Талалаев идеально начал голевую атаку! «Балтика» чудесна, а Черчесов снова уступил. Видео

Андрей Талалаев против Станислава Черчесова — под такой вывеской преподносили матч Мир РПЛ «Балтики» и «Ахмата». Хозяева победили и опять не пропустили. Мы уже привыкаем к таким вещам.

«Балтика» понесла серьёзные кадровые потери. Мингиян Бевеев, Николай Титков, Илья Петров и Натан Гассама — каждый из этой четвёрки пропускал встречу с «Ахматом» из-за перебора жёлтых карточек. А ещё команда поменяла капитана — эту роль выполнял Александр Филин, а не Кевин Андраде. «Не буду выносить, это наши внутренние дела», — заявил перед матчем Талалаев.

«Балтика» провела первую половину с большим преимуществом. Во-первых, она регулярно создавала моменты у чужих ворот. Во-вторых, нейтрализовала сильные стороны соперника. «Ахмат» ушёл на перерыв без единого удара в створ — статистика говорит сама за себя. Один пропущенный мяч — большая радость для грозненского клуба. Могло быть гораздо хуже.

Голевую атаку «Балтики» начал Талалаев. Да, именно так! Тренер быстро кинул мяч Владиславу Саусю за пределами поля, а тот бросил аут. Далее были эффектный пас пяткой от Брайана Хиля и завершающий удар Максима Петрова. Четвёртый гол футболиста «Балтики» в нынешнем розыгрыше РПЛ. А ведь со стартового свистка арбитра прошло всего девять минут.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва ещё два момента появились у Сергея Пряхина. В первом случае нужно было просто попасть в створ, однако мяч пролетел рядом с дальней штангой. А потом Сергей снова пробил мимо цели, хотя на этот раз было немного сложнее. Черчесов ещё в середине тайма снял с игры опорника — Мануэла Келиану очень удивило это решение опытного тренера. Руку пожал, но осадок наверняка остался.

Вратарь «Балтики» вступил в игру на первых минутах второй половины. Георгий Мелкадзе классно пробил со штрафного — почти в самый угол. Бориско перевёл мяч на угловой. А вот хозяева свой момент использовали. Умница Петров забросил мяч на дальнюю штангу, где Пряхину оставалось не промахнуться по пустым воротам с пары метров. «Ахмат» оказался в очень тяжёлом положении, если учитывать, что «Балтика» пропускает меньше всех в лиге (шесть мячей).

Через восемь минут гости остались вдесятером — Иван Абросимов удалил Мелкадзе. После повтора арбитр решил, что нарушение нападающего «Ахмата» тянуло на красную карточку. Георгий наступил на голеностоп лежащему на поле сопернику. Скорее всего, получилось неумышленно, но судья отправил Мелкадзе отдыхать раньше срока. Отыграть два мяча у такой «Балтики» за полчаса — очень тяжело. Сделать это вдесятером — почти нереально.

«Балтика» обыграла «Ахмат» Фото: ФК «Балтика»

Для хозяев всё складывалось очень хорошо, однако не обошлось и без плохой новости. Набивший 1+1 Петров вынужденно ушёл с поля — повреждение. Сначала в дело пошёл лёд на скамейке, а потом Максим отправился в раздевалку. Здоровья!

В концовке Самородов ушёл от Бориско, но пробил с штангу с острого угла, а потом Гиорги Шелия справился с дальним ударом Сауся. «Балтика» сохранила место в топ-5, а «Ахмат» проиграл в третий раз за четыре прошлые встречи в РПЛ.