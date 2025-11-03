«Бавария» даже без лидеров выносит топов, «Арсенал» уходит в отрыв. Главное в еврофутболе

У Спаллетти — дебютная победа с «Юве». «Реал», «Барса» и «Атлетико» буднично победили. Топ-клубы АПЛ исправляются, а во Франции — плотно.

Продолжаем следить за лучшими командами Европы. Состоялись внезапные поражения топов в матчах с аутсайдерами, голевые подвиги лучших форвардов мира (и забытых легенд) и многое другое. Подробнее – внизу.

Англия: «Арсенал» снова победил, беспомощный «Тоттенхэм», монструозный Холанд

Начинаем с английской Премьер-лиги! «Брайтон» разгромил «Лидс» (3:0), а «Ньюкасл» внезапно проиграл тонущему «Вест Хэму» (1:3).

«Арсенал» — «Бернли» Фото: George Wood/Getty Images

А вот сейчас «Арсенал» всерьёз внушает: уничтожили по игре «Бёрнли» (могли доводить счёт до разгрома), снова забили со стандарта (уже восьмой мяч) и выиграли всухую седьмой матч подряд по всех турнирах (повторение клубного рекорда). А ещё лондонцы показали, как наказывать за длинные ауты: Уокер вбрасывал с левого фланга и не успел вернуться в свою зону, благодаря чему хозяева провели эффективную контратаку.

Витор Перейра Фото: Dan Istitene/Getty Images

У «Вулверхэмптона» увольнение: Витор Перейра будет искать новую работу. Клуб беспомощно проиграл «Фулхэму» на выезде, ещё и остался в меньшинстве после 36-й минуты. Понятно, что с такими вводными нечего на что-то рассчитывать, но португальский филиал в АПЛ все 10 туров разочаровывает. Теперь будут спасаться с новым специалистом – скорее всего, с португальским.

Бедный фанат манкунианцев ещё не скоро пострижётся. «МЮ» забил после спорного углового (кажется, мяч не ушёл полностью за линию), а «Форрест» ответил двумя голами за две минуты. Гости сравняли счёт в концовке и даже могли вырывать победу, однако Мурилло героически вынес мяч с линии.

Магия Томаса Франка прошла довольно быстро. «Тоттенхэм» провёл беззубую домашнюю игру, по воротам пробили всего три раза, тогда как «Челси» нанёс 15 ударов. Неприятности у хозяев начались уже с первых мгновений: Бергвалля заменили на пятой минуте после попадания мяча в голову.

«Ливерпуль» всё-таки удержался в топ-3, устроив бэд ибэнинг для Унаи Эмери. Забил даже Салах, который вместе с мерсисайдцами провалил последний месяц – оформил 250-й гол за клуб и принёс победу. Мамардашвили тоже весьма уверенно отыграл без пропущенных, справившись с двумя ударами в створ.

Шикарнейшая статистика «Манчестер Сити»: Холанд забил 13 мячей в АПЛ. На самом деле, первый тайм прогнозировал серьёзную борьбу, но во второй половине стало гораздо скучнее. А гол О’Райли на 60-й окончательно убил интригу. Хосеп Гвардиола лучше всех умеет убивать матчи через владение, что он вновь и доказал.

Испания: Ямаль проснулся, Винисиус запорол хет-трик Мбаппе, Захарян забил

«Эспаньол» здорово начал сезон, но проиграл «Алавесу» (1:2) и не смог побороться за топ-4. «Бетис» одолел «Мальорку» (3:0) благодаря дублю Антони. «Вильярреал» уничтожил «Райо Вальекано» (4:0) и устоял на третьем месте в Ла Лиге.

«Атлетико» — «Севилья» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Севильи» хватило на одну встречу с «Барселоной», сейчас она в спячке до следующего круга. «Атлетико» не оставил шансов сопернику, а Гризманн забил 200-й мяч в Ла Лиге. Подобной отметки достигли ещё 10 футболистов, из них лишь пятеро – иностранцы. Как бы Диего Симеоне ни ругали на старте, а игра у его команды выправилась – вместе с результатами.

Арсен Захарян Фото: Ricardo Larreina/Zuma/ТАСС

Баскское дерби не обошлось без Арсена Захаряна: россиянин заменил Барренечеа на 41-й минуте и чуть не забил победный мяч в ворота «Атлетика». Увы, судьи углядели офсайд у его партнёра. И вот так триумфальный матч для россиянина чуть не превратился в кошмар: полузащитника заменили на 82-й минуте из-за риска травмы. На пресс-конференции тренер «Сосьедада» всё же успокоил болельщиков: Арсена заменили для подстраховки. Специалист также отметил хорошую игру Захаряна.

Мбаппе продолжает доминировать и уничтожать. Француз уже в первом тайме оформил дубль и претендовал на хет-трик, но после заработанного пенальти передал мяч Винисиусу – а тот промазал. Бразилец никак не исправился за промах, однако мадридцы и без него забили два мяча – отметились Беллингем с Фернандесом.

Ямаль не расклеился после проигрыша «Реалу»: отличился а матче с «Эльче», теперь у него 4+7 в 11 встречах сезона. Он забил уже 17 голов за «Барсу» в Ла Лиге – только один игрок из топ-5 лиг в XXI веке положил больше голов до достижения 19-летия – это Килиан Мбаппе (23). На самом деле, прошедший матч вновь подсветил проблемы каталонцев с высокой обороной. Даже Ханс-Дитер Флик после игры сказал, что соперник мог победить – 6:2. Тренер, конечно, загнул со счётом, однако недалёк от истины.

Италия: фейл Дибалы, дебют Спаллетти в Турине

«Наполи» потерял очки в матче с «Комо» (0:0). «Аталанта» потерпела первое поражение в Серии А при Иване Юриче – уступили «Удинезе» из-за гола Дзаньоло. «Фиорентина» вновь уступила и не думает вылезать из зоны вылета – «Лечче» поборол команду Стефано Пиоли (1:0).

Лучано Спаллетти удивил уже в дебютной встрече у руля «Ювентуса»: выбрал тройку защитников и внедрил туда Копмейнерса. Тренер потом подметил, что Тён играл на этой позиции в сборной Нидерландов, но мы уже готовы к новым экспериментам от тренера. Должно быть всяко интереснее, чем с Игором Тудором. А ещё второй мяч в Серии А забил Джейми Варди, однако надежды на спасение своей команде он не дал.

У «Интера» с Кристианом Киву теперь девять побед в 10 встречах. Хотя три очка в матче с «Вероной» дались очень трудно: победный мяч пришёл после автогола на 90+3-й минуте. В целом важнее, что новый тренер не сломал привычные механизмы – отдельный респект за первый мяч Зелиньского. Возможно, лучший гол этого сезона: Петр забил с лёта после идеального плассера Чалханоглу с углового.

Матч имени вратарей. Меньян потащил удар Дибалы с пенальти, а Свилар накопил шесть сейвов за игру. Единственный мяч положил Павлович: защитник поддержал контратаку партнёров и забил вторым темпом. Если брать полевых, лучшим игроком стал Леау, который создал множество моментов и мог забивать второй мяч «Милана».

Германия: «Бавария» разгромила «Байер», победа «Лейпцига» и дортмундцев

Одни из лидеров Бундеслиги в лице «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» прошли тур без потерь: переиграли «Штутгарт» (3:1) и «Аугсбург» (1:0) соответственно. Гладбахской «Боруссии» напомнили, что она вообще в зоне вылета, и футболисты зашевелились – обыграли «Санкт-Паули» (4:0).

«Бавария» — «Байер» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ещё недавно матчи «Баварии» с «Байером» были хайповыми, равными Дер-Классикеру. Сейчас леверкузенцы вернулись на привычные позиции, уже не претендуя на конкуренцию с мюнхенцами. Хотя здесь попробуй поконкурируй с такой «Баварией». Хозяева решили все вопросы уже в первом тайме, закатив три мяча. Своё имя на табло вписал Николас Джексон, а вот Кейн снова ушёл без гола – уже во второй встрече подряд. Гарри, мы напуганы!

Франция: «ПСЖ» победил на тоненького, «Монако» проиграл

«Марсель» переиграл «Осер» (1:0) за счёт гола Гомеса. «Лион» и «Брест» не выявили победителя (0:0), «Ренн» уничтожил «Страсбург» (4:1), а «Ланс» подобрался к лидерам чемпионата после разгрома «Лорьяна» (3:0).

«ПСЖ» — «Ницца» Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

«ПСЖ» по-прежнему лидирует в Лиге 1, но с реализацией пока что беда. Победный мяч в ворота «Ниццы» забили в компенсированное время, хотя вратарь гостей Йеванн Диуф накопил аж семь сейвов! Исход решил Рамуш: он вышел на замену и забил после подачи с углового.

«Монако» умеет «радовать» в самый неожиданный момент. Казалось, команда пошла на поправку после отставки Ади Хюттера, провела несколько качественных матчей, чтобы после скатать «вату» против новичка Лиги 1. Монегаски не придумали, как разблокировать ворота соперника, – и проиграли. Головин вышел с первых минут, нанёс два удара (все – мимо створа) и заработал оценку 6,5 от WhoScored.

Вне топ-5: шотландское «класико», жара в Турции

«Галатасарай» потерял очки в матче с «Трабзонспором» (0:0) – Онана оставил ворота в неприкосновенности, несмотря на шесть ударов в створ от соперника. «Бенфика» одолела «Виторию» в большинстве (3:0), «Аякс» сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1).

«Селтик» — «Рейнджерс» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Селтик» даже без главного тренера доминирует над «Рейнджерс» – если не слышали, Брендана Роджерса уже уволили из клуба. Доминаторы встретились друг с другом в полуфинале Кубка шотландской лиги и устроили шоу: победитель определился только в дополнительное время. Но респект гостям за старания: остались в меньшинстве на 38-й минуте и даже умудрились отыграться в конце. Однако на большее их не хватило. Наверное, стоит заранее поздравить «Селтик» с трофеем.

«Порту» переиграл «Брагу» и сохранил лидерство в чемпионате Португалии. Один из мячей забили не без конфуза: Родригу Мора от отчаяния ударил из-за штрафной в сторону ворот, но вряд ли мог предположить, что такой хилый удар станет голевым. Гости сразу сравняли, однако в концовке Борха Сайнс забил победный, реализовав выход один на один. Испанец прервал сухую серию, которая длилась с 3-го тура.

Ну конечно, как такой матч мог обойтись без красной карточки? «Бешикташ» слишком уверенно начал игру, вёл 2:0 к 25-й минуте, пока Кёкчю не схлопотал удаление. После этого «Фенербахче» проснулся и камбэкнул, сделав счёт 3:2. Забили такие небезызвестные товарищи, как Марко Асенсио и Джон Дуран. «Фенер» по-прежнему в гонке за титул.