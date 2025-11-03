Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ

14-й тур сложился очень тяжело для гостевых команд. Восемь клубов забили суммарно всего три мяча, а победа досталась только «Акрону». Пришло время определить лучшего футболиста тура. По традиции отобрали несколько кандидатов, которых вы сами распределите по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Максим Петров («Балтика»)
Петров положил четвёртый мяч в этом сезоне в РПЛ — второй результат в «Балтике». Больше него забил только Брайан Хиль (семь голов). Однако в матче с «Ахматом» Максим не только попал в дальний угол, но и ассистировал Сергею Пряхину. После таких передач нужно лишь не промазать по пустым воротам. Петров нанёс три удара (два — в створ), заработал один фол, отдал 21 точную передачу (три из них — под удар) из 26, совершил три отбора и два перехвата. Жаль только, что Петров закончил матч досрочно из-за повреждения.
Педро («Зенит»)
«Зенит» — первый клуб, который обыграл «Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ. Именно Педро стал автором победного гола — чётко замкнул в касание прострел Максима Глушенкова. В первых 10 турах бразилец не забил ни одного мяча, в следующих четырёх отличился два раза. Педро заработал два фола, отдал 80% точных передач, совершил одну успешную обводку и три перехвата. Интересно, сколько мячей ещё забьёт бразилец до конца года?
Данил Круговой (ЦСКА)
Если вы не видели матч с участием ЦСКА, то обязательно посмотрите на голевую передачу Кругового. Данил вырезал шикарный пас внешней стороной стопы, а Матвей Кисляк подрезал мяч в дальний угол. Три передачи под удар, шесть выигранных единоборств из 10, две успешные обводки, один отбор, три перехвата — статистика Кругового в прошедшем матче. Данил делит второе место в команде по показателю «гол+пас» — 8 (4+4) очков.
Лучшим был другой игрок
Зенитовец Максим Глушенков хорошо показал себя в матче с «Локомотивом» и отметился результативным пасом. Хорди Томпсон помог «Оренбургу» обыграть «Сочи» — на его счету гол и результативный пас. А вратарь «Рубина» Евгений Ставер отыграл «на ноль» во встрече с московским «Динамо» и в паре эпизодов по-настоящему спас казанскую команду. Возможно, мы ещё кого-то забыли. Пишите в комментариях, если это так.
Иван Обляков (ЦСКА)
Армейцы в минувшем туре играли раньше других конкурентов. После ожидаемой победы в матче с «Пари НН» красно-синие на пару суток возглавили таблицу РПЛ. Обляков — автор победного гола (Иван реализовал пенальти). Теперь он занимает первое место в команде по забитым мячам в чемпионате (пять, все — с пенальти). В прошедшей встрече Иван заработал два фола, выиграл 10 единоборств из 14, совершил четыре успешные обводки и два перехвата.
Александр Черников («Краснодар»)
Полузащитник «Краснодара» — автор первого гола в матче со «Спартаком». К слову, это первое результативное действие Черникова в нынешнем розыгрыше РПЛ. Александр нанёс два удара (оба — в створ), заработал два фола, отдал 20 точных передач из 22, выполнил один отбор и один перехват. У Черникова 10 встреч в нынешнем сезоне РПЛ, все — в стартовом составе.
Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»)
«Оренбург» выиграл! Прервали серию из восьми матчей без побед и порадовали нового тренера. Гюрлюк был очень хорош во встрече с «Сочи». Он сам сделал первый гол и постоянно напрягал оборону черноморского клуба. Шесть ударов (два — в створ), один заработанный фол, 20 точных передач из 22, 12 выигранных единоборств из 19, шесть успешных обводок, пять перехватов — статистические показатели Эмирджана в прошедшем матче.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Колумбиец отметился сразу в нескольких категориях по итогам матча со «Спартаком». У него победный гол, результативная передача и две жёлтые карточки. Можно сказать, что собрал комбо. Джон нанёс четыре удара (два — в створ), заработал пять фолов (больше всех во встрече), совершил 12 возвратов мяча на чужой половине поля (больше всех в команде), четыре раза получил передачу в штрафной площади соперника (лучший результат в матче). Помимо этого, Кордоба выполнил один отбор и один перехват. Форвард вышел на чистое первое место в «Краснодаре» по голам в РПЛ в этом сезоне (шесть).
Мохамед Аззи («Динамо» Мх)
Махачкалинское «Динамо» одержало важнейшую победу — справилось в Каспийске с «Крыльями Советов». Аззи не забил, хотя нанёс два удара, но отметился голевой передачей. Результативный пас Мохамеда привёл к первому голу в матче. Помимо этого, он заработал два фола, отдал 28 точных передач из 36, совершил три успешные обводки, один отбор и три перехвата. А ещё постоянно напрягал оборону самарского клуба.