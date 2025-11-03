«Спартак», который смог. Взяли эпохальное чемпионство в дерби с ЦСКА!

Женская команда смогла выиграть золото уже на второй год своего существования.

14 октября 2023 года «Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. 2 ноября 2025-го этот состав стал чемпионом России.

В своём втором сезоне в российской Суперлиге ЖФК «Спартак» смог выиграть золотые медали. И сделал это красиво — 19 побед, четыре ничьих, 0 поражений. За один тур до конца сезона для чемпионства красно-белым надо было не уступить ЦСКА. Сюжет золотого матча — absolute cinema.

«Сокольники», академия имени Черенкова. 2645 зрителей на трибунах.

Девятая минута: «Спартак» пропускает гол после стандарта, главного оружия ЦСКА в этом сезоне. Подача Надежды Смирновой, лучшего ассистента лиги в сезоне, гол капитана Невены Дамьянович.

57-я минута: лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне Милена Николич удваивает счёт. Это 11-й гол боснийки после прихода в команду в июне.

68-я минута: Марина Фёдорова и Наталья Машина исполняют идеальный угловой и делают счёт 1:2.

81-я минута: ЦСКА остаётся в меньшинстве после второй жёлтой карточки Юлии Мясниковой. «Спартак» подаёт со штрафного, мяч отлетает в перекладину, Тияна Филипович добивает и сравнивает счёт. Важнейший гол Филипович — 17-й в сезоне, она лучший бомбардир чемпионата.

Конец матча. Радость. Церемония вручения золотых медалей на домашнем поле.

Матч ЖФК «Спартак» — ЖФК ЦСКА Фото: РФС

«Спартак» в Суперлиге-2025 не допустил ни одного поражения и по итогам двух встреч не смог одолеть только ЦСКА (1:1 в апреле и 2:2 – в «золотом» матче). ЦСКА же выбил красно-белых из Кубка России, выиграв обе встречи в полуфинале (1:0 и 3:2), и взял трофей, победив в финале «Зенит» в серии пенальти.

Переломный момент — победа над «Зенитом»

Став чемпионом, «Спартак» завершил гегемонию женского «Зенита», который брал золотые медали Суперлиги три года подряд — с 2022 по 2024 год.

Морально это случилось ещё в августе, тогда «Зенит» потерпел самое крупное поражение в лиге в своей истории — 1:4 в Санкт-Петербурге от «Спартака». Голами отметились Наталья Машина, Тияна Филипович и Алина Мягкова, а ассистентский дубль оформила бывшая футболистка «Зенита» Лина Якупова.

Матч ЖФК «Зенит» — ЖФК «Спартак» Фото: w.fc-zenit.ru

Результат этого матча ударил по «Зениту» и повлёк за собой ряд изменений. После прихода Константина Зырянова на место председателя правления его решением клуб покинула главный тренер женской команды Ольга Порядина. На эту должность был назначен помощник Порядиной Андрей Богданавичус.

В предстоящее межсезонье между «Спартаком» и «Зенитом» произойдёт ещё один сюжет: лучший бомбардир сезона-2024, польская нападающая Габи Гживиньска, покинет Санкт-Петербург и переедет в Москву (как сообщают разные источники — именно в «Спартак»). Для неё нынешний сезон завершился досрочно — в середине октября. Причины не скрывались — это отказ от продления контракта и выбор другого российского клуба для продолжения карьеры. Об этом заявил сам главный тренер команды.

Андрей Богданавичус главный тренер ЖФК «Зенит» «Наш клуб целый сезон вёл с ней переговоры, она получала очень выгодные предложения с хорошими условиями. Но её публичные высказывания о желании продолжить карьеру в Питере оказались не совсем таковыми, какими являются на самом деле. Это обдуманный взрослый поступок и решение человека и её представителей — Габриэла выбрала другую команду. Мы не видели смысла задействовать её в игре».

Чуть позже в разговоре с «Чемпионатом» высказалась и сама Габи. По её словам, переговоры с руководством не удались по разным причинам.

Главный герой — сербская нападающая

Тияна Филипович феноменально заявила о себе в прошлом сезоне сразу после переезда в Москву летом 2024-го. За 11 встреч в Суперлиге она забила 10 мячей, отдала восемь голевых передач и выиграла награду за лучший гол сезона. В этом году она не сдала позиций и сделала хет-трик уже в 1-м туре. Филипович — первая футболистка в истории Суперлиги, кому удалось такое в матче открытия сезона.

По итогам 25 туров (впереди ещё один, завершающий) Тияна Филипович — лучший игрок чемпионата по системе «гол+пас». На её счету 27 голевых действий: 17 голов и 10 ассистов. Ближайшая преследовательница — Надежда Смирнова из ЦСКА (7+14).

Тияна Филипович Фото: Пресс-служба «Спартака»

Выделяется и вратарь красно-белых Елизавета Щербакова. К 25-му туру она установила личный рекорд по «сухим» матчам и показала лучший результат среди вратарей в этом сезоне — 14 игр «на ноль». «Золотой» матч с ЦСКА (её бывшей командой) стал для неё 50-м в футболке «Спартака».

В прошлом сезоне Марина Фёдорова стала лучшей ассистенткой лиги с 14 голевыми передачами. В этом году она продолжила создавать голевые моменты — 5+13 в Суперлиге и Кубке и второе место в топе ассистентов чемпионата. Лидерство — за Надеждой Смирновой из ЦСКА.

Лина Якупова не потерялась после ухода из чемпионского «Зенита» и провела свой лучший сезон в карьере по голевым действиям: 9+8 суммарно в Суперлиге и Кубке.

Ещё один важный фактор: в отличие от конкурентов, «Спартак» смог сохранить почти всех игроков старта на протяжении сезона и обойтись без травм.

«У нас молодой штаб, мы всегда готовы к обсуждению и стараемся находить компромиссы, — говорит главный врач команды Артём Рыженко. — Профессиональный спорт – это не про идеальное состояние здоровья, это про максимально возможную готовность. Самоотдача – слово, точно описывающее наш сезон».

Тренерский штаб Спартака, главный тренер Вадим Козлов Фото: Пресс-служба «Спартака»

Бургеры на послематчевом интервью

«Спартак»-2025 запомнится в том числе классной атмосферой на послематчевых интервью. И родившимися там мемами.

Марина Фёдорова — про Дину Благоевич: Вот та жирная девочка хорошо играет в футбол. Иди сюда!

Дина: Мы обе жирные, но поэтому мы хорошо играем в футбол!

Корреспондент: Что кушать будем вечером?

Дина: Бургер и картошку…

Марина: Мы на диете.

Дина: Главное — счёт. Главное, что каждый матч выигрываем, а сколько жира у нас — это уже неважно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Родился мемный сюжет с продолжением. После следующей встречи Дина Благоевич ворвалась на интервью с бургером.

Расклады в топ-3 за тур до конца

Последний тур Суперлиги-2025 не повлияет на расположение команд в топ-3, поэтому фиксируем:

золото — «Спартак»;

серебро — ЦСКА;

бронза — «Зенит».

«Локомотив» второй сезон подряд остаётся вне тройки лидеров. В заключительном туре сезона-2025 «Спартак» сыграет с «Рубином» на выезде, а «Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.