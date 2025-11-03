Скидки
Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 14-го тура: Круговой, Педро, Обляков, Петров, Кордоба, Черников, Гюрлюк, Аззи

Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ
Кирилл Закатченко
Кто лучший игрок 14-го тура РПЛ?
В список попали и футболисты команд из нижней части таблицы.

14-й тур сложился очень тяжело для гостевых команд. Восемь клубов забили суммарно всего три мяча, а победа досталась только «Акрону». Пришло время определить лучшего футболиста тура. По традиции отобрали несколько кандидатов, которых вы сами распределите по местам.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 14-го тура РПЛ
1 место

Максим Петров («Балтика»)

Петров положил четвёртый мяч в этом сезоне в РПЛ — второй результат в «Балтике». Больше него забил только Брайан Хиль (семь голов). Однако в матче с «Ахматом» Максим не только попал в дальний угол, но и ассистировал Сергею Пряхину. После таких передач нужно лишь не промазать по пустым воротам. Петров нанёс три удара (два — в створ), заработал один фол, отдал 21 точную передачу (три из них — под удар) из 26, совершил три отбора и два перехвата. Жаль только, что Петров закончил матч досрочно из-за повреждения.

2 место

Педро («Зенит»)

«Зенит» — первый клуб, который обыграл «Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ. Именно Педро стал автором победного гола — чётко замкнул в касание прострел Максима Глушенкова. В первых 10 турах бразилец не забил ни одного мяча, в следующих четырёх отличился два раза. Педро заработал два фола, отдал 80% точных передач, совершил одну успешную обводку и три перехвата. Интересно, сколько мячей ещё забьёт бразилец до конца года?

3 место

Данил Круговой (ЦСКА)

Если вы не видели матч с участием ЦСКА, то обязательно посмотрите на голевую передачу Кругового. Данил вырезал шикарный пас внешней стороной стопы, а Матвей Кисляк подрезал мяч в дальний угол. Три передачи под удар, шесть выигранных единоборств из 10, две успешные обводки, один отбор, три перехвата — статистика Кругового в прошедшем матче. Данил делит второе место в команде по показателю «гол+пас» — 8 (4+4) очков.

4 место

Лучшим был другой игрок

Зенитовец Максим Глушенков хорошо показал себя в матче с «Локомотивом» и отметился результативным пасом. Хорди Томпсон помог «Оренбургу» обыграть «Сочи» — на его счету гол и результативный пас. А вратарь «Рубина» Евгений Ставер отыграл «на ноль» во встрече с московским «Динамо» и в паре эпизодов по-настоящему спас казанскую команду. Возможно, мы ещё кого-то забыли. Пишите в комментариях, если это так.

5 место

Иван Обляков (ЦСКА)

Армейцы в минувшем туре играли раньше других конкурентов. После ожидаемой победы в матче с «Пари НН» красно-синие на пару суток возглавили таблицу РПЛ. Обляков — автор победного гола (Иван реализовал пенальти). Теперь он занимает первое место в команде по забитым мячам в чемпионате (пять, все — с пенальти). В прошедшей встрече Иван заработал два фола, выиграл 10 единоборств из 14, совершил четыре успешные обводки и два перехвата.

6 место

Александр Черников («Краснодар»)

Полузащитник «Краснодара» — автор первого гола в матче со «Спартаком». К слову, это первое результативное действие Черникова в нынешнем розыгрыше РПЛ. Александр нанёс два удара (оба — в створ), заработал два фола, отдал 20 точных передач из 22, выполнил один отбор и один перехват. У Черникова 10 встреч в нынешнем сезоне РПЛ, все — в стартовом составе.

7 место

Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»)

«Оренбург» выиграл! Прервали серию из восьми матчей без побед и порадовали нового тренера. Гюрлюк был очень хорош во встрече с «Сочи». Он сам сделал первый гол и постоянно напрягал оборону черноморского клуба. Шесть ударов (два — в створ), один заработанный фол, 20 точных передач из 22, 12 выигранных единоборств из 19, шесть успешных обводок, пять перехватов — статистические показатели Эмирджана в прошедшем матче.

8 место

Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбиец отметился сразу в нескольких категориях по итогам матча со «Спартаком». У него победный гол, результативная передача и две жёлтые карточки. Можно сказать, что собрал комбо. Джон нанёс четыре удара (два — в створ), заработал пять фолов (больше всех во встрече), совершил 12 возвратов мяча на чужой половине поля (больше всех в команде), четыре раза получил передачу в штрафной площади соперника (лучший результат в матче). Помимо этого, Кордоба выполнил один отбор и один перехват. Форвард вышел на чистое первое место в «Краснодаре» по голам в РПЛ в этом сезоне (шесть).

9 место

Мохамед Аззи («Динамо» Мх)

Махачкалинское «Динамо» одержало важнейшую победу — справилось в Каспийске с «Крыльями Советов». Аззи не забил, хотя нанёс два удара, но отметился голевой передачей. Результативный пас Мохамеда привёл к первому голу в матче. Помимо этого, он заработал два фола, отдал 28 точных передач из 36, совершил три успешные обводки, один отбор и три перехвата. А ещё постоянно напрягал оборону самарского клуба.

