22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Барселона — Эльче — 3:1, обзор матча 11-го тура Ла Лиги, Ямаль, Рашфорд, Торрес, 2 ноября 2025

«Барса» быстро пришла в себя после «класико». Рашфорд забил крутым ударом с острого угла
Кирилл Закатченко
Отчёт «Барселона» — «Эльче» — 3:1
«Эльче» пропустил трижды. Всё началось с гола Ямаля.

«Барселона» перед матчем с «Эльче» отставала от «Реала» на восемь очков. Правда, у каталонцев была одна игра в запасе. При таком раскладе нужно было обязательно обыгрывать дома команду из середины таблицы. Банда Ханс-Дитера Флика справилась с этой задачей.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Ямаль – 9'     2:0 Ф. Торрес – 11'     2:1 Мир – 42'     3:1 Рашфорд – 61'    

«Эльче» — очень удобный соперник для «Барселоны». Сине-гранатовые обыграли его в 10 встречах подряд. Идеальный расклад, чтобы частично отмазаться за поражение в «класико». Правда, «Эльче» потерпел первое поражение только в 8-м туре, а перед 11-м у команды их было два. Место в середине таблицы с отрывом от зоны вылета в пять очков.

«Эльче» начал матч в Барселоне смело, дерзко, агрессивно. Впрочем, гости явно себя переоценили. Сине-гранатовые быстро наказали соперника, и тот устроился на 0:2 уже к 11-й минуте. Потеряли мяч во время передачи со своей половины поля — вынимайте. Алекс Бальде промчался почти до чужой штрафной площади и покатил на свободного Ламина Ямаля. Испанский талант легко разобрался с защитником, а вратарь увидел мяч в дальнем углу — 1:0.

Ламин Ямаль Подробнее

Кстати, это 17-й гол Ямаля в 80 встречах за «Барсу» в Ла Лиге. В XXI веке только один футболист из топ-5 лиг забил больше мячей до 19-летия. У Килиана Мбаппе было 23 гола. Ямаль отпразднует 19-й день рождения следующим летом.

Почти сразу последовало новое наказание. Если вы даёте «Барсе» много свободного пространства — ждите беды. Фермин Лопес выдал идеальный пас на Феррана Торреса, а тот не промахнулся в пустые ворота — 2:0. Бывшему вратарю «Барселоны» Иньяки Пенье забили дважды за две минуты. Никакого уважения к экс-одноклубнику!

«Барса» владела большим преимуществом и должна была уходить на перерыв с преимуществом в три-четыре гола. Вместо этого она пропустила. Рафаэль Мир убежал со своей половины поля, а потом чётко положил мяч в дальний угол. Интрига! Если верить статистике Ла Лиги, то вероятность гола в этом эпизоде составила 5,5%.

«Барселона» разобралась с «Эльче»

«Барселона» разобралась с «Эльче»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Хозяева запороли пару моментов перед перерывом, а потом чуть не пропустили после него. Всё тот же Мир бил на исполнение в дальний угол — мяч зацепил перекладину. А потом всех успокоил Маркус Рашфорд. Великолепный перевод от Фермина, а дальше зарешал англичанин. Обработал и пальнул с острого угла — мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины. Красота!

Флик после этого выпустил на поле и Дани Ольмо, и Роберта Левандовского. Оба не играли в «класико». Но зрители так больше и не увидели голов. «Барса» вернулась на второе место, откуда её на какое-то время сбросил «Вильярреал».

