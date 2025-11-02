«Барса» быстро пришла в себя после «класико». Рашфорд забил крутым ударом с острого угла

«Барселона» перед матчем с «Эльче» отставала от «Реала» на восемь очков. Правда, у каталонцев была одна игра в запасе. При таком раскладе нужно было обязательно обыгрывать дома команду из середины таблицы. Банда Ханс-Дитера Флика справилась с этой задачей.

«Эльче» — очень удобный соперник для «Барселоны». Сине-гранатовые обыграли его в 10 встречах подряд. Идеальный расклад, чтобы частично отмазаться за поражение в «класико». Правда, «Эльче» потерпел первое поражение только в 8-м туре, а перед 11-м у команды их было два. Место в середине таблицы с отрывом от зоны вылета в пять очков.

«Эльче» начал матч в Барселоне смело, дерзко, агрессивно. Впрочем, гости явно себя переоценили. Сине-гранатовые быстро наказали соперника, и тот устроился на 0:2 уже к 11-й минуте. Потеряли мяч во время передачи со своей половины поля — вынимайте. Алекс Бальде промчался почти до чужой штрафной площади и покатил на свободного Ламина Ямаля. Испанский талант легко разобрался с защитником, а вратарь увидел мяч в дальнем углу — 1:0.

Кстати, это 17-й гол Ямаля в 80 встречах за «Барсу» в Ла Лиге. В XXI веке только один футболист из топ-5 лиг забил больше мячей до 19-летия. У Килиана Мбаппе было 23 гола. Ямаль отпразднует 19-й день рождения следующим летом.

Почти сразу последовало новое наказание. Если вы даёте «Барсе» много свободного пространства — ждите беды. Фермин Лопес выдал идеальный пас на Феррана Торреса, а тот не промахнулся в пустые ворота — 2:0. Бывшему вратарю «Барселоны» Иньяки Пенье забили дважды за две минуты. Никакого уважения к экс-одноклубнику!

«Барса» владела большим преимуществом и должна была уходить на перерыв с преимуществом в три-четыре гола. Вместо этого она пропустила. Рафаэль Мир убежал со своей половины поля, а потом чётко положил мяч в дальний угол. Интрига! Если верить статистике Ла Лиги, то вероятность гола в этом эпизоде составила 5,5%.

«Барселона» разобралась с «Эльче» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Хозяева запороли пару моментов перед перерывом, а потом чуть не пропустили после него. Всё тот же Мир бил на исполнение в дальний угол — мяч зацепил перекладину. А потом всех успокоил Маркус Рашфорд. Великолепный перевод от Фермина, а дальше зарешал англичанин. Обработал и пальнул с острого угла — мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины. Красота!

Флик после этого выпустил на поле и Дани Ольмо, и Роберта Левандовского. Оба не играли в «класико». Но зрители так больше и не увидели голов. «Барса» вернулась на второе место, откуда её на какое-то время сбросил «Вильярреал».