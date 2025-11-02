Скидки
Главная Футбол Статьи

Краснодар — Спартак — 2:1, обзор матча РПЛ, видео, голы: Черников, Кордоба, Гарсия, 2 ноября 2025 года, чемпионат России, таблица

«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Анатолий Романов
Отчёт «Краснодар» — «Спартак» — 2:1
Аудио-версия:
Какое рубилово в концовке матча! И всё-таки хозяева победили.

«Краснодар» и «Спартак» горячей битвой завершили 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. Дело шло к победе команды Мурада Мусаева нокаутом. Однако какой же захватывающей получилась концовка!

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Деян Станкович поставил на левый фланг обороны Дмитриева – это не что-то новое, но в нынешнем сезоне РПЛ Игорь всего лишь второй раз вышел в стартовом составе. Кроме того, «Спартак» сыграл без ярко выраженного левого хавбека. Очевидно, сербский тренер рассчитывал как раз на постоянные рывки Дмитриева в эту зону при атаках красно-белых. Когда команда защищалась, левее смещался Барко. Станкович насытил центр поля, разменяв Маркиньоса на Мартинса, Тем не менее полузащита «Спартака» уступала полузащите «Краснодара».

Впрочем, стартовые 10 минут прошли на равных – соперники крепко вцепились друг в друга. Например, Ву несколько раз повалил Кордобу, однако судья Левников затягивал с вынесением предупреждения новичку «Спартака». Москвичи стремились забрасывать мяч за спины защитникам в свободные зоны на Угальде, и именно костариканец нанёс первый удар – метров с 30, наудачу. А затем «Краснодар» забил относительно быстрый гол. Левников зафиксировал спорный фол Умярова на Сперцяне, сам же Эдуард подал со штрафного, и Кордоба отправил мяч в сетку ударом головой с линии вратарской. Но гол был отменён из-за «вне игры». В эпизоде на стандарте Умяров сыграл умно – вовремя притормозил, поэтому колумбиец попал в офсайд.

После этого «Краснодар» стал заметно переигрывать «Спартак». На 18-й минуте «быки» забили уже легитимный гол, начав свою быструю атаку от Агкацева и ловко раскрутив её на левом фланге. Виктор Са показал классный дриблинг, ворвавшийся в штрафную из глубины Оласа зарядил в штангу, Кордоба не попал по мячу при добивании, но за форварда работу сделал опорник Черников. Этот эпизод вывел из себя Станковича и членов его штаба. Причём разозлили серба не неудачные действия спартаковцев в обороне, а судейское решение. Деян пытался доказать рефери, что перед голевой атакой хозяев Дуглас Аугусто сфолил на Мартинсе.

Как бы то ни было, Станковича завела и слабая игра «Спартака» до перерыва. Красно-белые ошибались в защите, были плохи на мяче. Нанесли всего три удара против 10 у «быков». Опаздывали в единоборствах – получили три жёлтые карточки. Одну из них, давно заслуженную, всё же заработал Ву. «Краснодар» мог забить ещё как минимум однажды, когда Кордоба после углового ударил в перекладину. Чемпион напомнил – в этом сезоне он лучший на стандартах в РПЛ.

В перерыве Станкович сделал напрашивавшуюся перестановку – выпустил Маркиньоса. Ушёл же Мартинс, возможно, как раз из-за того, что «висел» на карточке. Хотя не удивила бы, например, замена Барко. У «Спартака» наконец задышали фланги: Дмитриев взаимодействовал с бразильцем, Солари пару раз вскрыл зону Оласы. Однако на исходе часа матча москвичи сами себе «привезли» гол. Гости катастрофически разыграли мяч от ворот – Барко покатил его в собственную штрафную на… Виктора Са! Хозяева наказали красно-белых за излишний риск. Правда, Сперцян сначала попал в перекладину, а вот Кордоба преуспел на добивании.

Второй гол команды Мусаева, казалось, приговорил красно-белых, ведь забить сегодняшнему «Краснодару» крайне трудно. Чемпион не пропускал в РПЛ с тех пор, как уступил дома «Зениту». «Спартак» выглядел растерянным. Москвичи продолжали терять мяч, зачем-то разыгрывая его у своей штрафной, Кордоба по-прежнему делал с Ву что хотел. Максименко и стойки ворот спасали от разгрома. Угальде же только в середине второго тайма впервые за весь матч встретился с мячом в чужой штрафной. И это тот случай, когда скорее не форвард виноват, а партнёры, которые должны были «кормить» его.

«Краснодар» защищался при счёте 2:0 образцово-показательно. Но концовку «быкам» усложнил один из главных героев матча – Кордоба. Джон перестарался в единоборствах с Литвиновым, завёлся после того, как получил жёлтую карточку, и вскоре заработал ещё один «горчичник». В большинстве «Спартак» быстро забил. Команде Мусаева не хватило при обороне игрока, чтобы встретить Барко, аргентинец свободно подал, и свежий, прыгучий Гарсия легко выиграл воздух у Петрова.

Интрига внезапно ожила! Более того, на 90+5-й минуте «Краснодар» остался вдевятером – Дуглас Аугусто заработал два предупреждения в одном эпизоде! «Спартак» устроил штурм ворот хозяев, на последний угловой прибежал даже Максименко, однако «быки» кое-как отбились.

Таблица РПЛ. «Краснодар» оторвался от «Спартака» на 10 очков
