-е место. При этом магия и аура «модного европейского тренера», который постоянно говорит о прогрессе, никуда не делись. Алексей искренне убеждён, что при нём команда растёт, конкретные игроки развиваются, и заражает этой идеей всех вокруг — вероятно, даже подтверждая статистикой. Он и впрямь способен захватывать умы тех, перед кем отвечает. И делает так, что даже общие результаты на фоне всего этого отходят на второй план.

Другой, не менее серьёзный повод продолжить сотрудничество – долгосрочный контракт с внушительной суммой компенсации. В кулуарах называлась сумма в 200 млн рублей: якобы клуб в случае увольнения обязан выплатить тренеру сумму до конца соглашения. Однако в реальности эта сумма, вероятно, меньше. Но для нынешнего состояния «Пари НН» всё равно огромная. Даже по трансферам мы видели: клуб не готов сильно тратиться, стремился брать футболистов либо в аренду, либо свободными агентами. В этой связи вряд ли они выписали тренеру совсем уж сумасшедшие условия. Сам Шпилевский в последнем публичном выступлении намекнул: контракт действительно защищён, иначе он бы не поехал в Нижний.

Алексей Шпилевский главный тренер «Пари НН» «Понятно, что про увольнение пишут, когда результат такой, какой есть. Всё зависит от этого. Я делаю то, на что могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Всё остальное не от меня зависит. Информация про большую неустойку? Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны: при тех отказах и предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришёл в «Пари НН», если бы у меня имелись те условия, которые были в Европе. Тут можно меня понять как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться. Мы от этого отталкивались и вместе растём. Все понимают, что нужно время».

Сейчас, видимо, руководство будет ждать зимы. Об этом тоже говорил главный тренер. Правда, с амбициями: «До зимы команда дотерпит. Будут трансферы зимой – будут результаты. Я вижу прогресс». Теперь вы, кстати, понимаете, почему именно этой команде Андрей Талалаев присудил «Кубок прогресса»? Уж слишком часто используется это слово в речи тренера. Так вот: до зимы Шпилевского, скорее всего, никто не тронет. А дальше потребуется важное решение. Либо руководство посчитает, что весной ещё можно нормализовать ситуацию, найдёт деньги и закупится игроками под Шпилевского. Либо в клубе примут факт неизбежного вылета и начнут постепенно готовиться к Первой лиге. Не факт, что при такой ситуации останется нынешний тренер — едва ли он захочет опускаться в дивизион ниже. Возможно, в такой ситуации компромисс по компенсации найти будет проще.

Алексей Шпилевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А «Пари НН» очистится, нормализует финансовое состояние и вернётся в РПЛ. Если, конечно, не повторит судьбу некоторых своих предшественников, которые из Первой лиги уже не возвратились.