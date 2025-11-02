«Сити» взлетел на второе место! Обыграли одну из главных сенсаций сезона АПЛ

«Сити» продолжает тащить за счёт реализации Эрлинга Холанда. Это настолько же устоявшееся явление, как голы «Арсенала» со стандартов (о них подробнее здесь). А тут ещё так сложилось, что против «Борнмута» было особенно удобно играть.

Гости внезапно забили уже на первой минуте, однако гол отменили из-за офсайда. Глобально говоря, первый тайм (да и весь матч) проходил по сценарию «Сити». При этом команда Хосепа Гвардиолы не настаивала на владении. Кстати, уже не первый раз в этом сезоне. «Борнмут» любит прессинговать, и «Сити» словно приглашал гостей на свою половину поля, а затем оперативно доставлял мяч вперёд, пока соперники не успевали расставиться.

В результате «Борнмут» умудрился допустить в первом тайме четыре выхода один на один со своим вратарём! Два из них реализовал Холанд. Сначала норвежец не стал сближаться с вратарём и сразу ударил по воротам, а во втором случае обвёл Джордже Петровича и забил в пустые ворота. Оба раза ассист отдавал Райан Шерки, который вышел в основе впервые в чемпионате после травмы.

Гол Эрлинга Холанда Фото: Jay Barratt — AMA/Getty Images

Холанд мог делать хет-трик ещё до перерыва, но не использовал очередной выход один на один. Форвард черпачком перекидывал Петровича, однако тот дотянулся до мяча. Что касается «Борнмута», то он тоже забил в первом тайме – помогла ошибка Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь «Сити» толком не попал по мячу кулаком, и после срезки его добил в ворота Тайлер Адамс. Хотя по большому счёту игра всё равно оставалась под контролем «Сити».

И после перерыва ничего не изменилось. Разве что хозяева ещё больше отдали владение, рассчитывая на контратаки. Тем более после того, как Нико О'Райли забил третий мяч «Сити». Что симптоматично, хозяевам не потребовалось заятжных перепасовок у чужих ворот. Быстро вывели 20-летнего воспитанника на ударную позицию, а тот сразу зашёл в штрафную и точно пробил.

Нико О'Райли празднует гол Фото: Carl Recine/Getty Images

Концовка встречи стала уже, скорее, формальностью. «Сити» был ближе к четвёртому голу, чем «Борнмут» – ко второму. В том числе после ухода с поля Холанда, у которого теперь 13 забитых мячей в этом чемпионате (минимум на семь больше, чем у любого другого игрока АПЛ). Благодаря этой победе «МС» прыгнул с восьмой строчки на вторую. Отставание от лидирующего «Арсенала» – шесть очков.