Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Зенита» и «Краснодара» — по три героя

Завершился 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. По традиции составляем символическую сборную лучших игроков уикенда. В команду звёзд недели попали представители семи клубов – «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Балтики», «Оренбурга», «Рубина» и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер – победитель центрального матча тура.

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»)

В 14-м туре выбрать лучшего голкипера оказалось не так-то просто. Несколько запоминающихся спасений сделал в Санкт-Петербурге Антон Митрюшкин из «Локомотива», тем не менее и он не помог своей команде уйти от поражения – всё же пропустил два мяча. Выделим Ставера, который совершил пару запоминающихся сейвов в матче с московским «Динамо» и сыграл «на ноль», несмотря на 14 ударов по его воротам.

Защитник: Мохамед Аззи («Динамо» Мх)

Махачкалинское «Динамо» победило всухую одного из своих конкурентов «Крылья Советов», а латераль Аззи как следует отработал и в защите, и в атаке. В эпизоде с победным голом Хуссема Мрезига алжирец сделал голевую передачу соотечественнику. Ещё из статистики Мохамеда стоит выделить 92% точных передач, три успешных оборонительных действия и пару заработанных на себе фолов.

Защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

Витор Тормена Фото: РИА Новости

«Краснодар» уверенно разбирался со «Спартаком», пока не остался в меньшинстве, а защитники чемпиона «съели» форварда Манфреда Угальде и «закусили» остальными игроками группы атаки красно-белых. Обычно из пары Диего Коста – Витор Тормена ярче выделяется первый, но за прошедший матч заслужил комплиментов и второй. Тормена совершил семь успешных оборонительных действий, выиграл 60% единоборств (по данным Sofascore) и в одном из эпизодов фактически спас от гола классной подстраховкой.

Защитник: Нино («Зенит»)

«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в чемпионате, более того, железнодорожники впервые в этом сезоне РПЛ не забили. Защитники сине-бело-голубых блестяще справились со своей работой, а лидер обороны петербургской команды Нино в большинстве случаев выходил победителем в дуэлях с Николаем Комличенко. У бразильца 8 из 13 выигранных единоборств, он совершил четыре успешных оборонительных действия и вдобавок едва не забил – Нино оставил без гола сейв Митрюшкина на линии.

Защитник: Нуралы Алип («Зенит»)

Центрбек сборной Казахстана неожиданно раскрывается на позиции чистого левого защитника в четвёрке, где выглядит даже увереннее, чем на своей основной позиции в «Зените». Алип качественно подменил травмированного Дугласа Сантоса в матчах с московским «Динамо» и «Локомотивом», а в этом туре поучаствовал в голевой атаке. Из статистических показателей Нуралы отметим также 10 успешных оборонительных действий (в том числе четыре отбора) и 60% выигранных единоборств внизу.

Полузащитник: Хорди Томпсон («Оренбург»)

Хорди Томпсон Фото: ФК «Оренбург»

Чилиец здорово играл на стыке августа и сентября, затем на полтора месяца «замолчал» в РПЛ, однако во встрече с «Сочи» снова показал класс. Томпсон внёс решающий вклад в первую победу Ильдара Ахметзянова в «Оренбурге», забив гол и отдав голевую передачу. Всего Хорди нанёс три удара за матч, сделал 83% точных пасов и вдобавок совершил три успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Александр Черников («Краснодар»)

Список игроков «Краснодара», блеснувших в матче со «Спартаком», продолжает воспитанник клуба Черников. Дело не только в том, что Александр стал автором первого гола «быков», хотя это его важнейшее действие в матче. Опорный полузащитник, пусть и не отметился какой-то выдающейся статистикой, хорошо действовал позиционно и помог средней линии чемпиона переиграть среднюю линию московской команды.

Полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Центральный полузащитник – один из главных творцов победы ЦСКА над «Пари НН». Обляков забил решающий гол, реализовав пенальти, но запомнился, конечно, не только исполнением 11-метрового. В активе Ивана 86% точных передач, включая семь длинных, он вышел победителем в 60% единоборств, заработал на себе пару фолов, совершил три успешных оборонительных действия и был ещё однажды близок к голу, когда попал в перекладину.

Полузащитник: Максим Петров («Балтика»)

Максим Петров Фото: ФК «Балтика»

Сенсационная «Балтика» победила в этом туре и обошла в таблице «Локомотив» во многом благодаря воспитаннику железнодорожников Петрову. Максим сделал разницу во встрече с «Ахматом» – забил победный гол и отдал голевую передачу. В активе полузащитника три удара и три паса под удар, он совершил пять успешных оборонительных действий (включая четыре отбора) и выиграл шесть из семи единоборств.

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

«Зенит» теперь играет с Луисом Энрике в роли нападающего, но Глушенков за счёт своих рывков в центр и открываний между линиями тоже превращается из вингера в опаснейшего форварда сине-бело-голубых. В матче с «Локомотивом» Максим совершил одно результативное действий – отдал голевой пас Педро, а наиграл на несколько. У Глушенкова два удара и три передачи под удар, он вышел победителем в половине единоборств.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

У Кордобы не было особых конкурентов среди нападающих в этом туре, так что колумбиец, набравший 1+1 во встрече со «Спартаком», получает место в символической сборной, несмотря на красную карточку. Тем более эксперт «Чемпионата», экс-судья РПЛ Игорь Федотов подчеркнул, что Джона удалили несправедливо – первый «горчичник» ему показали не по делу. Кордоба вступил в 28 единоборств (лучший показатель в составе обеих команд), постоянно переигрывал Кристофера Ву, заработал на себе пять фолов, нанёс пять ударов и отдал два паса под удар.

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Сергей Семак Фото: ФК «Зенит»

В 14-м туре была зафиксирована только одна ничья, так что сразу семь тренеров стали победителями со своими командами. Топ-матчи забрали Сергей Семак из «Зенита» и Мурад Мусаев из «Краснодара», дома выиграли Фабио Челестини (ЦСКА), Хасанби Биджиев («Динамо» Мх), Ильдар Ахметзянов («Оренбург») и Андрей Талалаев («Балтика»), на выезде – Заур Тедеев («Акрон»). Особенно впечатлила работа Семака, нанёсшего первое поражение «Локомотиву». У «Зенита» наконец-то появились командная скорость в атаке и хорошие взаимодействия на этой скорости, а во втором тайме экс-чемпион умело засушил игру.

Сборная 14-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 14-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Как всегда, в символическую сборную попали не все достойные кандидаты, ведь мест в ней всего 11. В 14-м туре хорошо показали себя также вратарь Антон Митрюшкин («Локомотив», защитники Матвей Лукин, Игорь Дивеев (оба – ЦСКА), Марат Бокоев («Акрон»), Лукас Оласа («Краснодар»), полузащитники Эмирджан Гюрлюк, Ду Кейрос (оба – «Оренбург»), Педро («Зенит»), Хуссем Мрезиг («Динамо» Мх), Данил Круговой (ЦСКА), нападающий Беншимол («Акрон»). Да и это, пожалуй, не полный список. Кто ещё из игроков незаслуженно забыт, на ваш взгляд? Пишите в комментариях!