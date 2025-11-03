Две галактические вывески, встреча россиян и новое испытание «Кайрата». Интриги тура ЛЧ

Нас ждут два дня топового футбола! 4 и 5 ноября пройдёт 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Всего состоится 18 матчей. А мы выбрали для вас 10 главных игр и рассказываем об интригах в них.

Кто исправится за позор в прошлом туре?

«Наполи» и «Айнтрахт» потерпели разгромные поражения в прошлых матчах Лиги чемпионов. Итальянцы неожиданно «сгорели» в гостях ПСВ (2:6), а немцы получили пять мячей от «Ливерпуля» (1:5). У обеих команд всего по три очка после трёх туров. Новая осечка почти наверняка отсекает проигравшего от борьбы за топ-8. Да и шансы на попадание в стыки уменьшатся. Так что «Наполи» и «Айнтрахту» важно исправиться за провал в прошлом туре и остаться в гонке за плей-офф.

Продлится ли победная серия «Арсенала»?

«Арсенал» одержал три победы на старте общего этапа Лиги чемпионов. А всего успешная серия лондонцев длится девять матчей во всех турнирах. Теперь команда Микеля Артеты едет в Чехию. «Славия» пока что не побеждала в нынешнем розыгрыше ЛЧ, но дважды сыграла вничью. Да и мини-серия из шести встреч без поражений имеется. Так что «Славия» — не самый простой соперник. Однако «Арсенал» едет в Прагу с чёткой задачей — одержать 10-ю победу подряд.

Встреча россиян в Лиге чемпионов

Матчи с участием россиян в Лиге чемпионов, да ещё и их очная встреча — не самое частое событие. Поэтому игра «Будё-Глимт» и «Монако» интригует. Да, не самая мощная вывеска, однако любопытно посмотреть на Никиту Хайкина и Александра Головина. «Монако» набрал всего два очка за три тура, результат вряд ли устраивает. «Будё-Глимт» также заработал два очка, но для новичка ЛЧ это неплохой итог. А теперь есть возможность одержать первую в истории победу на основном этапе!

Александр Головин Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

Спаллетти подарит «Ювентусу» долгожданные три очка в ЛЧ?

Перспективы «Ювентуса» попасть в топ-8 по итогам общего этапа туманны. Команда набрала всего два очка за три тура и занимает 25-е место в таблице. Если в предстоящей игре со «Спортингом» туринцы не одержат победу, то всё станет ещё хуже. Но приход Лучано Спаллетти совершил встряску внутри команды. В дебютном для тренера матче «Юве» обыграл в Серии А «Кремонезе» (2:1). Теперь нужно закрепить успех, но уже в Лиге чемпионов. Однако «Спортинг» — сложный соперник. Лиссабонцы ранее одолели «Кайрат» и «Марсель», так почему бы не отнять очки и у «Ювентуса»?

У Хаби Алонсо получится удачный камбэк на «Энфилд»?

Одна из двух главных встреч 4-го тура. «Ливерпуль» и мадридский «Реал» в последние несколько лет часто рубятся в Лиге чемпионов. С 2018-го клубы провели семь матчей: пять побед одержали испанцы (две — в финалах), всего один раз выиграли англичане, ещё раз — ничья. Не лучшая тенденция для «Ливерпуля». Сейчас мерсисайдцы находятся в стадии перестройки команды, а «Реал» при Хаби Алонсо стал только сильнее. Теперь баск возвращается на «Энфилд», где прошли пять лет его игровой карьеры. И, конечно, Алонсо мечтает о победе над экс-клубом. В прошлый раз с «Байером» осенью 2024 года этого не получилось — влетели 0:4. Возможно, с «Реалом» история сложится успешнее.

Битва действующего победителя ЛЧ с лучшим клубом мира прямо сейчас

Не менее интересный матч пройдёт в Париже. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. «Бавария» — сильнейший клуб в мире на данную секунду. Со старта сезона-2025/2026 мюнхенцы одержали 15 побед подряд во всех турнирах! Если кто-то и может остановить немецкую машину, то это «ПСЖ». Хотя в Лиге чемпионов парижане идут идеально (три победы подряд), однако в Лиге 1 за 11 туров умудрились трижды сыграть вничью и даже потерпеть поражение. Так что победа над «Баварией» была бы кстати ещё и в плане психологии. Интересно, что клубы провели 14 матчей в Лиге чемпионов и ни разу не сыграли вничью! Необычная тенденция продолжится?

Игроки «Баварии» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В Баку случится сенсация?

«Карабах» впечатлил на старте Лиги чемпионов. Азербайджанцы набрали шесть очков, обыграв «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0). Появились надежды попасть хотя бы в стыковой раунд. А теперь команда Гурбана Гурбанова примет «Челси». Главный матч для «Карабаха» на общем этапе на своём поле. Никто более статусный в Баку не приедет. Поэтому команда постарается на 150%, чтобы набрать очки с «Челси». Впрочем, англичане всё равно остаются фаворитами. После поражения от «Баварии» лондонцы разобрались с «Аяксом» и «Бенфикой». Чтобы рассчитывать на прямое попадание в 1/8 финала, нужно продолжать побеждать. Кстати, «Челси» и «Карабах» уже встречались дважды в ЛЧ-2016/2017. Тогда лондонцы одержали две разгромные победы (6:0, 4:0).

Дерзкие бельгийцы создадут проблемы «Барсе»?

«Барселона» сейчас находится не в тех кондициях, как в прошлом сезоне. В плане результатов у каталонцев всё неплохо: шесть очков в ЛЧ и второе место в Примере. Но у команды Ханс-Дитера Флика периодически возникают игровые трудности. Да и с травмами всё грустно: например, тренер не может рассчитывать на Рафинью, Гави и Жоана Гарсию. Поэтому у «Брюгге» есть неплохие шансы отнять очки у «Барсы». Пока что бельгийцы одержали всего одну победу (над «Монако» — 4:1). Дома команда Ники Хайена опасна и агрессивна. Справится ли с этими трудностями «Барса»?

Вторая встреча «Кайрата» с европейским грандом

Первый опыт «Кайрата» во встречах с топ-клубами оказался неудачным. В Алма-Ате команда разгромно влетела мадридскому «Реалу» (0:5). В 4-м туре казахстанцы едут на «Сан-Сиро». «Интер» — финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов. А после смены Симоне Индзаги на Кристиана Киву команда постепенно набирает оптимальную форму. «Кайрату» предстоит совершить большое чудо, чтобы добыть хотя бы ничью. Даже такой результат станет для казахстанцев огромным успехом.

Матч «Кайрат» — «Реал» Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

Холанд разберётся с бывшим клубом?

«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча имени Эрлинга Холанда! Именно в Германии форвард превратился из перспективного юниора в топ-игрока. В нынешнем сезоне норвежец забил уже 17 мячей в 13 встречах. Огорчит ли Эрлинг бывшую команду? В пользу «Манчестер Сити» и статистика Пепа Гвардиолы. За 15 встреч испанец девять раз одолел «Боруссию». И всё же оба клуба набрали по семь очков в нынешнем розыгрыше. Поэтому нельзя недооценивать дортмундцев, они способны на сюрприз на «Этихаде».