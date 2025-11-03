Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, Пари НН, Алексей Шпилевский, возможная отставка: почему тренера не увольняют из клуба, статистика, результаты, неустойка

Почему Шпилевского всё ещё не убрали из «Пари НН»? Даже 16-е место в РПЛ — пока не повод
Дмитрий Зимин
Почему Шпилевского всё ещё не убрали из «Пари НН»?
Аудио-версия:
Комментарии
Верите, что тренер задержится до зимы? А после?

Знаете, в чём поведенческая особенность Алексея Шпилевского? Подведение итогов чуть ли не каждого матча он начинает с двух тезисов. Первый – к ребятам никаких претензий: все старались и выполняли установку. Второй – «посмотрите, как с нашим нынешним соперником играли другие? Много ли команд из второй восьмёрки…?» А дальше – уже в зависимости от обстоятельств. То же самое мы услышали после встречи с ЦСКА. Алексей говорит убедительно, фактурно и уверенно. Но параллельно с этим идут мрачные цифры: 20 матчей в РПЛ и Кубке, три победы, одна ничья и 17 поражений. В чемпионате сейчас команда не выигрывает пять встреч подряд (четыре поражения и ничья).

Алексей Шпилевский Подробнее

Это худшие 14 туров «Пари НН» с момента выхода в элиту. Критиковали Александра Кержакова, Сергея Юрана, Сашу Илича, Виктора Гончаренко, однако так плохо с результатами было разве что у последнего. Всё это закончилось формальным вылетом и ожидаемым увольнением. Нового тренера, если вы помните, искали тщательно. В какой момент в списке появился Шпилевский, уже никто не вспомнит. Но он прилетел, провёл встречу с губернатором, которому, как говорят источники, очень понравился. И после получил контракт на три года. Хотя ни один из тренеров в новейшей истории с командой столько не работал. Зато каждый получал солидный денежный парашют после ухода. Не клуб, а мечта для тех, кто хочет лёгких денег.

Логичный вопрос, который возникнет у большинства: почему Шпилевский продолжает работу при таком старте? Почему с ним не поступили как с условным Иличем, которого уволили после 11-го тура с бо́льшим количеством очков? Существуют две теории, и одна пересекается с другой. Важно: руководство клуба не строило иллюзий. Там понимали — состав у команды под борьбу в нижней части таблицы, в районе 13–14-го места. А тут ещё и новый тренер с принципиально другими идеями по сравнению с предшественниками. Летом новички приезжали уже по ходу сезона, интеграция оказалась сложной. Итог – 16-е место. При этом магия и аура «модного европейского тренера», который постоянно говорит о прогрессе, никуда не делись. Алексей искренне убеждён, что при нём команда растёт, конкретные игроки развиваются, и заражает этой идеей всех вокруг — вероятно, даже подтверждая статистикой. Он и впрямь способен захватывать умы тех, перед кем отвечает. И делает так, что даже общие результаты на фоне всего этого отходят на второй план.

Как Нижний уступил ЦСКА:
ЦСКА лишился лидера ещё до начала матча. А Круговой поздравил Челестини шедевром. Видео
ЦСКА лишился лидера ещё до начала матча. А Круговой поздравил Челестини шедевром. Видео

Другой, не менее серьёзный повод продолжить сотрудничество – долгосрочный контракт с внушительной суммой компенсации. В кулуарах называлась сумма в 200 млн рублей: якобы клуб в случае увольнения обязан выплатить тренеру сумму до конца соглашения. Однако в реальности эта сумма, вероятно, меньше. Но для нынешнего состояния «Пари НН» всё равно огромная. Даже по трансферам мы видели: клуб не готов сильно тратиться, стремился брать футболистов либо в аренду, либо свободными агентами. В этой связи вряд ли они выписали тренеру совсем уж сумасшедшие условия. Сам Шпилевский в последнем публичном выступлении намекнул: контракт действительно защищён, иначе он бы не поехал в Нижний.

Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский
главный тренер «Пари НН»

«Понятно, что про увольнение пишут, когда результат такой, какой есть. Всё зависит от этого. Я делаю то, на что могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Всё остальное не от меня зависит. Информация про большую неустойку? Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны: при тех отказах и предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришёл в «Пари НН», если бы у меня имелись те условия, которые были в Европе. Тут можно меня понять как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться. Мы от этого отталкивались и вместе растём. Все понимают, что нужно время».

Сейчас, видимо, руководство будет ждать зимы. Об этом тоже говорил главный тренер. Правда, с амбициями: «До зимы команда дотерпит. Будут трансферы зимой – будут результаты. Я вижу прогресс». Теперь вы, кстати, понимаете, почему именно этой команде Андрей Талалаев присудил «Кубок прогресса»? Уж слишком часто используется это слово в речи тренера. Так вот: до зимы Шпилевского, скорее всего, никто не тронет. А дальше потребуется важное решение. Либо руководство посчитает, что весной ещё можно нормализовать ситуацию, найдёт деньги и закупится игроками под Шпилевского. Либо в клубе примут факт неизбежного вылета и начнут постепенно готовиться к Первой лиге. Не факт, что при такой ситуации останется нынешний тренер — едва ли он захочет опускаться в дивизион ниже. Возможно, в такой ситуации компромисс по компенсации найти будет проще.

Алексей Шпилевский

Алексей Шпилевский

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А «Пари НН» очистится, нормализует финансовое состояние и вернётся в РПЛ. Если, конечно, не повторит судьбу некоторых своих предшественников, которые из Первой лиги уже не возвратились.

Насколько критично отставание «Пари НН» от конкурентов? Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android