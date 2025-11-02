Топ-события понедельника: битва грандов Первой лиги, хоккей, теннис и Егор Дёмин в НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏒 1.00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как обострится борьба за плей-офф на Востоке?

Молодой «Коламбус» одержал четыре победы подряд и ворвался в топ-3 дивизиона на фоне спада того же «Вашингтона». Команду ведут за собой Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Зак Веренски, стабильно играющий по 25 минут за матч. «Айлендерс» пока набрали 50% очков, но на Востоке сейчас такая высокая плотность, что с таким результатом команда Патрика Руа идёт последней в конференции. Продлится ли серия побед «мундиров»?

🏀 2.00: «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин против Эджкомба

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин встречался уже в студенческой лиге NCAA с Ви Джей Эджкомбом. Защитник «Филадельфии Сиксерс» на старте сезона выступает великолепно и идёт первым в голосовании за лучшего новичка НБА. При этом клуб из Пенсильвании проиграл лишь один матч в регулярке. Сумеет ли «Бруклин» одержать первую победу в чемпионате?

⛸️ 10:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 2

Интрига: прыгнет ли Двоеглазова четверной лутц?

Первый день этапа Гран-при в Красноярске оказался богатым на события. И всё же лидерство после коротких программ захватили фавориты соревнований. В женском турнире Алиса Двоеглазова была сильнее всех и оторвалась от соперниц аж на пять баллов. В произвольной ученица Тутберидзе намерена идти на четверные прыжки: лутц и тулуп. Ранее она успешно приземляла только квад-тулуп, справится ли 16-летняя фигуристка с лутцем?

Александра Степанова и Иван Букин вернулись на соревнования и ожидаемо выиграли ритм-танец, но Василиса Кагановская и Максим Некрасов совсем рядом с ними – всего в четырёх баллах. У мужчин Николай Угожаев заявил и исполнил сложнейший контент и вновь выиграл короткую программу – как и на этапе в Магнитогорске. Но для того, чтобы удержать лидерство, ему нужно будет сильно постараться. А в парном турнире Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вряд ли упустят своё — однако для них важнее другое: приземлить чисто четверной выброс. На контрольных прокатах им это удалось, смогут ли они сделать это впервые на соревнованиях?

⚽️ 14.00: «Уфа» — «Енисей», Первая лига, 17-й тур

Интрига: красноярцам нужно исправляться за позор в Челнах

«Енисей» вроде бы выправил шаткое положение, обыграв ульяновскую «Волгу» с костромским «Спартаком». Но тут случился выезд в Набережные Челны, и там красноярцы «сгорели» 0:5 «КАМАЗу». «Уфе» едва ли такое на руку: теперь команда Андрея Тихонова полна мотивации доказать – то избиение было случайностью, мы по-прежнему в полном порядке. Вопрос, получится ли: уфимцы за последние шесть матчей уступили лишь один раз.

🏒 14.30: «Металлург» Магнитогорск — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: увидим ли мы в игре Евгения Кузнецова?

Евгений Кузнецов покинул матч с «Ак Барсом» раньше времени. Андрей Разин отказался отвечать на вопросы об игроке, а за кулисами ходили слухи, что расторжение контракта выглядит решённым делом. Однако теперь и главный тренер, и менеджмент команды опровергают эту информацию, хотя по игре №92 смотрится очень бледно. Увидим ли мы Евгения в следующей игре «Магнитки» и наберёт ли он очки во встрече с «Шанхаем», в последних матчах попавшим в кризис?

⚽️ 16.00: «Ротор» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обеим командам вновь пора побеждать

За шесть последних матчей у волгоградцев всего лишь одна победа – куда такое вообще годится? Команда Дениса Бояринцева по-прежнему держится в таблице пятой. Тем не менее, если она планирует побороться за выход в Мир РПЛ, пора вновь обретать силу. Туляки, впрочем, вообще не могут взять три очка уже в восьми встречах кряду. Зато они прошли в Фонбет Кубке России «Факел». Придаст ли им это сил в рамках Pari Первой лиги?

🎾 17:00*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет единоличным лидером группы Серены Уильямс?

2-й тур на Итоговом чемпионате WTA в группе Серены Уильямс откроют победительницы стартового дня Ига Швёнтек и Елена Рыбакина. Теннисистки ранее встречались 10 раз, и пока лидирует полька — 6-4. Любопытно, что перед этим сезоном лидировала Рыбакина — 4-2, но она уступила во всех четырёх последних встречах — на United Cup, в Дохе, на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати. Победительница нового матча почти гарантирует себе выход в плей-офф, однако и проигравшая не потеряет шансов на полуфинал.

⚽️ 18.30: «Факел» — «Торпедо», Первая лига, 17-й тур

Интрига: битва грандов

Обе команды шли в фаворитах сезона. Воронежцы его действительно оправдывают, а вот москвичам приходится бороться за выживание. Впрочем, с возвращением Олега Кононова «Торпедо» потихоньку оживает и выиграло три матча из четырёх, включая кубковые. Получится ли у чёрно-белых дать бой одному из лидеров Первой лиги? «Факел» показал, что совсем не безгрешен, и уступил в двух последних матчах: «СКА-Хабаровск» – в чемпионате и «Арсеналу» – в Кубке.

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», женская Суперлига, 6-й тур

Интрига: матч за попадание в тройку лидеров

Два непримиримых соперника прошлого сезона, которые боролись за бронзу сразу в двух турнирах – чемпионате страны и Кубке России, в текущем встречаются в первый раз. Но если к 6-му туру зареченки подходят в отличном настроении и с серией из трёх побед, то жёлто-чёрные свою серию обнулили, смазав её проигранным матчем калининградскому «Локомотиву». Этот промах стоил «Ленинградке» места в топ-3, опустив её на шестую строчку. И в предстоящей встрече на кону будет попадание в тройку лидеров. У какой команды получится оказаться в числе топов?

🏒 19.10: «Динамо» Минск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА придёт в себя?

ЦСКА проиграл два московских дерби подряд, причём матч с «Динамо» решился на последней минуте, когда голкипер Спенсер Мартин пропустил лёгкую шайбу в «домик». Даже с учётом этого перестройка ЦСКА идёт с гигантским трудом, и за два месяца команда как будто не приняла правила Игоря Никитина. А выезд впереди тяжелейший: команда, которая весной выбила ЦСКА из плей-офф и одержала четыре победы подряд, забросив 14 шайб «Амуру» и «Сочи» за две игры.

⚽️ 23.00: «Сандерленд» — «Эвертон», АПЛ, 10-й тур

Интрига: новичок АПЛ поднимется на второе место?

«Сандерленд» — пока что главная сенсация Премьер-лиги. Вернувшись в неё после длительного отсутствия, команда с экс-игроком РПЛ Вильсоном Изидором кошмарит фаворитов и навязывает им конкуренцию, добыв 17 очков в девяти турах. Обыграв «Эвертон», она окажется второй. Просто невероятно. У мерсисайдцев всего одна победа в шести последних встречах. Так что соперник для «чёрных котов» вполне проходимый.